Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 21:01
Τραγική κατάληξη για τον 55χρονο αγνοούμενο – Βρέθηκε νεκρός στο Μαρούσι
Πόπη Δομάζου: «Ο πατέρας μου μέχρι την τελευταία στιγμή προπονούσε παιδιά, το ξαφνικό σε διαλύει»
Fizz 10 Φεβρουαρίου 2026, 21:00

Πόπη Δομάζου: «Ο πατέρας μου μέχρι την τελευταία στιγμή προπονούσε παιδιά, το ξαφνικό σε διαλύει»

Η Πόπη Δομάζου θυμάται στιγμές από τον πατέρα της.

Ο Μίμης Δομάζος έφυγε από τη ζωή πριν 1 χρόνο, στις 24 Ιανουαρίου 2025.

Μια εκ των τριών κορών του, η Πόπη Δομάζου βρέθηκε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς, Νωρίς» και μίλησε για τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή.

«Μέσα μου έχω βάλει τις 22 Ιανουαρίου σαν ημέρα που «έφυγε» ο πατέρας μου, την ημέρα των γενεθλίων του, γιατί τότε στην ουσία έκλεισε και τα μάτια του. Τώρα η καρδιά… άντεξε μέχρι και 24», εξομολογείται η κόρη του κορυφαίου ποδοσφαιριστή.

Πόπη Δομάζου: «Αυτός ο χρόνος πέρασε πάρα πολύ δύσκολα»

Πρέπει να διαχειριστείς πάρα πολλά πράγματα, πολλούς ανθρώπους, πολλές στιγμές. Το ξαφνικό νομίζω ότι είναι και το πιο δύσκολο. Δεν είναι κάτι που περιμένεις.

Ήταν ένας άνθρωπος τόσο γερός, αθλητής, μέχρι την τελευταία στιγμή προπονούσε παιδιά.

Πηγαίναμε για τζόκινγκ, κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, παίζαμε ρακέτα. Δηλαδή μες στον αθλητισμό μέχρι το τελευταίο του λεπτό. Αυτό το ξαφνικό σε διαλύει, σε σκοτώνει», προσθέτει η Πόπη Δομάζου.

«Και προσπαθείς να είσαι δυνατή, δυνατός και για εκείνον αλλά και για την καθημερινότητά σου. Και για την οικογένειά μου, για τη μητέρα μου. Ήμουν ευλογημένη θα έλεγα και τυχερή και γεμάτη που είχα αυτόν τον πατέρα», αναφέρει ακόμα.

«Ο πατέρας μου είναι πάντα εδώ για μένα»

«Έχω πάρει τα πάντα από εκείνον. Στρατηγός κι εγώ, στρατηγός. Πάντα στο σπίτι με φώναζε «Κόρη Στρατηγού». Δηλαδή μου έλεγε «Κόρη Στρατηγού τι θα φορέσω σήμερα;», γιατί πάντα τον πρόσεχα.»

«Ήταν ξεχωριστός, οικογενειάρχης, προστατευτικός»

«Ήμασταν μια δεμένη οικογένεια. Οι γονείς μου ήταν μαζί από τον Μάιο του ’78. Ο κουμπάρος, ο Γιάννης Πάριος, πάντρεψε τους γονείς μου. Μετά ήρθα κι εγώ στη ζωή τους», πρόσθεσε συγκινημένη η Πόπη Δομάζου.

ΟΗΕ: Κλίμα, οικονομία και ΑΕΠ – Το λάθος μοντέλο ανάπτυξης

ΟΗΕ: Κλίμα, οικονομία και ΑΕΠ – Το λάθος μοντέλο ανάπτυξης

Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς
Fizz 10.02.26

Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς

«Πάνω στο πένθος του έρωτα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μόνο όταν είσαι σε ισορροπία με τον εαυτό σου μπορείς να δημιουργήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων η Χάρις Αλεξίου

Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν
Σοβαρή ανησυχία 10.02.26

Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν

Για πρώτη φορά στον νέο γύρο αποκαλύψεων της υπόθεσης Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος παρεμβαίνει δημόσια, δηλώνοντας ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμα να στηρίξουν την αστυνομία

«Παίρνεις ναρκωτικά;» – Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας – Αυτός κέρδισε το Όσκαρ
Boost-άρισμα 10.02.26

«Παίρνεις ναρκωτικά;» - Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας - Αυτός κέρδισε το Όσκαρ

Ο Μάικλ Ντάγκλας λέει ότι ο Όλιβερ Στόουν, ο σκηνοθέτης της ταινίας «Wall Street» τον ρώτησε «Παίρνεις ναρκωτικά;» επειδή «φαίνεσαι σαν να μην έχεις ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή σου». Στη συνέχεια, ο ηθοποιός κέρδισε το Όσκαρ.

«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania
Fizz 10.02.26

«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» - Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και ο συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ του δράματος Αόρατη Κλωστή, του 2017, ισχυρίζονται παραβίαση της συμφωνίας μετά την επαναχρησιμοποίηση της μουσικής στο ντοκιμαντέρ Melania, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μηδενικής κριτικής του Guardian.

Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»
Άκυρος 10.02.26

Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»

Η ηθοποιός της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», Μάργκο Ρόμπι, θυμήθηκε το χειρότερο δώρο που έχει λάβει ποτέ κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης.

Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»
«Ήμουν ντροπαλή» 10.02.26

Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»

Δεκαετίες αργότερα αφότου εμφανίστηκε στην ταινία, η Μάριαμ Ντάμπο μιλάει για την εμπειρία της ως «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ» σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα The Guardian.

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν
Δεκαετίες 09.02.26

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν

«Ο Σον ήταν ένας πραγματικά καταπληκτικός ηθοποιός και τότε βρισκόταν κυριολεκτικά παντού. Ήταν πολύ δημοφιλής», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ντου Μπάριμορ, αναφερόμενη στον παλιό συνεργάτη και φίλο της.

Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»
Τζέικ, ο πατριώτης 09.02.26

Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»

Ο Τζέικ Πολ ζήτησε από το αμερικανικό κοινό να κλείσει τις τηλεοράσεις όταν εμφανιστεί ο Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl - Αλλά η προτροπή του γύρισε boomerang.

Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν
Ηθικό ανάχωμα 09.02.26

Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Την πλήρη αποστασιοποίησή τους από το τοξικό παρελθόν του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και τις σχέσεις του με τον παιδοβιαστή και σεξουαλικό εγκληματία Έπσταϊν ανακοίνωσαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

Μετανάστευση: Σύγκρουση δύο κόσμων στην Ευρώπη – Οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή
Λεπτές ισορροπίες 10.02.26

Σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων στην Ευρώπη - Οι Βρυξέλλες, η Ισπανία και η Ελλάδα

Η Ισπανία έβαλα «φωτιά» στην Ευρώπη με την απόφαση να προχωρήσει σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες. Η κίνηση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίστηκε με αποδοκιμασία στις Βρυξέλλες ενώ στην Αθήνα η μετανάστευση δοκιμάζει τις αντοχές της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία

Στην αναποτελεσματικότητα και την αποτυχία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και υπογράμμισε ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο από το ΠΑΣΟΚ.

Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη
Ομορφιά και σκάνδαλο 10.02.26

Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη

Στα 16 της χρόνια ήταν το πιο γνωστό πρόσωπο και η πιο ωραία γυναίκα στις ΗΠΑ. Προτού κλείσει τα 22 της, η Έβελιν Νέσμπιτ είχε μεταμορφωθεί στην «πέτρα του σκανδάλου» στη δίκη του αιώνα.

Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;
Βουλγαρικό «Tween Peaks» 10.02.26

Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;

Οι θάνατοι των έξι ανδρών σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες φαίνεται ότι συνδέονται. Όλοι έφεραν σφαίρες στο κεφάλι. Αλλά όσο οι αρχές καθυστερούν να διελευκάνουν την υπόθεση, οι θεωρίες φουντώνουν.

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία
Επικαιρότητα 10.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Έξι ονόματα που προστατεύτηκαν από τη δημοσίευση της λίστας Έπσταϊν, πλέον κατονομάστηκαν – Θεωρούνται ύποπτοι
Κόσμος 10.02.26

Έξι ονόματα που προστατεύτηκαν από τη δημοσίευση της λίστας Έπσταϊν, πλέον κατονομάστηκαν – Θεωρούνται ύποπτοι

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε τις ταυτότητες έξι ανδρών που επισημάνθηκαν από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μέισι και τον Δημοκρατικό βουλευτή Ρο Χάνα ως πιθανοί συνωμότες του Έπσταϊν

Σ. Ζαχαράκη: Τα πρώτα δείγματα της αρχιτεκτονικής του νέου Λυκείου – Τα κομβικά σημεία πριν το «Εθνικό Απολυτήριο»
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τα πρώτα δείγματα της αρχιτεκτονικής του νέου Λυκείου - Τέσσερα κομβικά σημεία πριν το «Εθνικό Απολυτήριο»

Σε διαδικασία διαλόγου εισέρχεται το υπουργείο Παιδείας για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου, με στόχο, όπως τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, να αποκτήσει ξανά ουσιαστικό ρόλο το Λύκειο και να πάψει να λειτουργεί αποκλειστικά ως προθάλαμος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η Chappell Roan αποχωρεί από το πρακτορείο της μετά την αναφορά του ιδρυτή του Κέισι Γουάσερμαν στα αρχεία Έπσταϊν
«Έχω ευθύνη» 10.02.26

Η Chappell Roan αποχωρεί από το πρακτορείο της μετά την αναφορά του ιδρυτή του Κέισι Γουάσερμαν στα αρχεία Έπσταϊν

«Έχω ευθύνη να προστατεύω τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Κανείς δεν θα έπρεπε να καλείται να δικαιολογεί ή να αγνοεί πράξεις που συγκρούονται τόσο έντονα με τις αξίες μας», έγραψε η Chappell Roan σε ανάρτησή της

Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας
On Field 10.02.26

Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας

Η διοίκηση της Νάπολι και ο δήμος της πόλης παίρνουν άμεσα μέτρα για το ιστορικό γήπεδο, μετά τις σοκαριστικές εικόνες στα social media, από το παιχνίδι των «παρτενοπέι» με την Τσέλσι για το Champions League

LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπόρνμουθ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Αλβανία: Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης – Συγκρούσεις με την αστυνομία
Καταγγέλλουν διαφθορά 10.02.26

Αλβανία: Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης – Συγκρούσεις με την αστυνομία

Ένα από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές στην Αλβανια ήταν: «Ράμα φύγε, αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί». Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στα κυβερνητικά κτίρια.

LIVE: Τότεναμ – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Τότεναμ – Νιουκάστλ

LIVE: Τότεναμ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Νιουκάστλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Τσέλσι – Λιντς
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Τσέλσι – Λιντς

LIVE: Τσέλσι – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Λιντς για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Κτηνοτρόφοι: Προβληματισμός και ανησυχία για την ευλογιά – Ζητούν από την κυβέρνηση «plan b»
Δίμηνο «φωτιά» 10.02.26

Προβληματισμός και ανησυχία στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά - Ζητούν από την κυβέρνηση «plan b»

Προβληματισμένοι και με έκδηλη ανησυχία έφυγαν οι κτηνοτρόφοι από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο μέγαρο Μαξίμου. Στόχος μας η εκρίζωση της ευλογιάς, λέει ο Τσιάρας με το αρμόδιο υπουργείο να παραμένει αρνητικό στον εμβολιασμό.

Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνέχεια του πάρτι 10.02.26

Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

6.996 ΑΦΜ έλαβαν δικαιώματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τιμολόγια ζωοτροφών, σχεδόν 8.000 πήραν επιδοτήσεις επειδή... έπαιρναν και πριν - περισσότερα τα κρητικά ΑΦΜ από τους δηλωμένους κτηνοτρόφους του νησιού.

Λίστα ICE – Ένας μικρός ευρωπαϊκός ιστότοπος «ξεμπροστιάζει» τους πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ
Κόσμος 10.02.26

Λίστα ICE – Ένας μικρός ευρωπαϊκός ιστότοπος «ξεμπροστιάζει» τους πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ

Ο ιστότοπος με έδρα την Ολλανδία χρησιμοποιεί δημόσιες πληροφορίες και συμβουλές για να αποκαλύψει την ταυτότητα των πρακτόρων της ICE, που εμπλέκονται σε καταστολές σε όλες τις ΗΠΑ

Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς
Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου 10.02.26

Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς

Διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές και κορυφαία στελέχη της ελληνικής αγοράς συναντιούνται για να συζητήσουν όλα όσα διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα του ραδιοφώνου και του audio στο ολοήμερο συνέδριο του ALL THINGS RADIO στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

