Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate – Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ

Λίγο μετά την έναρξη της καριέρας του στην εφημερίδα The Washington Post, ο Martin Weil έμαθε να αγνοεί τα περισσότερα από τα παράσιτα στον ασύρματο της αστυνομίας. Ωστόσο, μια νύχτα του Ιουνίου του 1972, σταμάτησε όταν άκουσε το εξής: «Οι πόρτες του Watergate είναι ανοιχτές».

Αποφάσισε να μην αναζητήσει το νόημα αυτών των λέξεων εκείνη τη νύχτα. Αλλά την επόμενη μέρα, πήγε στο γραφείο της εφημερίδας για να ρωτήσει αν συνέβαινε κάτι. Η απάντηση ήταν ναι -η έδρα του Εθνικού Δημοκρατικού Κομιτάτου στο συγκρότημα Watergate είχε υποστεί διάρρηξη.

«Κυρίαρχη θέση» έναντι απολύσεων

Και η εφημερίδα The WashingtonPost, φυσικά, κάλυψε αυτή την ιστορία και πολλές άλλες, μέχρι που κατέκτησε αυτό που η εκδότρια της εφημερίδας εκείνη την εποχή, Katharine Graham, ονόμασε αργότερα «κυρίαρχη θέση» στην περιοχή της Ουάσινγκτον.

Την Τετάρτη, η εφημερίδα ανακοίνωσε σχέδια να απομακρυνθεί από αυτή την κληρονομιά, στο πλαίσιο εκτεταμένων περικοπών στο τμήμα ειδήσεων.

Οι απολύσεις, που επηρεάζουν περισσότερους από 300 από τους περίπου 800 δημοσιογράφους της εφημερίδας, πλήττουν σκληρά το τοπικό τμήμα ειδήσεων, όπου ο Martin Weil εργάζεται από το 1965.

Ήταν μεταξύ των απολυμένων, ένας από τους τελευταίους δεσμούς με την εποχή του Watergate της εφημερίδας.

Τα ίδια ζωηρά συναισθήματα

«Εργάστηκα εκεί για 60 χρόνια, αναρωτιέμαι πόσοι άνθρωποι μπορούν να πουν το ίδιο για οποιαδήποτε άλλη εργασία;» αναρωτιέται ο Weil, ο οποίος είπε ότι ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’20, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει την τρέχουσα ηλικία του στους New York Times.

Η συγκίνηση που ένιωθε βλέποντας το έργο του τυπωμένο «ποτέ δεν εξαφανίστηκε», είπε. «Ποτέ δεν έφυγε. Ποτέ δεν πάλιωσε».

Η μακρά θητεία του Weil -είδε τουλάχιστον επτά εξαγορές να έρχονται και να φεύγουν- έχει καλύψει λεπτομερώς την άνοδο και τη διάλυση του περιφερειακού επιχειρηματικού μοντέλου της The Post.

Το μοντέλο εθνικών ειδήσεων

Καθώς ο Weil υπέγραφε το ένα ρεπορτάζ μετά το άλλο, η εφημερίδα κάλυπτε την Ουάσιγκτον και τα προάστιά της με δημοσιογράφους και αποκόμιζε διαφημιστικά έσοδα από τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, τα πολυκαταστήματα και τους πολιτιστικούς χώρους σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Ουάσιγκτον.

Τώρα, το μέσο ενημέρωσης υιοθετεί περισσότερο το μοντέλο εθνικών ειδήσεων που προωθεί ο Jeff Bezos, ιδρυτής της Amazon, από τότε που αγόρασε την εφημερίδα The Post το 2013.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το τμήμα της εφημερίδας που κάλυπτε τα τοπικά νέα είχε περίπου 200 δημοσιογράφους, σύμφωνα με την Jo-Ann Armao, πρώην επικεφαλής τοπική συντάκτρια της The Post. Μέχρι την Τετάρτη, ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί κάτω από 20

«Πεζοναύτες» της εφημερίδας

Όταν συνέβαινε κάποια καταστροφή, οι δημοσιογράφοι του τμήματος λειτουργούσαν ως οι «πεζοναύτες» της εφημερίδας, απλώνονταν σε όλη την περιοχή και συχνά παρέδιδαν βραβευμένα άρθρα.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, τους πυροβολισμούς στο Virginia Tech, τις επιθέσεις του ελεύθερου σκοπευτή στο Beltway και την 11η Σεπτεμβρίου, ενώ η The Post δημοσίευσε μια ειδική έκδοση που περιλάμβανε ένα άρθρο του Weil για την επίθεση στο Πεντάγωνο.

Μέχρι την Τετάρτη, ο αριθμός αυτός των 200 είχε μειωθεί κάτω από 20, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις περικοπές.

Ο Leonard Downie Jr., πρώην αρχισυντάκτης της The Post, θυμήθηκε το στυλ του Weil: «Γεια σας κύριε Τάδε, είμαι ο Martin Weil από την Washington Post. Λυπάμαι πολύ που σας ενοχλώ, αλλά γνωρίζατε ότι ο γείτονάς σας δολοφονήθηκε;»

«Αυτό χρειάζεται βελτίωση»

Όταν ο Weil ρωτήθηκε για την άνοδο και την πτώση του τμήματος, απάντησε με ένα χαμόγελο. «Είναι σαν την ιστορία για τον βασιλιά της Γαλλίας, που είχε 40.000 άνδρες» είπε. «Τους οδήγησε στην κορυφή του λόφου και μετά τους οδήγησε πάλι κάτω».

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Post, ο Weil δούλευε στη νυχτερινή βάρδια, μια ανάθεση που δεν ήταν αποτέλεσμα διαταγής της διοίκησης, αλλά μάλλον της επιμονής του ίδιου να πειραματίζεται με τα άρθρα για τις διαδοχικές εκδόσεις της εφημερίδας. «Πάντα έλεγα αυτό χρειάζεται βελτίωση» θυμάται.

Δολοφονίες και πυρκαγιές

Δολοφονίες, ληστείες και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες ήταν τα βασικά θέματα της περιφερειακής εστίασης της εφημερίδας The Post. «Με τα χρόνια έχουμε καλύψει δολοφονίες, διπλές δολοφονίες, τριπλές δολοφονίες, τετραπλές δολοφονίες, μια εξαπλή δολοφονία στην κομητεία Prince George, μια δολοφονία κάτω από τον θόλο του Καπιτωλίου και μια δολοφονία στην καφετέρια της Washington Post δήλωσε ο Weil σε ομιλία του προς τους συναδέλφους του για τον εορτασμό των 50 χρόνων του στην εφημερίδα.

«Και μετά πυρκαγιές -πυρκαγιές σε θάμνους, πυρκαγιές σε αυτοκίνητα, πυρκαγιές σε αχυρώνες, πυρκαγιές σε σπίτια και μια πυρκαγιά στο σπίτι του προέδρου της Βουλής».

Το λογοτεχνικό ρεπορτάζ για τον καιρό

Όταν ξεσπούσε το χάος, ο Weil έκανε εκτενή χρήση ενός έντυπου καταλόγου που περιείχε αριθμούς τηλεφώνου ανά διεύθυνση, για να εντοπίζει καλύτερα πιθανούς μάρτυρες εγκλημάτων.

Υπήρχε επίσης χώρος για φαντασία. Πάνω από μια δεκαετία πριν, ο Weil κοίταξε τη διάταξη της δεύτερης έντυπης έκδοσης της εφημερίδας και εντόπισε κενό χώρο. Έτσι έγραψε για τον καιρό.

Αυτό έγινε συνήθεια και οι κριτικές του για τον καιρό -λογοτεχνικές παραλλαγές για την κοινωνιολογία των σύννεφων, της βροχής και του ήλιου- του εξασφάλισαν γρήγορα ένα ένθερμο κοινό μεταξύ των αναγνωστών της Post.

«Ακόμα και 40 ημέρες μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο, φαινόταν ότι ο πάγος και το χιόνι που κάλυπταν πολλές οδούς στην περιοχή της Ουάσιγκτον με στρώματα, σβώλους και σωρούς στα κράσπεδα θα μπορούσαν να απομακρυνθούν μόνο με τη βοήθεια βαρέων μηχανημάτων», έγραψε ο Weil τον περασμένο μήνα.

Η διπλή πόρτα

Οι συνάδελφοί του αναφέρουν συχνά μια ρουτίνα που ακολουθούσε σχεδόν όλα τα χρόνια: Περνούσε από το μεγαλύτερο μέρος της αίθουσας σύνταξης -μια στιγμή για χαιρετισμούς και λίγη κουβεντούλα- πριν καθίσει στη θέση του.

Επίσης, αφηγούνται ιστορίες, όπως εκείνη του 1972, όταν ο Weil έφυγε από το κτίριο της Post για να αναζητήσει την ιστορία ενός νεαρού που είχε δεχθεί πυροβολισμούς από αστυνομικό μετά από υποτιθέμενη κλοπή ποδηλάτου.

Ο Weil κατέληξε να βρίσκεται μπροστά σε έναν υπάλληλο του τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου George Washington University Hospital με το σημειωματάριό του στο χέρι. «Πού είναι;» ρωτούσε ο ρεπόρτερ.

Ο υπάλληλος έδειξε μια διπλή πόρτα.

Η σκηνή πίσω από αυτή τη διπλή πόρτα -έντονα φώτα, μια μεγάλη ομάδα ιατρικού προσωπικού, ένας χειρουργός που αγωνιζόταν να κρατήσει το θύμα ζωντανό- εξέπληξε τον Weil, ο οποίος περίμενε να βρει έναν διάδρομο γεμάτο ντετέκτιβ.

«Κάτι δεν πάει καλά, έτσι;», θυμάται ότι είπε στον άνθρωπο δίπλα του.

Η παρατήρηση αυτή τον οδήγησε στο γραφείο ασφαλείας του νοσοκομείου, όπου ο υπάλληλος που ήταν σε υπηρεσία απείλησε να τον συλλάβει. Αυτή είναι μια από τις μαρτυρίες από πρώτο χέρι που ο Weil δε δημοσίευσε ποτέ στην εφημερίδα.

