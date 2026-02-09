Αυξημένη κίνηση παρατηρείται το πρωί της Δευτέρας (9/2) σε πολλούς από τους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμη μία φορά στον Κηφισό.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Σύμφωνα με την Τροχαία Αθηνών προβλήματα εντοπίζονται στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος), στην

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος), στην Πέτρου Ράλλη, στη Μεσογείων, στην Κατεχάκη, στην Κηφισίας, στη Βασ. Σοφίας, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στην Καλλιρρόης, στη Συγγρού, στη Σταδίου, στην Αμαλίας, στη Βεΐκου, στην Ηλιουπόλεως, στην Ποσειδώνος, στη Βάρης – Κορωπίου και στη Λ. Σχοστού.

Σημαντικές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 30 λεπτά παρατηρούνται στην Αττική Οδό. Συγκεριμένα:

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 20΄- 25΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας.