Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
- Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
- Νεαρός ξυλοκόπησε κουρέα με γκλοπ επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα
- Ιαπωνία: Μεγάλη άνοδος στο χρηματιστήριο μετά τον εκλογικό θρίαμβο της Τακαΐτσι
- Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται το πρωί της Δευτέρας (9/2) σε πολλούς από τους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.
Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμη μία φορά στον Κηφισό.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Σύμφωνα με την Τροχαία Αθηνών προβλήματα εντοπίζονται στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος), στην
Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος), στην Πέτρου Ράλλη, στη Μεσογείων, στην Κατεχάκη, στην Κηφισίας, στη Βασ. Σοφίας, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στην Καλλιρρόης, στη Συγγρού, στη Σταδίου, στην Αμαλίας, στη Βεΐκου, στην Ηλιουπόλεως, στην Ποσειδώνος, στη Βάρης – Κορωπίου και στη Λ. Σχοστού.
Σημαντικές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 30 λεπτά παρατηρούνται στην Αττική Οδό. Συγκεριμένα:
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 20΄- 25΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
20΄-25΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/3F8alzRyeD
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 9, 2026
- Η «μάχη» για τον τίτλο στη Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας
- Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
- «Είμαστε απροστάτευτοι»: Τα πολλαπλά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων μέσα από δύο προσωπικές ιστορίες
- Οι αλεπούδες τα τελευταία χρόνια «βολτάρουν» στις κεντρικές πόλεις ακόμα και στην Αθήνα – Πώς εξηγείται;
- Τσιτσιπάς για το γήπεδο: «Έχω να παίξω πάνω από μία δεκαετία σε τόσο κακό κορτ»
- Αυστραλία: Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ – Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του
- Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: Παρακαλάς να «φύγει» για να μην τυραννιέται, τότε νιώθεις την απώλεια
- Άρτα: Την ώρα που θήλαζε ένιωσε αδιαθεσία η 35χρονη που πέθανε – Πρόλαβε να πάρει τηλέφωνο τον σύζυγό της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις