Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το δίλημμα της χώρας είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα και όχι «συστημισμός – αντισυστημισμός»
Editorial 09 Φεβρουαρίου 2026, 09:06

Το δίλημμα της χώρας είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα και όχι «συστημισμός – αντισυστημισμός»

Το διακύβευμα παραμένει εάν θα επιστρέψει η χώρα σε μια θεσμική κανονικότητα . Αν θα αποφύγει την κανονικοποίηση της παρέκκλισης.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Spotlight

Γράφοντας πρόσφατα στους Financial Times για τα προβλήματα που προκύπτουν στις ΗΠΑ από τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ και ειδικότερα την τάση να μην τηρούνται διάφοροι κανόνες σε σχέση με τη διακυβέρνηση, η Gillian Tett υποστήριξε ότι αυτό που συμβαίνει – και ο μεγαλύτερος κίνδυνος – είναι η «κανονικοποίηση της παρέκκλισης». Όπως σημειώνει, η έννοια διατυπώθηκε αρχικά από την κοινωνιολόγο Ντάιαν Βόγκαν, που είχε μελετήσει το ατύχημα με το διαστημικό λεωφορείο Challenger το 1986. Αυτό που είχε διαπιστώσει ήταν συνηθισμένες παρεκκλίσεις από κανόνες, ως προς την κατάσταση του σκάφους, που θεωρούνταν ότι δεν ήταν τόσο σημαντικές, μέχρι που στο τέλος αποδείχτηκαν μοιραίες. Έκτοτε η έκφραση χρησιμοποιείται διευρυμένα για όλες τις περιπτώσεις όπου σε έναν θεσμό αναπτύσσεται μια κουλτούρα μη τήρησης των θεσμών.

Σκέφτομαι ότι αυτή η «κανονικοποίηση της παρέκκλισης» αρχίζει και γίνεται όλο και περισσότερο ο καταλληλότερος τρόπος να περιγραφεί η κατάσταση στη χώρα. Είναι ως να εθιζόμαστε σταδιακά στο ότι πλέον ο κανόνας είναι η μη τήρηση των κανόνων από τη μεριά αυτών που υποτίθεται ότι έχουν ως κατεξοχήν υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες.

Γιατί σε τελική ανάλυση, τι είναι αυτό που μένει εάν σκεφτούμε τις υποκλοπές, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη «Λίστα Πέτσα»; Μια αντίληψη ότι αυτή η κυβέρνηση, επειδή έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπορεί να αποφασίζει ποιους κανόνες θα ακολουθήσει και ποιους όχι. Μια διακυβέρνηση που θεωρεί ότι μπορεί να ξαναγράφει κατά το δοκούν τους κανόνες του παιχνιδιού. Μια εξουσία που θεωρεί ότι είναι επί της ουσίας ανεξέλεγκτη.

Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία εάν θελήσουμε να αναλογιστούμε ποιο είναι το πραγματικό δίλημμα που αντιμετωπίζει η χώρα. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το δίλημμα είναι ανάμεσα σε «συστημισμό» και «αντισυστημισμό». Ουσιαστικά, υποστηρίζουν ότι καλούμαστε να επιλέξουμε ανάμεσα στη σημερινή κατάσταση και ένα είδος ανεξέλεγκτης κοινωνικής αντίδρασης που μόνο αρνητικές επιπτώσεις θα έχει.

Μόνο που αυτό το δίλημμα δεν στέκει, όπως και εάν το κοιτάξουμε. Το πλειοψηφικό ρεύμα που εκφράζει δυσαρέσκεια σήμερα στην κοινωνία δεν επιδιώκει κάποια ανατροπή. Μπορεί να εκφράζεται απαξιωτικά για το σύνολο του πολιτικού συστήματος, αλλά αυτό που ζητά είναι ένα κράτος που να λειτουργεί. Θέλει να μπαίνει σε ένα τρένο και αυτό να φτάνει στον προορισμό του. Δεν θέλει να είναι θέμα τύχης ότι δεν συγκρούστηκαν στον αέρα δύο αεροπλάνα. Θέλει να υπάρχουν δημόσια σχολεία και νοσοκομεία επαρκώς στελεχωμένα και με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Δεν θέλει οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις για τους αγρότες να γίνονται προεκλογικό χρήμα και το δημόσιο χρήμα να συντηρεί φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, κυρίως για να αλλοιώνουν την πραγματικότητα. Θέλει μια δικαιοσύνη που να τιμωρεί ενόχους, όσο ψηλά και εάν είναι, και να προστατεύει αθώους. Θέλει ένα κοινοβούλιο που να λειτουργεί και να μην είναι μπερντές του Καραγκιόζη. Κοντολογίς θέλει δημοκρατία, δικαιοσύνη και θεσμούς που να λειτουργούν.

Και αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό δίλημμα σήμερα στην κοινωνία είναι ανάμεσα στη θεσμικότητα και την αντιθεσμικότητα. Γιατί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα δεν είναι ότι έχει μια «συστημική» κυβέρνηση, που την απειλούν ο «λαϊκισμός» και τα «αντισυστημικά κινήματα». Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση που υπονομεύει τους θεσμούς. Που δεν τους αφήνει να κάνουν τη δουλειά τους. Που νομοθετεί όχι στη βάση ενός σχεδίου για τη χώρα, αλλά μιας κομματικής-επιχειρηματικής ατζέντας. Που χειραγωγεί τη δικαιοσύνη για να μη βρεθεί αντιμέτωπη με τις ευθύνες της. Που δεν πιστεύει στη πολυφωνία στην ενημέρωση. Που ακόμη και μια κορυφαία θεσμική λειτουργία όπως τη Συνταγματική Αναθεώρηση θέλει να την κάνει ένα κομματικό πανηγύρι. Που συναίνεση δεν θεωρεί τον διάλογο για κοινά αποδεκτές λύσεις, αλλά το να συρθούν στις κυβερνητικές θέσεις όσοι διαφωνούν με αυτές.

Σε αυτή την αντίληψη για τη διακυβέρνηση αντιδρούν οι πολίτες, αυτή την κανονικότητα απορρίπτουν και διατυπώνουν ένα αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι στην έκρηξη ακρίβειας και την οικονομική ανασφάλεια για το μέλλον. Γιατί πολύ απλά δεν θέλουν η σημερινή κατάσταση να παγιωθεί και να «κανονικοποιηθεί».

Γι’ αυτό και οι πολίτες δεν αναζητούν απλώς μια «κραυγή» που να εκφράζει τη δυσαρέσκειά τους. Ούτε θέλουν να υπερψηφίσουν κόμματα που αντί για πρόγραμμα θα έχουν ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας. Ούτε τους πείθουν οι απλές διακηρύξεις περί άφθαρτων προσώπων, γιατί ξέρουν πολύ καλά πως αυτό που μετράει είναι η λειτουργία των θεσμών, γιατί εάν δεν λειτουργούν τότε και τα «άφθαρτα» πρόσωπα φθείρονται πολύ γρήγορα.

Αυτό που θέλουν είναι μια νέα διακυβέρνηση. Που να μην υποσχεθεί κάποια μεγάλη επανάσταση, αλλά την επιστροφή στη θεσμική κανονικότητα, την επανάσταση του αυτονόητου δηλαδή. Που να ασχοληθεί με την κοινωνική πλειοψηφία και όχι αποκλειστικά με μια κοινωνική μειοψηφία. Που να προσπαθήσει να κάνει τους πολίτες να πιστέψουν ξανά ότι η δημοκρατία είναι ένας τρόπος ώστε να κάνουν τις ζωές τους καλύτερες και τη χώρα τους να προοδεύει.

Μόνο που τα διλήμματα απαιτούν και αυτούς που θα τα θέσουν και θα προσπαθήσουν να δώσουν διέξοδο στην κοινωνία. Και που θα προσφέρουν όντως την εναλλακτική. Διαφορετικά η μόνη εναλλακτική θα είναι απλώς να μην ασχολούνται με την πολιτική. Και η αντιθεσμικότητα θα παγιωθεί ακόμη περισσότερο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inWellness
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Editorial
Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους
Editorial 07.02.26

Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους

Η αλήθεια είναι απλή: η θητεία του Γιάννη Παναγόπουλου στην προεδρία της ΓΣΕΕ συμπίπτει με την αδυναμία του επίσημου συνδικαλιστικού κινήματος να εκπροσωπήσει τους εργαζομένους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα
Editorial 04.02.26

Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα

Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Θέλει απλώς να αξιοποιήσει την αναθεώρηση στην προεκλογική της εκστρατεία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες
Editorial 25.01.26

Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες

Ο πρωθυπουργός ολοένα και περισσότερο με τις δημόσιες δηλώσεις του αποτυπώνει την αμηχανία της κυβέρνησης σε σχέση με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας
Editorial 22.01.26

Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας

Η κυβέρνηση υπερηφανεύεται για το ρυθμό ανάπτυξης. Όμως, η χώρα υποχωρεί σε όρους πραγματικής ευημερίας, όπως επιβεβαιώνει (και) η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Αξιολογώντας με όρους μιας «οικονομίας της αξιοπρέπειας» επαναφέρει επιτακτικά το ερώτημα: θέλουμε ανάπτυξη δεικτών ή ανάπτυξη που βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα
Editorial 20.01.26

Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα

Ο παλλαϊκός ξεσηκωμός για τα Τέμπη έγινε για να έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Όχι ως εφαλτήριο για να τεθούν σε κίνδυνο βασικά δικαιώματα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου
Δεν παρείχε αποδείξεις 09.02.26

Επιμένει η Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου

Ένας Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, εκδόθηκε στη Μόσχα από το Ντουμπάι ως ύποπτος για τον σοβαρό τραυματισμό του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Η γυναίκα «σκιά» πίσω από τον σμήναρχο – Πώς δρούσε το δίκτυο
Νέες πληροφορίες 09.02.26

Η γυναίκα «σκιά» πίσω από τον σμήναρχο - Πώς δρούσε το δίκτυο κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον σμήναρχο που κατηγορείται για κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις - Σε μορφή πυραμίδας είχε συγκροτηθεί το δίκτυο - Ερευνώνται και δύο απόστρατοι

Σύνταξη
Πόσο «αξίζει» ο Bad Bunny;
Ένα πανάκριβο "δωρεάν" 09.02.26

Πόσο «αξίζει» ο Bad Bunny;

Ο καλλιτέχνης που μετατρέπει το ημίχρονο του Super Bowl στη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική επένδυση της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας

Γεώργιος Μαζιάς
«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης
Κόσμος 09.02.26

«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης

Εμφανιζόμενος ενώπιον εφετείου της Ουέλιγκτον στη Νέα Ζηλανδία, ο δολοφόνος υποστήριξε ότι οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησής του κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης του τον έκαναν ανίκανο να πάρει λογική απόφαση

Σύνταξη
Ο Ντάριο Σάριτς έμεινε ελεύθερος: Η waiver list, o Παναθηναϊκός και η επιστροφή στη Euroleague
Μπάσκετ 09.02.26

Ο Ντάριο Σάριτς έμεινε ελεύθερος: Η waiver list, o Παναθηναϊκός και η επιστροφή στη Euroleague

Οι Πίστονς αποδέσμευσαν τον Ντάριο Σάριτς, για 48 ώρες θα είναι στη waiver list, όμως ανοίγει ο δρόμος επιστροφής στην Ευρώπη, με τον Παναθηναϊκό να ρίχνει… ματιές στην περίπτωση του.

Σύνταξη
«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny
Nuevayol 09.02.26

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Το ημίχρονο του Bad Bunny στο Super Bowl LX πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, από την επίθεση Τραμπ μέχρι το οργανωμένο αντι-show της δεξιάς, μετατρέποντας το ημίχρονο σε πολιτισμικό γεγονός πρώτης γραμμής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ

Τη συγκρότηση της νέας επιτροπής «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ. Πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει τις πόρτες σε στελέχη που βρέθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο