09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
POS – IRIS: Καμπάνες έως 20.000 ευρώ – Ποιοι κινδυνεύουν
Οικονομία 09 Φεβρουαρίου 2026, 19:50

POS – IRIS: Καμπάνες έως 20.000 ευρώ – Ποιοι κινδυνεύουν

Σαρωτικούς ελέγχους έχει ξεκινήσει η ΑΑΔΕ για POS και IRIS – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ελεγκτικό σαφάρι έχει εξαπολύσει η ΑΑΔΕ στην αγορά, βάζοντας στο μικροσκόπιο επιχειρήσεις που δεν έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS.

Οι έλεγχοι είναι σαρωτικοί και πραγματοποιούνται σε 24ωρη βάση, καθώς, παρά την καθολική εφαρμογή του μέτρου, εξακολουθούν να υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν συμμορφωθεί, παρακάμπτοντας το σύστημα με διάφορους τρόπους ώστε να αποκρύπτουν τον πραγματικό τους τζίρο.

POS και IRIS

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2025 οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS ενώ από τις 15 Ιανουαρίου 2026 αυξήθηκαν τα ημερήσια όρια συναλλαγών από 500 σε 1.000 ευρώ για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών και έως 1.000 ευρώ για πληρωμές σε επαγγελματίες.

Κυρώσεις επιβάλλονται και στις εταιρείες πώλησης και υποστήριξης των σχετικών λογισμικών

Το σύστημα επιτρέπει την ολοκλήρωση συναλλαγών σε λίγα δευτερόλεπτα μέσω QR code ή mobile banking, με τα δεδομένα να διαβιβάζονται στη φορολογική διοίκηση σε πραγματικό χρόνο.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επικεντρώνονται κυρίως:

  • στη δήλωση και τη νόμιμη λειτουργία της ταμειακής μηχανής (ΦΗΜ),
  • στην υποχρεωτική σύνδεση ΦΗΜ και POS,
  • στη διαβίβαση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο στο myDATA,
  • στον εντοπισμό περιπτώσεων παράκαμψης του συστήματος ή χρήσης «μαύρου» POS, πρακτικές που θεωρούνται σοβαρές φορολογικές παραβάσεις και τιμωρούνται με αυστηρά πρόστιμα.

Τα πρόστιμα

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν συνδέσει τα συστήματά τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Κυρώσεις επιβάλλονται και στις εταιρείες πώλησης και υποστήριξης των σχετικών λογισμικών.

Τα πρόστιμα ανέρχονται σε 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και σε 20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία, ενώ για τις εταιρείες παροχής και υποστήριξης λογισμικού προβλέπονται ακόμη και κυρώσεις που φθάνουν έως την ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

Μείωση κατά 50% προβλέπεται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Χαρακτηριστική είναι υπόθεση επιχείρησης στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ, καθώς δεν διασύνδεσε εγκαίρως τα τερματικά POS (EFT/POS) με τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ) και με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Η επιχείρηση προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, επικαλούμενη «τεχνικές δυσκολίες» και «αδυναμία ολοκλήρωσης της διασύνδεσης», ωστόσο η ενδικοφανής προσφυγή απορρίφθηκε. Η υπόθεση αφορά το φορολογικό έτος 2024, ενώ η επιβολή του προστίμου έγινε στις αρχές του 2026.

Πηγή: ΟΤ

