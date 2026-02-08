newspaper
08.02.2026 | 11:45
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε Μετρό και κεντρικές οδικές αρτηρίες – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Ελλάδα 08 Φεβρουαρίου 2026, 11:36

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

Δείτε πότε και σε ποια σημεία των λεωφόρων Κηφισίας και Βουλιαγμένης θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή - Πώς θα διαμορφωθούν τα δρομολόγια του Μετρό

Σύνταξη
Spotlight

Παραμένουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Ειδικότερα, επηρεάζονται σημεία στις λεωφόρους Κηφισίας και Βουλιαγμένης.

Οι οδηγοί των οχημάτων καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, στη λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή (8/2) από τις 07:00 έως τις 17:00 θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κατεχάκη και της οδού Κασσαβέτη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επίσης σήμερα, στη Λεωφ. Βουλιαγμένης από τις 07:00 έως τις 19:00 αλλά και τη Δευτέρα από τις 10:00 έως τις 16:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της λεωφόρου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Καραϊσκάκη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Ανεξαρτησίας.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν διαδοχικά ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα (13-14/2), θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφ. Ποσειδώνος για την ολοκλήρωση των εργασιών που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στην αριστερή λωρίδα της Λεωφ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμου Αλίμου, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στις 13/2, ημέρα Παρασκευή, κατά τις ώρες 00:01 έως 05:00 και 22:00 έως 23:59. Το ίδιο θα ισχύσει και στις 14/2, ημέρα Σάββατο, κατά τις ώρες 00:01 έως 05:00.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες στις προαναφερόμενες λεωφόρους, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Οι οδηγοί των οχημάτων καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μετρό

Στην επόμενη φάση του περνά το έργο αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να συνεχίζονται στο τμήμα «Νέος Κόσμος – Σύνταγμα», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, αρχής γενομένης από σήμερα 08/02 οι σταθμοί «Σύνταγμα» (Γραμμή 2), «Ακρόπολη», «Συγγρού – Φιξ» και «Νέος Κόσμος» από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι ο σταθμός «Σύνταγμα» θα παραμένει ανοικτός για τη Γραμμή 3 Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο. Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στο τμήμα μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Αγ. Ιωάννης – Ελληνικό».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν από το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

• Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 (από Πανεπιστήμιο στις 21:37, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41, από Συγγρού – Φιξ στις 21:43, από Νέο Κόσμο στις 21:44).

• Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:25 (από Αγ. Δημήτριο στις 21:33 , από Αγ. Ιωάννη στις 21:36, από Νέο Κόσμο στις 21:37, από Συγγρού- Φιξ στις 21:39, από Ακρόπολη στις 21:41, από Σύνταγμα στις 21:43).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί από τις 08/02/26 (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο – ‘Αγιος Ιωάννης».

Η λεωφορειακή γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο – Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης:

Πανεπιστήμιο (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σίνα), Στάση Σύνταγμα (νέα προσωρινή στάση, στην οδό Βασιλίσσης Αμαλίας επί της πλατείας Συντάγματος, μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α’ και Όθωνος), Στάση Ακρόπολη (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), Στάση Φιξ (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Καλλιρρόης στο ύψος της στάσης Τραμ), Στάση Νέος Κόσμος (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), Στάση Άγιος Ιωάννης (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη).

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης – Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο:

«Στάση Άγιος Ιωάννης» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη, «Στάση Νέος Κόσμος» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), «Στάση Φιξ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «Στάση Ακρόπολη» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «Στάση Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «Πανεπιστήμιο – Τέρμα Αποβίβασης» (νέα προσωρινή στάση μόνο για αποβίβαση επιβατών, επί της οδού Πανεπιστημίου, στο ύψος μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», καταλήγει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Economy
Δημόσιο Χρέος: Τον Απρίλιο «κληρώνει» για τα GDP warrants

Δημόσιο Χρέος: Τον Απρίλιο «κληρώνει» για τα GDP warrants

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Γιαννάκος: Επίσκεψη στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο – «Μπράβο» στους υγειονομικούς
Η ενημέρωση 08.02.26

Επίσκεψη Γιαννάκου στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο - «Μπράβο» στους υγειονομικούς

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματισμένων παιδιών - Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία κινητοποιήθηκαν άμεσα για την περίθαλψη των τραυματιών

Σύνταξη
Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της – Πού κινούνται οι έρευνες
Πυκνώνει το μυστήριο 08.02.26

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της - Πού κινούνται οι έρευνες

Οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με τις γερμανικές για τον εντοπισμό της ανήλικης, ενώ η οικογένεια εκφράζει έντονη ανησυχία ότι η Λόρα βρίσκεται σε κίνδυνο

Σύνταξη
Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές
Ελλάδα 08.02.26

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές

Το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε εξηγήσεις από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ οι οποίες σε ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για δράση εξτρεμιστικών στοιχείων ενώ διαψεύδουν ότι δόθηκε άδεια για διεξαγωγή πάρτι

Σύνταξη
Έβρος: Δύο νεκροί μετανάστες στο Διδυμότειχο
Τι συνέβη 08.02.26

Τραγωδία - Δύο νεκροί μετανάστες στο Διδυμότειχο

Οι πρώτες πληροφορίες για την τραγωδία με τους νεκρούς μετανάστες- Τον ποταμό φαίνεται ότι επιχείρησαν να περάσουν οι δύο άτυχοι άνδρες που βρέθηκαν παγωμένοι σε παρέβρια περιοχή

Σύνταξη
Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»
Δείτε βίντεο 08.02.26

Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»

Ο 31χρονος Μαροκινός προφυλακίστηκε μετά την τραγωδία στη Χίο - Οι συνήγοροί του μιλούν για «άδικη απόφαση», ενώ υπενθυμίζουν την αθώωση των «9» στο ναυάγιο της Πύλου

Σύνταξη
Κρίση σε εξέλιξη η λειψυδρία – Παρά τις βροχές τα αποθέματα νερού συνεχίζουν να μειώνονται
Περιβάλλον 08.02.26

Κρίση σε εξέλιξη η λειψυδρία – Παρά τις βροχές τα αποθέματα νερού συνεχίζουν να μειώνονται

Παρά τις πρόσφατες βροχές, η λειψυδρία συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα που για την Αττική, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, είναι πιο έντονο και δεν χωρά εφησυχασμός

Σύνταξη
Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα
Ελλάδα 08.02.26

Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα

Μεγάλα αστικά κέντρα, περιφερειακές πόλεις με συνεδριακό και επιχειρηματικό προφίλ, αλλά και προορισμοί με πολυθεματικό τουριστικό προϊόν εμφανίζουν σταδιακά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην εποχικότητα

Σύνταξη
Γιαννάκος: Επίσκεψη στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο – «Μπράβο» στους υγειονομικούς
Η ενημέρωση 08.02.26

Επίσκεψη Γιαννάκου στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο - «Μπράβο» στους υγειονομικούς

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματισμένων παιδιών - Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία κινητοποιήθηκαν άμεσα για την περίθαλψη των τραυματιών

Σύνταξη
Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα
Τένις 08.02.26

Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα

Η υπόθεση του Nικολάς Σάντσεθ Ιθκιέρδο αποκαλύπτει πώς τα παράνομα στοιχήματα μετατρέπουν τα χαμηλότερα επίπεδα του επαγγελματικού τένις σε ζώνες υψηλού κινδύνου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ιράν: «Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη – Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ
Πιέζει η Ουάσινγκτον 08.02.26

«Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη - Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το ζήτημα των πυραύλων έχει να κάνει με την άμυνα της χώρας - Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά εταιρειών που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μητσοτάκης: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση – Ζητά «συνεννόηση χωρίς δογματισμούς»
Κυριακάτικη ανάρτηση 08.02.26

Μητσοτάκης: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση – Ζητά «συνεννόηση χωρίς δογματισμούς»

Η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση - που αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα - βρίσκεται στην κορυφή της κυριακάτικης ανάρτησης του πρωθυπουργού - Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης μιλά ευθέως για άρση μονιμότητας στο δημόσιο - Τι λέει για την τραγωδία στη Χίο

Σύνταξη
Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων

Ανασυγκρότηση της κυβερνώσας Αριστερής προοδευτικής παράταξης, ο δύσκολος δρόμος που επιλέγει ο πρώην πρωθυπουργός, τα στελέχη άλλων κομμάτων που ψάχνουν τρόπο μετάβασης στο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Μια υπενθύμιση 08.02.26

Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η 50χρονη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, γεννημένη στη Νότια Αφρική, εμφανίστηκε με την επίσημη ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών για να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα στο πλήθος στο Στάδιο Σαν Σίρο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της – Πού κινούνται οι έρευνες
Πυκνώνει το μυστήριο 08.02.26

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της - Πού κινούνται οι έρευνες

Οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με τις γερμανικές για τον εντοπισμό της ανήλικης, ενώ η οικογένεια εκφράζει έντονη ανησυχία ότι η Λόρα βρίσκεται σε κίνδυνο

Σύνταξη
Κορόνα: «Παλεύουμε με τον Μπενίτεθ να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό – Στόχος το Κύπελλο και το Champions League»
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Κορόνα: «Παλεύουμε με τον Μπενίτεθ να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό – Στόχος το Κύπελλο και το Champions League»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα μίλησε για το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ προσπαθούν να κάνουν καλύτερους τους Πράσινους.

Σύνταξη
Oι Green Day καλούν τους πράκτορες της ICE να παραιτηθούν «απ’ αυτή τη γ@μ@@@νη δουλειά» – Οι μπηχτές για τα αρχεία Έπσταϊν
«American Idot» 08.02.26

Oι Green Day καλούν τους πράκτορες της ICE να παραιτηθούν «απ’ αυτή τη γ@μ@@@νη δουλειά» – Οι μπηχτές για τα αρχεία Έπσταϊν

«Όταν όλο αυτό τελειώσει — και θα τελειώσει κάποια στιγμή — η Κρίστι Νόεμ, ο Στίβεν Μίλερ, ο Τζ. Ντ. Βανς, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα σας πετάξουν σαν κακή συνήθεια», είπε ο κιθαρίστας των Green Day σε συναυλία , στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Super Bowl

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Mεγάλες προσδοκίες για εμβόλιο ενάντια στον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα λέει ο διευθυντής του Ογκολογικού του Αγίου Σάββα
Υγεία 08.02.26

Mεγάλες προσδοκίες για εμβόλιο ενάντια στον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα λέει ο διευθυντής του Ογκολογικού του Αγίου Σάββα

Η μελέτη για τον προχωρημένο καρκίνο πνεύμα έχει ξεκινήσει εδώ και 9 μήνες στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2028. Το θεραπευτικό αυτό εμβόλιο, μπορεί να ενισχύσει τη δράση της ανοσοθεραπείας

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις (8/2): Πού θα δείτε τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις (8/2): Πού θα δείτε τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/2), τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ

Σύνταξη
Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις
Κόσμος 08.02.26

Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις

Ο Έπσταϊν πλήρωσε για καινοτόμες γενετικές εξετάσεις σε μια προφανή προσπάθεια να διερευνήσει τη δυνατότητα παράτασης της ζωής, όπως αποκαλύπτουν νέα email

Σύνταξη
Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές
Ελλάδα 08.02.26

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές

Το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε εξηγήσεις από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ οι οποίες σε ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για δράση εξτρεμιστικών στοιχείων ενώ διαψεύδουν ότι δόθηκε άδεια για διεξαγωγή πάρτι

Σύνταξη
Έβρος: Δύο νεκροί μετανάστες στο Διδυμότειχο
Τι συνέβη 08.02.26

Τραγωδία - Δύο νεκροί μετανάστες στο Διδυμότειχο

Οι πρώτες πληροφορίες για την τραγωδία με τους νεκρούς μετανάστες- Τον ποταμό φαίνεται ότι επιχείρησαν να περάσουν οι δύο άτυχοι άνδρες που βρέθηκαν παγωμένοι σε παρέβρια περιοχή

Σύνταξη
Έτοιμος να κλείσει ραντεβού για κούρεμα: Ο οπαδός της Γιουνάιτεντ είναι μία νίκη μακριά και «σπάει» τη σιωπή του!
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Έτοιμος να κλείσει ραντεβού για κούρεμα: Ο οπαδός της Γιουνάιτεντ είναι μία νίκη μακριά και «σπάει» τη σιωπή του!

Ο φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, χρειάζεται μόλις μια νίκη για να κλείσει ραντεβού για κούρεμα 500 μέρες μετά την τελευταία φορά.

Σύνταξη
Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»
Δείτε βίντεο 08.02.26

Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»

Ο 31χρονος Μαροκινός προφυλακίστηκε μετά την τραγωδία στη Χίο - Οι συνήγοροί του μιλούν για «άδικη απόφαση», ενώ υπενθυμίζουν την αθώωση των «9» στο ναυάγιο της Πύλου

Σύνταξη
Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;
Όλα όσα είπε 08.02.26

Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;

Μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα, ο Παντελής Τουτουντζής τόνισε ότι προέχει ο άνθρωπος πίσω από τη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στους στενούς δεσμούς του με τη Δούκισσα Νομικού και την Άννα Βίσση

Σύνταξη
Κρίση σε εξέλιξη η λειψυδρία – Παρά τις βροχές τα αποθέματα νερού συνεχίζουν να μειώνονται
Περιβάλλον 08.02.26

Κρίση σε εξέλιξη η λειψυδρία – Παρά τις βροχές τα αποθέματα νερού συνεχίζουν να μειώνονται

Παρά τις πρόσφατες βροχές, η λειψυδρία συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα που για την Αττική, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, είναι πιο έντονο και δεν χωρά εφησυχασμός

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων
Η προθεσμία 08.02.26

Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων

Αγρότες και κτηνοτρόφοι θα μπορούν τις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσουν σε διορθώσεις στις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ προκειμένου να τους καταβληθούν οι σωστές ενισχύσεις

Σύνταξη
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα για τα θύματα της Θύρας 7: «Η 8η Φεβρουαρίου είναι ημέρα μνήμης και τιμών»
Άλλα Αθλήματα 08.02.26

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα για τα θύματα της Θύρας 7: «Η 8η Φεβρουαρίου είναι ημέρα μνήμης και τιμών»

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σύνταξη
Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα
Ελλάδα 08.02.26

Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα

Μεγάλα αστικά κέντρα, περιφερειακές πόλεις με συνεδριακό και επιχειρηματικό προφίλ, αλλά και προορισμοί με πολυθεματικό τουριστικό προϊόν εμφανίζουν σταδιακά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην εποχικότητα

Σύνταξη
