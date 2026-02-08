Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

Παραμένουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Ειδικότερα, επηρεάζονται σημεία στις λεωφόρους Κηφισίας και Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, στη λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή (8/2) από τις 07:00 έως τις 17:00 θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κατεχάκη και της οδού Κασσαβέτη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επίσης σήμερα, στη Λεωφ. Βουλιαγμένης από τις 07:00 έως τις 19:00 αλλά και τη Δευτέρα από τις 10:00 έως τις 16:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της λεωφόρου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Καραϊσκάκη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Ανεξαρτησίας.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν διαδοχικά ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα (13-14/2), θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφ. Ποσειδώνος για την ολοκλήρωση των εργασιών που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στην αριστερή λωρίδα της Λεωφ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμου Αλίμου, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στις 13/2, ημέρα Παρασκευή, κατά τις ώρες 00:01 έως 05:00 και 22:00 έως 23:59. Το ίδιο θα ισχύσει και στις 14/2, ημέρα Σάββατο, κατά τις ώρες 00:01 έως 05:00.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες στις προαναφερόμενες λεωφόρους, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Οι οδηγοί των οχημάτων καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μετρό

Στην επόμενη φάση του περνά το έργο αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να συνεχίζονται στο τμήμα «Νέος Κόσμος – Σύνταγμα», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, αρχής γενομένης από σήμερα 08/02 οι σταθμοί «Σύνταγμα» (Γραμμή 2), «Ακρόπολη», «Συγγρού – Φιξ» και «Νέος Κόσμος» από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι ο σταθμός «Σύνταγμα» θα παραμένει ανοικτός για τη Γραμμή 3 Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο. Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στο τμήμα μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Αγ. Ιωάννης – Ελληνικό».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν από το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

• Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 (από Πανεπιστήμιο στις 21:37, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41, από Συγγρού – Φιξ στις 21:43, από Νέο Κόσμο στις 21:44).

• Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:25 (από Αγ. Δημήτριο στις 21:33 , από Αγ. Ιωάννη στις 21:36, από Νέο Κόσμο στις 21:37, από Συγγρού- Φιξ στις 21:39, από Ακρόπολη στις 21:41, από Σύνταγμα στις 21:43).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί από τις 08/02/26 (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο – ‘Αγιος Ιωάννης».

Η λεωφορειακή γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο – Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης:

Πανεπιστήμιο (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σίνα), Στάση Σύνταγμα (νέα προσωρινή στάση, στην οδό Βασιλίσσης Αμαλίας επί της πλατείας Συντάγματος, μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α’ και Όθωνος), Στάση Ακρόπολη (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), Στάση Φιξ (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Καλλιρρόης στο ύψος της στάσης Τραμ), Στάση Νέος Κόσμος (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), Στάση Άγιος Ιωάννης (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη).

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης – Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο:

«Στάση Άγιος Ιωάννης» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη, «Στάση Νέος Κόσμος» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), «Στάση Φιξ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «Στάση Ακρόπολη» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «Στάση Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «Πανεπιστήμιο – Τέρμα Αποβίβασης» (νέα προσωρινή στάση μόνο για αποβίβαση επιβατών, επί της οδού Πανεπιστημίου, στο ύψος μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», καταλήγει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.