Ξεκινάει η επόμενη φάση εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας, στο τμήμα «Νέος Κόσμος – Σύνταγμα», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από την Κυριακή 08/02 οι σταθμοί «Σύνταγμα» (Γραμμή 2), «Ακρόπολη», «Συγγρού – Φιξ» και «Νέος Κόσμος» από την Κυριακή έως την Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3, Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών στα τμήματα «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Αγ. Ιωάννης – Ελληνικό».

ΣΤΑΣΥ: Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν από το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

• Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 (από Πανεπιστήμιο στις 21:37, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41, από Συγγρού – Φιξ στις 21:43, από Νέο Κόσμο στις 21:44).

• Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:25 (από Αγ. Δημήτριο στις 21:33 , από Αγ. Ιωάννη στις 21:36, από Νέο Κόσμο στις 21:37, από Συγγρού- Φιξ στις 21:39, από Ακρόπολη στις 21:41, από Σύνταγμα στις 21:43).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί από τις 08/02/26 (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο – ‘Αγιος Ιωάννης».

Η λεωφορειακή γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο – Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης:

Πανεπιστήμιο (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σίνα), Στάση Σύνταγμα (νέα προσωρινή στάση, στην οδό Βασιλίσσης Αμαλίας επί της πλατείας Συντάγματος, μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α’ και Όθωνος), Στάση Ακρόπολη (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), Στάση Φιξ (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Καλλιρρόης στο ύψος της στάσης Τραμ), Στάση Νέος Κόσμος (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), Στάση Άγιος Ιωάννης (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη).

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης – Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο:

«Στάση Άγιος Ιωάννης» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη, «Στάση Νέος Κόσμος» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), «Στάση Φιξ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «Στάση Ακρόπολη» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «Στάση Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «Πανεπιστήμιο – Τέρμα Αποβίβασης» (νέα προσωρινή στάση μόνο για αποβίβαση επιβατών, επί της οδού Πανεπιστημίου, στο ύψος μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», καταλήγει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.