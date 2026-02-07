Οι αυστραλιανές αρχές απηύθυναν σήμερα Σάββατο έκκληση για αυτοσυγκράτηση προς όσους σκοπεύουν να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ την ερχόμενη εβδομάδα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Saul Loeb, επάνω, ο Ισαάκ Χέρτσογκ).

Η αστυνομία λαμβάνει δρακόντεια μέτρα ενόψει της άφιξης Χέρτσογκ τη Δευτέρα στο Σίδνεϊ, όπου την 14η Δεκεμβρίου δύο ένοπλοι σκότωσαν 15 ανθρώπους που γιόρταζαν την εβραϊκή γιορτή Χανουκά στη δημοφιλή παραλία Μπόνταϊ της πιο πυκνοκατοικημένης πόλης της Αυστραλίας.

«Είναι πραγματικά σημαντικό να μην υπάρξουν συγκρούσεις ή βία στους δρόμους του Σίδνεϊ», είπε σε δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ έχει παρουσιάσει την τετραήμερη επίσκεψή του ως μια προσπάθεια να εκφράσει την αλληλεγγύη του στην εβραϊκή κοινότητα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ, την πιο πολύνεκρη στην Αυστραλία εδώ και περίπου 30 χρόνια.

Η κυβέρνηση των Εργατικών στην Αυστραλία έχει δεχθεί επικρίσεις για αδράνεια απέναντι στον αντισημιτισμό, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Τερματισμό της «γενοκτονίας»

Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έχουν απευθύνει κάλεσμα σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά την επίσκεψη του ισραηλινού προέδρου λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Το αυστραλιανό παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας καλεί τους πολίτες να διαδηλώσουν με αίτημα τον τερματισμό της «γενοκτονίας» των Παλαιστινίων, ζητώντας παράλληλα τη διεξαγωγή έρευνας σε βάρος του Χέρτσογκ για εγκλήματα πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ