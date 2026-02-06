Περισσότερα από 4 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών
- Πώς θα γλιτώσουν φόρο τα μπλοκάκια
- «Δεν πήρα τίποτα, θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία» λέει ο γιατρός στο «Ιπποκράτειο» που έπαιρνε «φακελάκια»
- Την απαλλαγή για τις κατηγορίες βιασμού του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη πρότεινε η εισαγγελέας - Τι είπε
- Kινητοποίηση φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας για το άρθρο 16
Περίπου 4,5 εκατομμύρια κορίτσια σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων ακόμα και πολλά κοριτσάκια ηλικίας κάτω των 5 ετών, κινδυνεύουν να υποστούν ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων τους φέτος, επισήμαναν οι επικεφαλής διαφόρων υπηρεσιών του ΟΗΕ, απευθύνοντας έκκληση να ενταθεί η μάχη κατά αυτής της βάρβαρης πρακτικής.
«Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν μπορεί να έχει καμία δικαιολογία», γράφουν σε μία κοινή ανακοίνωση οι επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Unicef και άλλων υπηρεσιών του ΟΗΕ.
Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων «θέτει σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές και διαρκείς επιπλοκές», συμπλήρωσαν.
Female genital mutilation is a grave violation of human rights and a form of violence against women and girls. There is no medical, cultural or ethical justification for it. It must be eradicated.
Read the joint statement by High Representative @kajakallas, Executive… pic.twitter.com/yBd06IncUS
— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) February 6, 2026
Κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Ο αριθμός των γυναικών που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων υπολογίζεται σε 230 εκατομμύρια παγκοσμίως, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.
Αυτές οι πρακτικές, στις οποίες υποβάλλονται τα κορίτσια πριν από την ήβη, μπορούν να προκαλέσουν μολύνσεις, αιμορραγίες, να οδηγήσουν σε αδυναμία τεκνοποίησης και επιπλοκές στη μητρότητα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που εκδόθηκε με αφορμή την Ημέρα Μηδενικής Ανοχής για τον ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι προσπάθειες των τελευταίων 30 ετών επέτρεψαν να σημειωθεί πρόοδος και σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού των χώρων όπου αυτές οι πρακτικές υφίστανται δηλώνουν σήμερα υπέρ της εγκατάλειψής τους.
Female genital mutilation is a grave human rights violation rooted in gender inequalities, power imbalances and the social norms that uphold them.
On #EndFGM Day, hear survivors’ testimonies and see what @UN_Women is doing to end this harmful practice: https://t.co/0Njgm5cQqf pic.twitter.com/QZ6zzeeaQF
— United Nations (@UN) February 6, 2026
«Η εκπαίδευση για την υγεία, η δουλειά με τους θρησκευτικούς ηγέτες και τις κοινότητες, όπως και με γονείς και υγειονομικούς, όπως και η προσφυγή στα παραδοσιακά ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν αποτελεσματικές στρατηγικές για τον τερματισμό αυτών των πρακτικών», υπογραμμίζουν οι υπογράφοντες.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ προειδοποιούν για τις περικοπές που γίνονται στη χρηματοδότηση των διεθνών προγραμμάτων.
- Περισσότερα από 4 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
- Εθνική πόλο Γυναικών: Αποθεωτική υποδοχή για τα κορίτσια της ελληνικής υδατοσφαίρισης (vids+pics)
- Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα
- Στην κορυφή του Ακονκάγκουα η Κική Τσακαλδήμη – Η Ελληνίδα ορειβάτισσα που κατέκτησε το Ακονκάγκουα
- Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες
- ΟΦΗ: Απέκτησε τον Αθανασίου δανεικό από τον Ολυμπιακό
- Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον
- Βρετανία: Κάθειρξη 23 ετών σε 76χρονο άνδρα που κακοποίησε σεξουαλικά αγόρια σε κατασκήνωση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις