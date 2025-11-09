magazin
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η σιωπηλή πληγή της Ευρώπης: Ο ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων επιμένει
Woman 09 Νοεμβρίου 2025 | 15:15

Η σιωπηλή πληγή της Ευρώπης: Ο ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων επιμένει

Μόνο περίπου το 3% των γυναικών που εκτιμάται ότι έχουν υποστεί γυναικείο ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων εμφανίζονται πραγματικά στα νοσοκομειακά αρχεία.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
A
A
Vita.gr
Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

Spotlight

Μπορεί να φαίνεται ότι ο γυναικείος ακρωτηριασμός είναι ένα πρόβλημα που ανήκει μόνο σε άλλες ηπείρους, αλλά η πραγματικότητα στην Ευρώπη είναι διαφορετική. Κάθε χρόνο, χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια στην ΕΕ ζουν με τις συνέπειες αυτής της βάρβαρης πρακτικής ή διατρέχουν κίνδυνο να την υποστούν. Παρά την αυστηρή νομοθεσία και τις προσπάθειες πρόληψης, το φαινόμενο εξακολουθεί να επιβιώνει.

Το 2015, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε για πρώτη φορά συνολικά την εξάπλωση αυτής της πρακτικής, ο μέσος εκτιμώμενος αριθμός ήταν μισό εκατομμύριο γυναίκες.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), περίπου 600.000 γυναίκες και κορίτσια στην Ευρώπη υφίστανται τις συνέπειες του ακρωτηριασμού, ενώ ακόμη 190.000 θεωρούνται ότι διατρέχουν κίνδυνο, σύμφωνα με το EU Observer.

Η πρακτική αυτή, που παρατηρείται κυρίως στην Αφρική αλλά και σε ορισμένες περιοχές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, έχει φτάσει στην Ευρώπη. Αν και είναι παράνομη στην ΕΕ, οι αρχές ασχολούνται όλο και περισσότερο όχι μόνο με τη διερεύνηση και τη δίωξη των υπευθύνων, αλλά και με την πρόληψη και την προστασία των θυμάτων.

Πολλές γυναίκες δεν ζητούν βοήθεια καθόλου — εν μέρει επειδή δεν εμπιστεύονται το σύστημα, αλλά και επειδή δεν θεωρούν τον ακρωτηριασμό πρόβλημα.

Πέρα από τη συμβολική της διάσταση, ο γυναικείος ακρωτηριασμός συνδέεται συχνά, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, με παραδοσιακές πατριαρχικές κοινωνίες που επιδιώκουν να περιορίσουν τη γυναικεία σεξουαλικότητα και να ενισχύσουν τον έλεγχο πάνω στις γυναίκες.

Περίπου 600.000 γυναίκες και κορίτσια στην Ευρώπη υφίστανται τις συνέπειες του ακρωτηριασμού, ενώ ακόμη 190.000 θεωρούνται ότι διατρέχουν κίνδυνο

Σύμφωνα με το δίκτυο End FGM European Network, τα περισσότερα θύματα εξακολουθούν να υποβάλλονται στην πρακτική στη χώρα όπου γεννήθηκαν. Συμβαίνει επίσης κάποιες οικογένειες να μεταφέρουν κορίτσια από την Ευρώπη στην Αφρική ή την Ασία για λίγες εβδομάδες, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο ακρωτηριασμός εκεί.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, αυτή η «διασυνοριακή πρακτική» συνεχίζεται παρά τις αυστηρές απαγορεύσεις ορισμένων χωρών, οι οποίες ποινικοποιούν τον ακρωτηριασμό ακόμη και όταν εκτελείται στο εξωτερικό.

Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και η πίεση για ανάληψη δράσης έχουν οδηγήσει την τελευταία δεκαετία σε αυστηρότερες ποινές για τους δράστες. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στην υποστήριξη των θυμάτων.

Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι συχνά περιορισμένη, οι επαγγελματίες δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση και τα γλωσσικά εμπόδια καθιστούν δύσκολη την επικοινωνία. Πολλές γυναίκες δεν ζητούν βοήθεια καθόλου — εν μέρει επειδή δεν εμπιστεύονται το σύστημα, αλλά και επειδή δεν θεωρούν τον ακρωτηριασμό πρόβλημα.

Τον αντιλαμβάνονται ως μέρος της πολιτισμικής ή θρησκευτικής τους ταυτότητας και συχνά βιώνουν εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στα παραδοσιακά έθιμα, τις κοινωνικές πιέσεις και τα δικά τους συναισθήματα.

Μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που έχει αναπτύξει εξειδικευμένη βοήθεια για τα θύματα είναι η Αυστρία.

Το κέντρο FEM Süd στη Βιέννη παρέχει ιατρική και ψυχολογική φροντίδα και εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας. Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτη του περιοδικού BMC Public Health, οι περισσότερες περιπτώσεις παραμένουν αδήλωτες — μόνο περίπου το 3% των γυναικών που εκτιμάται ότι έχουν υποστεί ακρωτηριασμό εμφανίζονται στα νοσοκομειακά αρχεία.

Παρόμοια προβλήματα αναφέρονται και σε άλλες δυτικές χώρες.

Ο εντοπισμός των περιστατικών είναι δύσκολος: πολλά θύματα δεν αναφέρουν την πράξη λόγω φόβου, στίγματος ή άγνοιας, ενώ τα επίσημα στατιστικά στοιχεία είναι περιορισμένα.

Στην Ιρλανδία, η οργάνωση AkiDwA εκτιμά ότι σχεδόν 6.000 γυναίκες και κορίτσια έχουν υποστεί ακρωτηριασμό, κυρίως από κοινότητες της υποσαχάριας Αφρικής.

Παρά τη σκληρή νομοθεσία, οι καταδίκες είναι σπάνιες. Η πρώτη καταδίκη στη χώρα εκδόθηκε το 2020, αλλά οι ποινές αργότερα ακυρώθηκαν, προκαλώντας ερωτήματα για την ικανότητα του δικαστικού συστήματος να προστατεύει τα θύματα και να τιμωρεί τους δράστες.

Ο εντοπισμός των περιστατικών είναι δύσκολος: πολλά θύματα δεν αναφέρουν την πράξη λόγω φόβου, στίγματος ή άγνοιας, ενώ τα επίσημα στατιστικά στοιχεία είναι περιορισμένα. Οι επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση, αλλά χρειάζονται ειδική εκπαίδευση.

Η Ιρλανδία διαθέτει προγράμματα υποστήριξης, όπως εξειδικευμένα κέντρα για γυναίκες και κορίτσια σε κίνδυνο και δράσεις ενημέρωσης στις κοινότητες. Ωστόσο, η πρόληψη παραμένει αποσπασματική και οι διαθέσιμοι πόροι ανεπαρκείς.

Στην Ιταλία, εκτιμάται ότι πάνω από 87.000 γυναίκες ζουν με τις συνέπειες του ακρωτηριασμού, εκ των οποίων περίπου 7.000 είναι ανήλικες. Τα στοιχεία προέρχονται από μελέτες του Istituto Superiore di Sanità και του Università Cattolica del Sacro Cuore.

Περίπου 600.000 γυναίκες και κορίτσια στην Ευρώπη υφίστανται τις συνέπειες του ακρωτηριασμού, ενώ ακόμη 190.000 θεωρούνται ότι διατρέχουν κίνδυνο

Οι περισσότερες γυναίκες προέρχονται από αφρικανικές χώρες όπως η Νιγηρία, η Σομαλία, η Ερυθραία και η Αιθιοπία. Παρά τους νόμους που απαγορεύουν την πρακτική, ο εντοπισμός των περιπτώσεων είναι δύσκολος και οι καταδίκες σπάνιες. Εκστρατείες ενημέρωσης και προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στη Γαλλία, το υπουργείο Ισότητας των Φύλων αναφέρει ότι 139.000 γυναίκες έχουν υποστεί ακρωτηριασμό, ενώ 28.521 κορίτσια βρίσκονται σήμερα σε κίνδυνο — περισσότερα από 7.000 μόνο στην περιοχή Ιλ-ντε-Φρανς.

Η γαλλική νομοθεσία τιμωρεί τον ακρωτηριασμό ακόμη κι αν τελέστηκε στο εξωτερικό, με ποινές έως 20 χρόνια φυλάκιση, εφόσον ο δράστης είναι γονέας ή έχει γονική μέριμνα του ανηλίκου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότες σε αναμονή – Το σχέδιο δράσης και η επίσκεψη Χάνσεν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότες σε αναμονή – Το σχέδιο δράσης και η επίσκεψη Χάνσεν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

OT FORUM
Υδρογονάνθρακες: Το ένα τρίτο των κοιτασμάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος

Υδρογονάνθρακες: Το ένα τρίτο των κοιτασμάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Aπό τους Ομπάμα, στις κουζίνες του κόσμου: Η ομογενής Σιδηρά Κυρία των Chef, Cat Cora, αποκλειστικά στο in – «Φιλότιμο στη γεύση»
Interviews 09.11.25

Aπό τους Ομπάμα, στις κουζίνες του κόσμου: Η ομογενής Σιδηρά Κυρία των Chef, Cat Cora, αποκλειστικά στο in – «Φιλότιμο στη γεύση»

Η Cat Cora (Κατ Κόρα) θα μπορούσε να ήταν μια ακόμη celebrity chef. Επέλεξε να είναι πολλά περισσότερα. Αυτή είναι η ιστορία της όπως την αφηγήθηκε αποκλειστικά στο in

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δήλος: «Ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας
Culture Live 09.11.25

Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας

Με ένα απλό smartphone ή tablet, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν βιώσουν μια επαυξημένη εμπειρία: να «ζωντανέψουν» τα μνημεία της Δήλου, να τα δουν τρισδιάστατα και να περιηγηθούν γύρω τους

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»
InShorts 08.11.25

Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Ο Λευκός Πύργος έγινε το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» - Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού

Σύνταξη
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«All’s Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική, ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα
Όλα λάθος 08.11.25

«All’s Fair» - Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική, ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα

Οι Ναόμι Γουότς, Γκλεν Κλόουζ, Σάρα Πάλσον, Τεγιάνα Τέιλορ και Νίσι Νας-Μπετς συμπληρώνουν το καστ της σειράς All’s Fair, το οποίο αφορά μια γυναικεία εταιρεία δικηγόρων διαζυγίων που εκπροσωπούν αποκλειστικά γυναίκες πελάτισσες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται ο γυναικοκτόνος της Γαρυφαλλιάς – «Δεν έχει πει ούτε ένα συγγνώμη», λέει η μητέρα της
Ελλάδα 09.11.25

Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται ο γυναικοκτόνος της Γαρυφαλλιάς – «Δεν έχει πει ούτε ένα συγγνώμη», λέει η μητέρα της

Ελαφρυντικά για τη μείωση της ποινής του ζητεί ο κατηγορούμενος, και καταδικασθείς πρωτοδίκως, για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, τον Ιούλιο του 2021

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – ΑΕΚ για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Στην κορυφή με τριάρα οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Στην κορυφή με τριάρα οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» 3-1 την Κηφισιά στη Νεάπολη σε ματς που έβαλε άλλα τρία γκολ που δεν μέτρησαν, πήρε το «τρίποντο» και πέρασε πρώτος, περιμένοντας το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

LIVE: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;
Go Fun 09.11.25

Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;

Στην εποχή των social media, το κίνημα των «tradwives» φέρνει ξανά στο προσκήνιο την εικόνα της παραδοσιακής νοικοκυρά, προβάλλοντας έναν τρόπο ζωής που φαντάζει ιδανικός και γαλήνιος

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;

Με φόντο την αιματοχυσία στα Βορίζια, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης, τάχθηκε υπέρ της οπολοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ. 18 χρόνια πριν ωστόσο, ως βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ, ο κ. Γεωργιάδης, σε πάνελ για τα Ζωνιανά θεωρούσε τα όπλα επικίνδυνα. Η μεταστροφή αυτή, είναι και χαρακτηριστική της ευκολίας με την οποία, κάποιοι, αλλάζουν το αφήγημα, ανάλογα με το ποιο ακροατήριο θέλουν να χαϊδέψουν.

Σύνταξη
Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ηθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25 Upd: 16:44

Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ηθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη, ο Αντώνης Σαμαράς, ανοίγει τα χαρτιά του για όλους και για όλα. Μετωπική σύγκρουση με Μητσοτάκη για την κυβερνητική πολιτική, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον
Premier League 09.11.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βόλος: Κακουργηματική δίωξη στον Λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων – Την Τρίτη η απολογία του
Βόλος 09.11.25

Κακουργηματική δίωξη στον Λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων - Την Τρίτη η απολογία του

Όταν συνελήφθη, ο Λιμενικός φέρεται να δήλωνε άγνοια, όμως στην πορεία ζητούσε να μην το μάθει η οικογένειά του - Σοκ στον Βόλο με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς
Premier League 09.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά – Ολυμπιακός: Tο γκολ του Μουζακίτη που ακυρώθηκε από το VAR (vid)
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Κηφισιά – Ολυμπιακός: Tο γκολ του Μουζακίτη που ακυρώθηκε από το VAR (vid)

Ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Χρήστο Μουζακίτη στη Νεάπολη στο 19ο λεπτό, όμως ο Ιωάννης Παπαδόπουλος από το VAR το ακύρωσε, καθώς θεωρήθηκε ότι η μπάλα έχει βγει πριν σουτάρει ο Έλληνας μέσος.

Σύνταξη
Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»
Ουρά με ιστορία 09.11.25

Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»

Το πολιτικό τοπίο της Βρετανίας έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά ο Λάρι, ο γάτος, παραμένει (καθησυχαστικά) μια σταθερή αξία στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό (vids)
Μπάσκετ 09.11.25

Όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό (vids)

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς του. - Δείτε βίντεο από την επιστροφή του στα παρκέ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες
Για τις αναφορές στην Κρήτη 09.11.25

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες

«Οι κυβερνήσεις και το αστικό πολιτικό σύστημα δείχνουν ανοχή και κάλυψη σε τέτοια φαινόμενα με τον κ. Μητσοτάκη να φτάνει στο σημείο να μην τα κατονομάζει καν, όπως έκανε σήμερα», τονίζει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις αναφορές του πρωθυπουργού στην Κρήτη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση πρωθυπουργού: Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

«Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν» - Αιχμηρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την ανάρτηση πρωθυπουργού:

«Η απόσταση μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει και καθημερινά όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για οικειοποίηση έργων και «κλείσιμο του ματιού» στην παραβατικότητα, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά με κατηγορίες για λαϊκισμό και το ερώτημα «πού θα βρείτε τα λεφτά;» για τη χρηματοδότηση αυτών που έχετε τάξει

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο