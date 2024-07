Το κοινοβούλιο της Γκάμπιας απέρριψε σήμερα νομοσχέδιο που θα έβαζε τέλος στην απαγόρευση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων αφού οι βουλευτές καταψήφισαν όλα τα άρθρα του προτεινόμενου νόμου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Φαμπακάρι Τόμπονγκ Τζάτα.

Το νομοσχέδιο που αποσκοπούσε στην άρση απαγόρευσης είχε περάσει σε δεύτερη ανάγνωση τον Μάρτιο με μόλις πέντε από τους 53 βουλευτές να το καταψηφίζουν. Το γεγονός αυτό είχε δημιουργήσει ανησυχίες μεταξύ των οργανώσεων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι η Γκάμπια θα μπορούσε να γίνει η πρώτη χώρα που ανατρέπει την απαγόρευση της πρακτικής αυτής.

What a historical and memorable day for survivors of #FGM‼️

We were at the National Assembly to witness the consideration stage of the Women’s Amendment Bill 2023, a procedure to scrutinize, evaluate, accept or reject the clauses of the Bill.

