Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανακοίνωσε χθες Πέμπτη στη Λα Πας, έπειτα από επίσκεψη υψηλού επιπέδου, πρόγραμμα συνεργασίας δισεκατομμυρίων ευρώ με την κυβέρνηση της Βολιβίας, κάνοντας λόγο για «νέα φάση» στις διμερείς σχέσεις (φωτογραφία, επάνω, από τη συνάντηση των αντιπροσωπειών στη Λα Πας).

«Ελπίζω ότι η Βολιβία διαπίστωσε πως η ΕΕ κάνει άνοιγμα» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, «σε αυτήν τη νέα φάση για τον βολιβιανό λαό», δήλωσε ο Πελάγιο Κάστρο, ο διευθυντής του τμήματος για την αμερικανική ήπειρο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας τόνισε πως πρόκειται για «αποστολή άνευ προηγουμένου από πλευράς ΕΕ».

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας εγγράφεται στο πλαίσιο της πολιτικής ανοίγματος, εμπορικού και διπλωματικού, του προέδρου Ροδρίγο Πας, που αναδείχθηκε στην εξουσία τον Νοέμβριο του 2025, έπειτα από είκοσι χρόνια σοσιαλιστικών κυβερνήσεων.

Επί των ημερών των προκατόχων του Εβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Αρσε (2020-2025), η Βολιβία είχε βασικούς συμμάχους την Κίνα, τη Ρωσία, την Κούβα και τη Βενεζουέλα.

Ομως πλέον η σχέση με την ΕΕ και τις ΗΠΑ έγινε ξανά προτεραιότητα για τη Λα Πας.

Καλλιέργειες εναλλακτικές στην κόκα

Η ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια που αναγγέλθηκε συμπεριλαμβάνει 11 εκατ. ευρώ για μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, τον αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση καλλιεργειών εναλλακτικών στην κόκα, το φυτό τα φύλλα του οποίου είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή κοκαΐνης.

Κάπου τρία εκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν στον αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών και άλλα εννιά στην ανάπτυξη των καθαρών μορφών ενέργειας.

Ακόμη, η αντιπροσωπεία ανέφερε πως σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα προωθηθεί έργο για την κατασκευή ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων που θα αξιοποιούν φωτοβολταϊκά πλαίσια.

