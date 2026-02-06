science
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελληνικά δέντρα: Ο «Άδωνις» και το «Αρτίτσι» ξεπέρασαν τη χιλιετία
Περιβάλλον 06 Φεβρουαρίου 2026, 06:10

Ελληνικά δέντρα: Ο «Άδωνις» και το «Αρτίτσι» ξεπέρασαν τη χιλιετία

Το ρόμπολο των 1.075 ετών στα Γρεβενά και ο ίταμος των 1.074 στο όρος Μπέλες από τα μεγαλύτερα σε ηλικία δέντρα στην Ευρώπη

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Spotlight

Ο «Αδωνις», ένα ρόμπολο (ορεινό πεύκο) στις ανατολικές απολήξεις του όρους Σμόλικα, στον νομό Γρεβενών, σε υψόμετρο περίπου 2.000 θεωρείται από τα μεγαλύτερα σε ηλικία δέντρα στην Ευρώπη – έχει υπολογιστεί με δενδροχρονολογικές μεθόδους ότι είναι τουλάχιστον 1.075 ετών.

Το Μητρώο περιλαμβάνει 46 είδη δέντρων από τα οποία τα 30 είναι αυτοφυή και τα 16 ξενικά

Τον «ανακάλυψε» και τον φωτογράφισε το 2000 ο Dr. Robert Brandes, γερμανός γεωγράφος – μελετητής στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής. Περίπου την ίδια ηλικία (1.074 έτη) έχει και το «Αρτίτσι», ένας ίταμος στο όρος Μπέλες, στον Νομό Σερρών. Βρίσκεται σε ένα δάσος με οξιές και φλαμουριές. Εχει ύψος 23 μέτρα και βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης σε υψόμετρο 1.125 – τον έχει φωτογραφίσει ο δασολόγος Μιχάλης Δαβής, στέλεχος του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Πρόκειται για δύο από τα 185 «αξιοσημείωτα δέντρα» που έχουν καταγραφεί, μέχρι στιγμής, στο Μητρώο Ελληνικών Δέντρων, το οποίο διατηρεί η μη κερδοσκοπική οργάνωση Φίλοι των Εθνικών Πάρκων. Να σημειωθεί ότι το Μητρώο ξεκίνησε το 2022 και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα δεδομένα. Οι καταχωρίσεις σε αυτό γίνονται βάσει συγκεκριμένου κανονισμού και η λειτουργία του εποπτεύεται από επιστημονική επιτροπή. Μέχρι στιγμής περιλαμβάνει 46 είδη δέντρων από τα οποία τα 30 είναι αυτοφυή και τα 16 ξενικά.

Μυστικά

Το καθένα τους έχει τη μοναδική δική του ιστορία. Ο πλάτανος του Αγίου Γερασίμου, για παράδειγμα, που βρίσκεται στην Κεφαλονιά, κοντά στην είσοδο της Μονής του Αγίου Γερασίμου – ο οποίος έχει κηρυχθεί Μνημείο της Φύσης. Σύμφωνα με την παράδοση «φυτεύθηκε από τον Αγιο Γεράσιμο και έχει εις την ρίζα του φρέαρ, επίσης ποιηθέν υπό του Αγίου Γερασίμου». Το ύψους 24 μέτρων δέντρο έχει περίμετρο κορμού 5,37 μέτρα. Η ηλικία του εκτιμήθηκε το 2022 σε περίπου 448 έτη.

Ενα άλλο παράδειγμα των «μαθημάτων» που μπορεί να μας διδάξει ένα δέντρο αποτυπώνεται στη φτελιά στην πλατεία του οικισμού Στρινύλα στη Βόρεια Κέρκυρα. Στον κορμό της μεγαλύτερης έως τώρα καταγεγραμμένης στο Μητρώο φτελιάς φιλοξενούνται επίφυτα, φυτά δηλαδή που επιβιώνουν πάνω του χωρίς να επηρεάζουν το δέντρο. Ετσι μαθαίνουμε πως είναι συχνό το φαινόμενο τα δέντρα μεγάλης ηλικίας να φιλοξενούν πολλά είδη ζώων και φυτών.

Τι περιλαμβάνει

Οπως λέει στα «ΝΕΑ» ο περιβαλλοντολόγος Μανώλης Γλύτσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το Μητρώο Ελληνικών Δέντρων, σε αυτό καταγράφονται δέντρα εξαιρετικού μεγέθους, ηλικίας ή μορφής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη δυνατότητα ανάπτυξης του κάθε είδους στον συγκεκριμένο τόπο, δέντρα που αποτελούν υπολείμματα της βλάστησης που υπήρχε παλαιότερα σε έναν τόπο και που μπορούν να συμβάλουν στην εφαρμογή προγραμμάτων αποκατάστασης, δέντρα που ανήκουν σε αξιόλογα τοπία, κήπους ή φυτεύσεις, δέντρα ιδιαίτερης γενετικής αξίας ή που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε ασθένειες/προσβολές ή ιδιαίτερες συνθήκες και δέντρα που συνδέονται με την ιστορία ενός τόπου. Τα κριτήρια αυτά ορίζουν και τον όρο «αξιοσημείωτα δέντρα», ο οποίος έχει επιλεγεί και αντανακλά τη σημασία που έχουν τα δέντρα αυτά για τον άνθρωπο.

Η αξία

Τα δέντρα μεγάλης ηλικίας, επισημαίνει ο κ. Γλύτσης, επιτελούν ιδιαίτερες λειτουργίες στα οικοσυστήματα όπου ανήκουν. Σταδιακά έχει γίνει κατανοητό από την επιστήμη ότι οι λειτουργίες αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από τα νεαρά, μικρά δέντρα. Επομένως η φύτευση πολλών νέων δέντρων δεν μπορεί να αντικαταστήσει την απώλεια ενός δέντρου μεγάλης ηλικίας.

Τέτοιες λειτουργίες είναι:

– επηρεάζουν την αφθονία και την εξάπλωση του δικού τους είδους και επιπλέον ευνοούν την εγκατάσταση και εξάπλωση πολλών άλλων ειδών φυτών και ζώων

– επηρεάζουν την υδρολογία, την αποθήκευση του άνθρακα, τη γονιμότητα του εδάφους, το μικροκλίμα και το μεσοκλίμα στην περιοχή όπου βρίσκονται

– έχοντας επιζήσει για μεγάλο διάστημα παρά τις μεταβολές του περιβάλλοντος (π.χ. ακραίες ξηρασίες ή θερμοκρασίες), ενδέχεται να διαθέτουν γενετικά χαρακτηριστικά που τα κάνουν ανθεκτικότερα ή πιο ευπροσάρμοστα

– η μελέτη των ηλικιωμένων δέντρων μας προσφέρει νέα οπτική: στην ανάπτυξη των οργανισμών (παρατηρούνται διαδικασίες διαφορετικές από εκείνες των ζωικών οργανισμών, π.χ. σε ορισμένα είδη δέντρων διαπιστώνεται μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης και αναπαραγωγικό αποτέλεσμα με την αύξηση της ηλικίας) και στην μελέτη των μακροχρόνιων περιβαλλοντικών και κλιματικών μεταβολών (θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, πυρκαγιές).

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

World
Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream science
Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό
Θησαυρός στον βυθό 02.02.26

Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό

Ιαπωνικό γεωτρύπανο ανέσυρε δείγματα λάσπης από βάθος 6 χιλιομέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η κυβέρνηση του Τόκιο σχεδιάζει ορυχεία στον βυθό για να απεξαρτηθεί απο τις κινεζικές σπάνιες γαίες.

Σύνταξη
Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο
Προειδοποιητική επιστολή 01.02.26

Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για τη μη έγκαιρη εφαρμογή των νέων, αυστηρότερων κανόνων προστασίας των εργαζομένων από τον αμίαντο. Επιστολή σε 10 κράτη.

Σύνταξη
Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή
Περιβάλλον 29.01.26

Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή

Δικαστήριο στη Χάγη έκρινε ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της Μποναίρ, ολλανδικής κτήσης που απειλείται από την κλιματική αλλαγή.

Σύνταξη
Όταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός αγνοεί ρέματα και μορφολογική ιστορία – Τι λέει ο Λέκκας
Αλλαγή νοοτροπίας 25.01.26

Όταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός αγνοεί ρέματα και μορφολογική ιστορία - Τι λέει ο Λέκκας

«Πολλές φορές ακόμα και μεταγενέστερη πρόβλεψη, όπως τα αντιπλημμυρικά, δεν είναι αρκετή για την ένταση των φαινομένων - Μειώνει τις επιπτώσεις, αλλά δεν τις εκμηδενίζει» σημειώνει ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Περιβάλλον 21.01.26

Λειψυδρία χωρίς επιστροφή - Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο κόσμος έχει υποστεί «ανεπανόρθωτη βλάβη» στα αποθέματα νερού και οι επιπτώσεις απειλούν δισεκατομμύρια ανθρώπους, προειδοποιεί νέα έκθεση για την υδατική χρεοκοπία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Meteo: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα σε 25 χρόνια – 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
Σε 25 χρόνια 20.01.26

Στοιχεία σοκ: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα - 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, την περίοδο 2000-2025 καταγράφηκαν 633 καιρικά επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και 294 ανθρώπινες απώλειες, με έναν ετήσιο μέσο όρο περίπου 11 απωλειών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
Εποχή του Χαλκού 06.02.26

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ

Πολύ πριν ο Όμηρος καθιερώσει την εικόνα της φλεγόμενης Τροίας, η πόλη λειτουργούσε ως σταθερός κόμβος συνεργασίας και εμπορίου. Ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ δείχνει γιατί η ειρήνη, όχι ο πόλεμος, εξηγεί τη μακρά της αντοχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανάλυση: Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; – Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας
Ανάλυση 06.02.26

Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; - Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας

Ζητούμενο για την ελληνική αγορά εργασίας η επίτευξη πλήρους απασχόλησης και προϋπόθεση η διεύρυνση της συμμετοχής περισσότερων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι γυναίκες εργαζόμενες θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων
AI 06.02.26

Θα πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη τη δουλειά σου; - Αν είσαι γυναίκα κινδυνεύεις περισσότερο

Οι γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει
Αγόρευση 06.02.26

Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει

Ο εισαγγελέας της έδρας θα αξιολογήσει το πλήθος των μαρτυρικών καταθέσεων και των εγγράφων-στοιχείων που κατατέθηκαν στη δίκη για τις υποκλοπές και θα διατυπώσει την πρότασή του για τους τέσσερις κατηγορούμενους, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Social Media: «Όχι» στους ανηλίκους ως βορά στην ψηφιακή Άγρια Δύση
Απαγόρευση social media 06.02.26

«Όχι» στους ανηλίκους ως βορά στην ψηφιακή Άγρια Δύση

Ανησυχίες για την ψυχική υγεία των ανηλίκων, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τον εθισμό στις οθόνες και, τώρα, την ανεξέλεγκτη διάδοση παράνομου περιεχομένου AI οδηγούν σε ντόμινο απαγορεύσεων των social

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»: Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση
Προϋποθέσεις 06.02.26

Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση

Τι ισχύει για τα εισοδήματα του 2025 που θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος - Ποιες είναι οι πέντε προϋποθέσεις για τις φοροελαφρύνσεις που μπορούν να έχουν εργαζόμενοι με μπλοκάκι

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο Κικίλιας ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία της Χίου
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Ο Κικίλιας ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία της Χίου

Ο Βασίλης Κικίλιας έχει ήδη υπογραμμίσει ότι η έρευνα θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό και ότι η κυβέρνηση δείχνει μηδενική ανοχή στα συγκεκριμένα κυκλώματα.

Σύνταξη
Συνταξιούχοι: Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών
Οικονομικές Ειδήσεις 06.02.26

Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενεργοποιεί ο ΕΦΚΑ, έτσι ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τις δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν

Ηλίας Γεωργάκης
Αυστραλία: Η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών ήταν πληροφοριοδότρια της αστυνομίας
Αυστραλία 06.02.26

Πληροφοριοδότρια της αστυνομίας η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών

Πληροφορίες στην αστυνομία έδινε, ενώ υποτίθεται πως υπερασπιζόταν τους πελάτες της, η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών στην Αυστραλία, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος εν μέσω του σκανδάλου.

Σύνταξη
Νότιο Σουδάν: Πυρπόλησαν και λεηλάτησαν τις εγκαταστάσεις της Save the Children στην Τζόνγκλεϊ
Νότιο Σουδάν 06.02.26

Πυρπόλησαν και λεηλάτησαν τις εγκαταστάσεις της Save the Children

Η βρετανική μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children αποφάσισε να αναστείλει τις δραστηριότητές της στην πολιτεία Τζόνγκλεϊ, στο Νότιο Σουδάν, μετά την πυρπόληση και λεηλάτηση των εγκαταστάσεών της.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο