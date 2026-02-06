Μεγάλη κίνηση αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αθηνών – Λαμίας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με ανατροπή φορτηγού που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Το περιστατικό συνέβη στο 54 χλμ. της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Αυλώνα, όταν ένα φορτηγό ανατράπηκε στη μέση του οδοστρώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματισμός από το συμβάν.

Ως αποτέλεσμα η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μία λωρίδα κυκλοφορίας, με την Τροχαία να βρίσκεται στο σημείο και να προσπαθεί να διευκολύνει τους οδηγούς που έχουν σχηματίσει μεγάλη ουρά με τα οχήματά τους.