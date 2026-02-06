Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Τετάρτης σε δημοτικό σχολείο στην Ηλιούπολη, όταν ένα μεγάλο κεραμίδι αποκολλήθηκε και έπεσε στο προαύλιο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, την ώρα που οι μαθητές βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κεραμίδι μήκους 45 εκατοστών έπεσε από ύψος περίπου 15 μέτρων.

Από το συμβάν δεν σημειώθηκε τραυματισμός μαθητή ή μαθήτριας.

Όπως μετέδωσε το Action24, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει επανειλημμένα επισημάνει προβλήματα που αφορούν την κατάσταση του σχολικού κτιρίου. Για το τελευταίο περιστατικό υποστηρίζουν πως ήταν θαύμα που δεν τραυματίστηκε κάποιος μαθητής και δάσκαλος.

Αναφέρουν πως το συγκεκριμένο κεραμίδι ήταν από καιρό ξεκολλημένο.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος ανέφερε ότι το σχολείο λειτουργεί κανονικά και υποστήριξε πως «έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα».