ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος της Nestle
Οι καταναλωτές που είχαν αγοράσει κάποιο από τα προϊόντα καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν, σημειώνει ο ΕΟΦ
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) αποφάσισε την ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος, κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία Nestlé, λόγω της πρόσφατης εξέλιξης/αλλαγής στη μεθοδολογία ανάλυσης της cereulide και της θέσπισης νέου ορίου ανίχνευσης από την EFSA, που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.
Οι παρτίδες που ανακαλούνται είναι οι εξής:
- NAN OPTIPRO 1 NLNWPB261 12x400g GR αριθμός παρτίδας 53410346AD ημερομηνία λήξης 31/12/2027
- S-26 GOLD 1 NLNWPB109-2 12x400g GR αριθμός παρτίδας 53280346AB ημερομηνία λήξης 30/11/2027
Σύμφωνα με τον ΕΟΦ οι παραπάνω παρτίδες είχαν αξιολογηθεί αρχικά και πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την διάθεσή τους στην αγορά.
ΕΟΦ: Οι καταναλωτές που είχαν αγοράσει κάποιο από τα προϊόντα καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά, με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή. Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για αντικατάσταση. Οι αναφερόμενες εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους αποδέκτες, προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.
