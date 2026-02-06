Όταν οι αριθμοί μιλούν: Η χρονιά που οι συμφωνίες έφθασαν στα 20 δισ.

Η ελληνική αγορά Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Μ&Α) κατέγραψε το 2025 σημαντική άνοδο, φτάνοντας τα €20,6 δισ. σε αξία συναλλαγών μέσω 183 deals.

Η νέα έκθεση της Grant Thornton Ελλάδας αποτυπώνει τις τάσεις που καθόρισαν τη χρονιά, αναδεικνύοντας τους πιο δραστήριους κλάδους, τις υψηλής αξίας συμφωνίες και τις προοπτικές που ανοίγονται για το 2026 σε Ελλάδα, ΕΕ-27 και Ηνωμένο Βασίλειο.

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές (Μ&Α): Η ελληνική αγορά σε φάση επιτάχυνσης

Η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στην ελληνική αγορά επιταχύνθηκε το 2025, φθάνοντας τα €20,6 δισ. σε αξία συναλλαγών μέσω 183 deals, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2024.

Από το 2022 έως το 2025, ο τομέας της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών (TMT) διατήρησε την ηγετική του θέση ως ο πιο ενεργός σε όρους όγκου συναλλαγών, ενώ ο τομέας της ενέργειας ηγήθηκε σε αξία συναλλαγών από το 2022 έως το 2024. Το 2025, οι μεγαλύτερες συναλλαγές στους τομείς των καζίνο και των παίγνιων, της ακίνητης περιουσίας και της φιλοξενίας (real estate & hospitality), καθώς και της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμακευτικών προϊόντων, βρέθηκαν στο επίκεντρο, υπογραμμίζοντας την έντονη επενδυτική ζήτηση και τις θετικές οικονομικές προοπτικές.

Ρεκόρ συναλλαγών με αύξηση 55% σε έναν χρόνο

Ο όγκος των συναλλαγών σημείωσε σημαντική άνοδο της τάξεως του 55%, με 183 συναλλαγές το 2025 έναντι 118 το 2024. Παράλληλα, €2,5 δισ. αντλήθηκαν από τις ελληνικές κεφαλαιαγορές, γεγονός που αντανακλά ισχυρή ρευστότητα και αυξημένη επενδυτική εμπιστοσύνη.

Οι εμβληματικές συμφωνίες

Κατά τη διάρκεια του 2025 ανακοινώθηκαν υψηλής αξίας συναλλαγές στους τομείς των καζίνο και των παιγνίων, της υγειονομικής περίθαλψης, της φιλοξενίας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με το μέγεθος των συναλλαγών να κυμαίνεται από €600 εκ. έως €9 δις, αναδεικνύοντας την ικανότητα της αγοράς να υποστηρίζει και να χρηματοδοτεί μεγάλου μεγέθους συναλλαγές.

Κεφαλαιαγορές: Ισχυρή ρευστότητα, δομικοί περιορισμοί

Το 2025 αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους €2,5 δισ. από τις ελληνικές κεφαλαιαγορές μέσω υπερκαλύψεων και ισχυρής ρευστότητας, αναδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε εταιρείες με ισχυρά επιχειρηματικά μοντέλα και αναπτυξιακή δυναμική.

Παρά τα θετικά αυτά στοιχεία, η ελληνική αγορά παραμένει μικρού μεγέθους σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, κυρίως λόγω του περιορισμένου αριθμού εισηγμένων εταιρειών σε βασικούς κλάδους όπως η φιλοξενία, τα φαρμακευτικά προϊόντα, το λιανεμπόριο και η ναυτιλία.

ΕΕ-27 & Ηνωμένο Βασίλειο – €466,9 δισ. σε 10.496 συναλλαγές

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συνολική αξία συναλλαγών στην ΕΕ-27 και το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε σε €466,9 δισ. μέσω 10.496 συναλλαγών.

Οι κλάδοι βιομηχανίας (Industrials) και τεχνολογίας, μέσων μαζικής ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών (TMT) ηγήθηκαν της συναλλακτικής δραστηριότητας, ακολουθούμενοι από τους κλάδους καταναλωτικών αγαθών, επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ακίνητης περιουσίας & φιλοξενίας, οι οποίοι παρουσίασαν επίσης έντονη παρουσία.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την ευρεία κλαδική ανάπτυξη και διατηρούμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σε ολόκληρη την περιοχή της ΕΕ-27 και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Προοπτικές για το 2026: Συγκρατημένη αισιοδοξία

Οι προσδοκίες για το 2026 είναι συγκρατημένα θετικές, με μέτρια αύξηση της δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών (Μ&Α) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία αναμένεται να υποστηριχθεί από την αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων, την αυξημένη δραστηριοποίηση των Private Equity κεφαλαίων σε συνδυασμό με πιέσεις για αποεπενδύσεις (exits), καθώς και τη συνεχιζόμενη κλαδική συγκέντρωση. Η εκτέλεση των συναλλαγών εκτιμάται ότι θα παραμείνει επιλεκτική, με έμφαση στη στρατηγική συνάφεια και τη δημιουργία αξίας.

Η Ελλάδα αναμένεται να επωφεληθεί από ένα περιβάλλον αυξημένης ανάληψης ρίσκου (“risk-on”), ιδίως για περιουσιακά στοιχεία με προβλέψιμες ταμειακές ροές και δυνατότητα κλιμάκωσης. Η εξαγορά της ATHEX από την Euronext και η αναμενόμενη αναβάθμιση του MSCI βελτιώνουν την πρόσβαση των μεγαλύτερων εταιρειών στις κεφαλαιαγορές, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχίσουν να βασίζονται κυρίως στη τραπεζική χρηματοδότηση.

Πηγή: ot.gr