Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Moody’s: Η εξαγορά της HSBC Μάλτας δίνει θετικό outlook στην CrediaBank
Οικονομία 20 Σεπτεμβρίου 2025

Moody's: Η εξαγορά της HSBC Μάλτας δίνει θετικό outlook στην CrediaBank

Ο διεθνής οίκος Moody’s διατηρεί αμετάβλητη την αξιολόγηση στο Ba2

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Spotlight

Επιβεβαιώνει η Moody’s την πιστοληπτικής αξιολόγησης Ba2 με θετικό outlook της CrediaBank μετά και την εξαγορά της HSBC στη Μάλτα.

Αυτή η κίνηση αξιολόγησης έρχεται μετά την ανακοίνωση της CrediaBank για την αναμενόμενη εξαγορά του 70% των μετοχών της HSBC Malta, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στη χώρα με μερίδιο αγοράς περίπου 24% στο σύνολο του ενεργητικού στο τέλος του 2024. Η εξαγορά επεκτείνει το ενοποιημένο ενεργητικό της τράπεζας σε περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ (από 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2025) και αυξάνει τη γεωγραφική της παρουσία. Ως αποτέλεσμα, η CrediaBank καθίσταται ένα συστημικά σημαντικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη Μάλτα και πλέον θα υπόκειται στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Η πλήρης ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι πιθανό να συμβεί έως το τέλος του 2026, αναφέρει ο διεθνής οίκος στην ανακοίνωσή του.

Βασική αξιολόγηση

Επισημαίνει επίσης, ότι η επιβεβαίωση της αξιολόγησης BCA της CrediaBank στο b1 εξισορροπεί τα πιθανά οφέλη και τις προκλήσεις από τη συμφωνία, αν και θεωρεί ότι οι προοπτικές για περαιτέρω βελτιώσεις στο αυτόνομο πιστωτικό προφίλ της τράπεζας υποστηρίζονται περαιτέρω. Η τοποθέτηση της BCA στο b1 λαμβάνει επίσης υπόψη τους κινδύνους εκτέλεσης σχετικά με τις προκλήσεις ολοκλήρωσης στη Μάλτα, καθώς και τη διαχείριση αυτής της διασυνοριακής ανόργανης επέκτασης, που μετριάζεται από τα οικονομικά οφέλη και την αρνητική υπεραξία από τη συμφωνία.

Η εξαγορά της HSBC Malta προσφέρει στην CrediaBank άμεση γεωγραφική επέκταση σε μια άλλη χώρα της ΕΕ και τα κανονιστικά πλεονεκτήματα λειτουργίας υπό την εποπτεία της ΕΚΤ. Αποκτώντας μια εδραιωμένη βάση καταθέσεων πελατών και ένα ισχυρό franchise λιανικής και εταιρικής τραπεζικής, η CrediaBank μπορεί να βελτιώσει το προφίλ κερδών και την ανταγωνιστική της θέση, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτησή της από την εγχώρια αγορά. Αυτή η κίνηση προσφέρει επίσης ευκαιρίες για διασταυρούμενες πωλήσεις προϊόντων και αξιοποίηση ισχυρών ψηφιακών πλατφορμών, δημιουργώντας λειτουργική αποτελεσματικότητα και συνέργειες κόστους.

Καταλύτης αύξησης κερδών

Επιπλέον, η συμφωνία παρέχει στην CrediaBank μια βάση περιουσιακών στοιχείων υψηλής ποιότητας (η HSBC Malta είχε δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων προς ακαθάριστα δάνεια 2,4% στο τέλος του 2024 σε σύγκριση με 2,8% για την CrediaBank), σημαντική αύξηση της ρευστότητας καλής ποιότητας και της σταθερότητας του ισολογισμού, καθώς και είσοδο στον αναπτυσσόμενο τομέα διαχείρισης περιουσίας της Μάλτας. Η εδραιωμένη πελατειακή βάση και η δυνατότητα διείσδυσης σε περισσότερους τομείς στη Μάλτα, σε συνδυασμό με την πρόθεση αξιοποίησης των δραστηριοτήτων διαχείρισης περιουσίας της HSBC Malta, τοποθετούν την CrediaBank σε καλή θέση για περαιτέρω επέκταση του franchise. Εάν εκτελεστεί σωστά, η εξαγορά θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αύξησης των κερδών και να βελτιώσει σημαντικά το συνολικό οικονομικό προφίλ της τράπεζας τα επόμενα 2-3 χρόνια.

Ταυτόχρονα, η CrediaBank αντιμετωπίζει μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις κατά την εξαγορά της HSBC Malta, συμπεριλαμβανομένων των πολύπλοκων κανονιστικών εγκρίσεων που απαιτούνται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οι προκλήσεις

Επιπλέον, η τράπεζα θα πρέπει να διατηρήσει επαρκή κεφαλαιακή θέση κατά τη μεταβατική περίοδο (δείκτης κοινών μετοχών κατηγορίας 1 22,5% τον Ιούνιο του 2025 για την HSBC Malta, σε σύγκριση με μόνο 11% τον Μάρτιο του 2025 για την CrediaBank), αντιμετωπίζοντας παράλληλα τους τεχνικούς και λειτουργικούς κινδύνους της ενσωμάτωσης συστημάτων πληροφορικής και επιχειρηματικών διαδικασιών. Πρόσθετα εμπόδια περιλαμβάνουν τη διασφάλιση ισχυρής συμμόρφωσης με τα κανονιστικά πρότυπα, τη διαχείριση των κινδύνων φήμης και επωνυμίας, καθώς και την επιτυχή διατήρηση της ποικίλης πελατειακής βάσης και του έμπειρου προσωπικού της HSBC Malta.

Άλλες προκλήσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία ισχυρών διασυνοριακών δομών διακυβέρνησης και εποπτείας σε μια εποχή που η CrediaBank μόλις πρόσφατα ολοκλήρωσε την τεχνική συγχώνευσή της με την Παγκρήτια στην Ελλάδα, και την επίτευξη των επιδιωκόμενων εμπορικών συνεργειών σε μια ανταγωνιστική τραπεζική αγορά της Μάλτας. Πρόσθετες προκλήσεις συνδέονται με τη φιλόδοξη στρατηγική ανόργανης επέκτασης της τράπεζας, καθώς και με την εξέλιξη της όρεξης ανάληψης κινδύνου στο μέλλον. Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, σαφείς στρατηγικές μετριασμού και αποτελεσματική εκτέλεση από την ανώτατη διοίκηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εξαγορά θα προσφέρει μακροπρόθεσμη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των καταθετών και των πιστωτών της.

Θετικές προοπτικές

Οι θετικές προοπτικές της CrediaBank για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων αντικατοπτρίζουν την προσδοκία της Moody’s ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να βελτιώνει τα υποκείμενα οικονομικά της θεμελιώδη μεγέθη και θα ολοκληρώσει με επιτυχία την τεχνική συγχώνευση και ενσωμάτωση με την HSBC Malta τους επόμενους 12-18 μήνες, αποκομίζοντας κέρδη αποδοτικότητας και υποστηρίζοντας την κερδοφορία και το συνολικό πιστωτικό της προφίλ.

Οι αξιολογήσεις της CrediaBank θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν μετά την περαιτέρω ενίσχυση της φερεγγυότητάς της, ενώ η επιτυχημένη ενσωμάτωση τόσο της HSBC Malta όσο και της Παγκρήτιας θα ασκήσει πρόσθετη ανοδική πίεση στο αυτόνομο πιστωτικό της προφίλ. Οι αξιολογήσεις καταθέσεων της τράπεζας θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από την πιθανή έκδοση χρεωστικών τίτλων που θα μπορούσαν να παρέχουν ένα απόθεμα απορρόφησης ζημιών σε ένα σενάριο εξυγίανσης βάσει της προηγμένης ανάλυσης LGF.

Δεδομένων των θετικών προοπτικών για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων, είναι απίθανο να υποβαθμιστούν. Οι αξιολογήσεις θα μπορούσαν να δεχθούν πιέσεις εάν λάβουμε υπόψη ότι η εφαρμογή του σχεδίου ολοκλήρωσης διατρέχει κίνδυνο ή εάν υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στην εκτέλεσή του, επηρεάζοντας αρνητικά το επιχειρηματικό σχέδιο και την απόδοση της τράπεζας.

Πηγή: ΟΤ

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
