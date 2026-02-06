Ευρώ: Το… roadmap για μια Ευρώπη ενιαία και ισχυρή

Την ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου του ευρώ και της οικονομικής ασφάλειας της Ευρώπης μέσω της έκδοσης stablecoin σε ευρώ και κοινών ομολόγων θα συζητήσουν οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης στις 16 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με έγγραφο που συντάχτηκε από την Κομισιόν και είδε το Reuters.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία ταράσσεται από την ένταση στις εμπορικές σχέσεις, αμφισβητείται ο ρόλος του δολαρίου ως ασφαλές καταφύγιο και οι εξελίξεις στις τεχνολογίες των πληρωμών είναι ραγδαίες.

«Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της αυξανόμενης στρατιωτικοποίησης του διεθνούς νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση για να ενισχύσει την οικονομική και χρηματοπιστωτική της ασφάλεια και την ικανότητά της να προωθεί τα δικά της συμφέροντα», αναφέρεται στο έγγραφο.

Το ευρώ ως αποθεματικό νόμισμα

Το ευρώ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο μετά το δολάριο ΗΠΑ. Το 20% των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων είναι σε ευρώ ενώ το 60% σε δολάριο.

Στην έκθεση προς τους υπουργούς, η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η ισχυρότερη θέση για το ευρώ θα βοηθήσει την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές σχέσεις της ΕΕ, θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να υπερασπίζεται τις αξίες της και θα βοηθήσει στην αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής κυρώσεων.

Θα προστατεύσει επίσης την οικονομία της από εξωτερικές πιέσεις, θα μειώσει το κόστος χρηματοδότησης και την έκθεση των επιχειρήσεων σε συναλλαγματικούς κινδύνους.

Η Επιτροπή ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα πρέπει να εξετάσουν την πιθανότητα έκδοσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε ευρώ, όπως είναι τα σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoins), καταθέσεις με token (tokenized deposits) και ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών (CBDC) και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τα σταθερά κρυπτονομίσματα που υποστηρίζονται από ξένο νόμισμα.

Τα μέσα που εκφράζονται σε ευρώ αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% της ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς σταθερών νομισμάτων, η οποία κυριαρχείται πλήρως από περιουσιακά στοιχεία που εκφράζονται σε δολάρια.

Δημιουργία ενός ενιαίου νομικού, φορολογικού και εργατικού δικαίου που θα είναι το ίδιο για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ

Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο να μεταφερθεί κεφάλαιο από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τροφοδοτώντας τη ζήτηση για αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε βάρος των ευρωπαϊκών, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ.

Κοινά ομόλογα σε ευρώ

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα πρέπει επίσης να επιδιώξουν την εμβάθυνση της αγοράς χρέους σε ευρώ μέσω «εκδόσεων ομολόγων από την ΕΕ για την κοινή χρηματοδότηση έργων με σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ» ενώ θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις εκδόσεις ομολόγων σε ευρώ από εταιρείες και χώρες εκτός ευρωζώνης, σημειώνει το έγγραφο που δημοσιοποιεί σε αποκλειστικό ρεπορτάζ το Reuters.

Οι αγορές θέλουν τα ευρωομόλογα που αξιολογούνται με τριπλό ΑΑΑ αλλά συναντούν τις αντιρρήσεις της Γερμανίας και άλλων χωρών της Βόρειας Ευρώπης.

Η αγορά ευρωομολόγων αποτιμάται στο 1 τρισ. ευρώ έναντι 27 τρισ. δολάρια της αγοράς αμερικανικών ομολόγων και ως εκ τούτου οι μεγάλοι επενδυτές την βρίσκουν λιγότερο ελκυστική με χαμηλή ρευστότητα.

Οι υπουργοί Οικονομικών θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να καταστήσουν το ταμείο διάσωσης της ευρωζώνης, ύψους 500 δισ. ευρώ, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), θεσμό της ΕΕ, αντί για εταιρεία που ανήκει στις κυβερνήσεις της ευρωζώνης, και να του επιτρέψουν να χειρίζεται όλες τις εκδόσεις χρέους της ΕΕ, να λειτουργεί δηλαδή σαν ο οργανισμός χρέους της ΕΕ.

Η έκθεση που ετοιμάστηκε για τους υπουργούς ανέφερε επίσης ότι το ευρώ θα διαδραματίσει επίσης μεγαλύτερο παγκόσμιο ρόλο εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσέφερε περισσότερες διμερείς ρυθμίσεις ρευστότητας σε τρίτες χώρες.

Η ΕΚΤ εργάζεται ήδη πάνω σε αυτό, δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters την Πέμπτη.

Η λίστα της Λαγκάρντ

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι η κεντρική τράπεζα θα παρουσιάσει στους ηγέτες της ΕΕ που θα συναντηθούν στις 12 Φεβρουαρίου μια λίστα με «σημαντικές μεταρρυθμίσεις» που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας «και για την πραγματική απελευθέρωση του ταλέντου της Ευρώπης».

Στη λίστα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες προτεραιότητες:

– Ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων

– Ψηφιακό ευρώ και η ψηφιοποίηση χρήματος της κεντρικής τράπεζας

– Εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς

– Προώθηση της καινοτομίας για στρατηγική αυτονομία

– Απλούστευση της νομοθεσίας και κοινός αμυντικός προϋπολογισμός.

Όλα σε ευρώ

Το έγγραφο επίσης αναφέρει ότι η βοήθεια και τα δάνεια που χορηγεί η Ευρώπη σε τρίτες χώρες θα δίνεται σε ευρώ και οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να επιδιώκουν να τιμολογούν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τις πρώτες ύλες, αμυντικό εξοπλισμό σε ευρώ.

Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει το δικό της σύστημα πληρωμών για να γίνει ανεξάρτητη από τη Visa και τη Mastercard, που πλέον κυριαρχούν πλήρως στις ηλεκτρονικές πληρωμές στην ΕΕ των 27.

Για να ενισχύσουν την οικονομία της και να καταστήσουν την Ευρώπη ένα πιο ελκυστικό μέρος για επενδύσεις, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να άρουν τα εμπόδια στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των χωρών της ΕΕ και να δημιουργήσουν ένα ενιαίο νομικό, φορολογικό και εργατικό δίκαιο που θα είναι το ίδιο για όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ολόκληρο το μπλοκ.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να κινηθούν γρήγορα για να επιτρέψουν την ελεύθερη ροή κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ, εναρμονίζοντας τους κανόνες επενδύσεων, εμπορίου, φορολογίας και εποπτείας, αναφέρει το έγγραφο.

Αυτό αφορά περίπου 10 τρισ. ευρώ σε αποταμιεύσεις που τώρα βρίσκονται σε ατομικούς λογαριασμούς καταθέσεων και θα πρέπει να επενδυθούν με πιο παραγωγικούς τρόπους, κυρίως για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης εταιρειών.

Πηγή: ot.gr