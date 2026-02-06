newspaper
Ευρώ: Το… roadmap για μια Ευρώπη ενιαία και ισχυρή
Διεθνής Οικονομία 06 Φεβρουαρίου 2026

Ευρώ: Το… roadmap για μια Ευρώπη ενιαία και ισχυρή

Το έγγραφο της Κομισιόν με οδηγίες για την ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου του ευρώ

Τζούλη Καλημέρη
Την ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου του ευρώ και της οικονομικής ασφάλειας της Ευρώπης μέσω της έκδοσης stablecoin σε ευρώ και κοινών ομολόγων θα συζητήσουν οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης στις 16 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με έγγραφο που συντάχτηκε από την Κομισιόν και είδε το Reuters.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία ταράσσεται από την ένταση στις εμπορικές σχέσεις, αμφισβητείται ο ρόλος του δολαρίου ως ασφαλές καταφύγιο και οι εξελίξεις στις τεχνολογίες των πληρωμών είναι ραγδαίες.

«Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της αυξανόμενης στρατιωτικοποίησης του διεθνούς νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση για να ενισχύσει την οικονομική και χρηματοπιστωτική της ασφάλεια και την ικανότητά της να προωθεί τα δικά της συμφέροντα», αναφέρεται στο έγγραφο.

Το ευρώ ως αποθεματικό νόμισμα

Το ευρώ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο μετά το δολάριο ΗΠΑ. Το 20% των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων είναι σε ευρώ ενώ το 60% σε δολάριο.

Στην έκθεση προς τους υπουργούς, η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η ισχυρότερη θέση για το ευρώ θα βοηθήσει την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές σχέσεις της ΕΕ, θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να υπερασπίζεται τις αξίες της και θα βοηθήσει στην αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής κυρώσεων.

Θα προστατεύσει επίσης την οικονομία της από εξωτερικές πιέσεις, θα μειώσει το κόστος χρηματοδότησης και την έκθεση των επιχειρήσεων σε συναλλαγματικούς κινδύνους.

Η Επιτροπή ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα πρέπει να εξετάσουν την πιθανότητα έκδοσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε ευρώ, όπως είναι τα σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoins), καταθέσεις με token (tokenized deposits) και ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών (CBDC) και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τα σταθερά κρυπτονομίσματα που υποστηρίζονται από ξένο νόμισμα.

Τα μέσα που εκφράζονται σε ευρώ αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% της ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς σταθερών νομισμάτων, η οποία κυριαρχείται πλήρως από περιουσιακά στοιχεία που εκφράζονται σε δολάρια.

 Δημιουργία ενός ενιαίου νομικού, φορολογικού και εργατικού δικαίου που θα είναι το ίδιο για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ

Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο να μεταφερθεί κεφάλαιο από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τροφοδοτώντας τη ζήτηση για αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε βάρος των ευρωπαϊκών, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ.

Κοινά ομόλογα σε ευρώ

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα πρέπει επίσης να επιδιώξουν την εμβάθυνση της αγοράς χρέους σε ευρώ μέσω «εκδόσεων ομολόγων από την ΕΕ για την κοινή χρηματοδότηση  έργων με σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ» ενώ θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις εκδόσεις ομολόγων σε ευρώ από εταιρείες και χώρες εκτός ευρωζώνης, σημειώνει το έγγραφο που δημοσιοποιεί σε αποκλειστικό ρεπορτάζ το Reuters.

Οι αγορές θέλουν τα ευρωομόλογα που αξιολογούνται με τριπλό ΑΑΑ αλλά συναντούν τις αντιρρήσεις της Γερμανίας και άλλων χωρών της Βόρειας Ευρώπης.

Η αγορά ευρωομολόγων αποτιμάται στο 1 τρισ. ευρώ έναντι 27 τρισ. δολάρια της αγοράς αμερικανικών ομολόγων και ως εκ τούτου οι μεγάλοι επενδυτές την βρίσκουν λιγότερο ελκυστική με χαμηλή ρευστότητα.

Οι υπουργοί Οικονομικών θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να καταστήσουν το ταμείο διάσωσης της ευρωζώνης, ύψους 500 δισ. ευρώ, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), θεσμό της ΕΕ, αντί για εταιρεία που ανήκει στις κυβερνήσεις της ευρωζώνης, και να του επιτρέψουν να χειρίζεται όλες τις εκδόσεις χρέους της ΕΕ, να λειτουργεί δηλαδή σαν ο οργανισμός χρέους της ΕΕ.

Η έκθεση που ετοιμάστηκε για τους υπουργούς ανέφερε επίσης ότι το ευρώ θα διαδραματίσει επίσης μεγαλύτερο παγκόσμιο ρόλο εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσέφερε περισσότερες διμερείς ρυθμίσεις ρευστότητας σε τρίτες χώρες.

Η ΕΚΤ εργάζεται ήδη πάνω σε αυτό, δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters την Πέμπτη.

 Η λίστα της Λαγκάρντ

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι  η κεντρική τράπεζα θα παρουσιάσει στους ηγέτες της ΕΕ που θα συναντηθούν στις 12 Φεβρουαρίου μια λίστα  με «σημαντικές μεταρρυθμίσεις» που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας «και για την πραγματική απελευθέρωση του ταλέντου της Ευρώπης».

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Στη λίστα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες προτεραιότητες:

– Ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων
– Ψηφιακό ευρώ και η ψηφιοποίηση χρήματος της κεντρικής τράπεζας
– Εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς
– Προώθηση της καινοτομίας για στρατηγική αυτονομία
– Απλούστευση της νομοθεσίας και κοινός αμυντικός προϋπολογισμός.

Όλα σε ευρώ

Το έγγραφο επίσης αναφέρει ότι η βοήθεια και τα δάνεια που χορηγεί η Ευρώπη σε τρίτες χώρες θα δίνεται σε ευρώ και οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να επιδιώκουν να τιμολογούν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τις πρώτες ύλες, αμυντικό εξοπλισμό σε ευρώ.

Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει το δικό της σύστημα πληρωμών για να γίνει ανεξάρτητη από τη Visa και τη Mastercard, που πλέον κυριαρχούν πλήρως στις ηλεκτρονικές πληρωμές στην ΕΕ των 27.

Για να ενισχύσουν την οικονομία της και να καταστήσουν την Ευρώπη ένα πιο ελκυστικό μέρος για επενδύσεις, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να άρουν τα εμπόδια στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των χωρών της ΕΕ και να δημιουργήσουν ένα ενιαίο νομικό, φορολογικό και εργατικό δίκαιο που θα είναι το ίδιο για όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ολόκληρο το μπλοκ.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να κινηθούν γρήγορα για να επιτρέψουν την ελεύθερη ροή κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ, εναρμονίζοντας τους κανόνες επενδύσεων, εμπορίου, φορολογίας και εποπτείας, αναφέρει το έγγραφο.

Αυτό αφορά περίπου 10 τρισ. ευρώ σε αποταμιεύσεις που τώρα βρίσκονται σε ατομικούς λογαριασμούς καταθέσεων και θα πρέπει να επενδυθούν με πιο παραγωγικούς τρόπους, κυρίως για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης εταιρειών.

Πηγή: ot.gr

World
Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

Bank of America: Δύο νέες μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ το 2027

Bank of America: Δύο νέες μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ το 2027

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης
Στοιχεία Eurostat 06.02.26

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία - Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τη μεταπανδημική ανάκαμψη στα εισοδήματα στην Ευρώπη και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Οι νομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Τετάρτη να επαναλάβουν την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για το πώς θα μπορούσε να ανασταλεί η συμφωνία στο μέλλον, αλλά οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να ψηφίσουν για τη συμφωνία ήδη από τον Μάρτιο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας
Κόσμος 04.02.26

Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας

Το Πεκίνο προειδοποιεί ότι η χώρα της Κεντρικής Αμερικής θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου να αποβάλει τον όμιλο από τους τερματικούς σταθμούς στην Διώρυγα του Παναμά

Σύνταξη
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
AI 04.02.26

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Σύνταξη
Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης αναφέρονται ως "κορυφαία προτεραιότητα" που πρέπει να αντιμετωπιστεί, από το 41% των πολιτών στην ΕΕ και από το 53% στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουαμέ

Ο Άρης γνωστοποίησε την απόκτηση του 28χρονου, διεθνή Ιβοριανού επιθετικού ως δανεικό για 1,5 έτος από τη Φιορεντίνα. αφού πρώτα ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις.

Σύνταξη
«Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;»: Αιχμηρή απάντηση Αποστολόπουλου σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο
«Να ανασκευάσετε» 06.02.26

«Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;»: Αιχμηρή απάντηση Αποστολόπουλου σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο

Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο μικρά, σοβαρά τραυματισμένα μεταναστόπουλα. Η ανάρτησή του για την επίμαχη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 06.02.26

Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Η 59χρονη γυναίκα σκοτώθηκε χθες ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν μετά τη σφοδρή σύγκρουση τριών ΙΧ αυτοκινήτων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης κοντά στον κόμβο του Πλατανιά.

Σύνταξη
Έξι νεκροί σε Ισπανία – Πορτογαλία από την καταιγίδα Λεονάρντο – Τεράστιες ζημιές στο Μαρόκο
Ακραία φαινόμενα 06.02.26

Έξι νεκροί σε Ισπανία – Πορτογαλία από την καταιγίδα Λεονάρντο – Τεράστιες ζημιές στο Μαρόκο

Η καταιγίδα Λεονάρντο σαρώνει Ισπανία και Πορτογαλία αφήνοντας πίσω της 6 νεκρούς, ενώ απειλεί το Μαρόκο και την Γαλλία, τεράστιες υλικές ζημιές στην Ιβηρική

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ – Ντόρσεϊ!
Μπάσκετ 06.02.26

Ολυμπιακός – Βίρτους 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ - Ντόρσεϊ!

Με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να έχουν 20 και 18 πόντους αντίστοιχα, ακόμη τρεις παίκτες διψήφιους και με εξαιρετικά ποσοστά, ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Βίρτους Μπολόνια την οποία «φιλοδώρησε» με 109 πόντους!

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θέλει να απελάσει τον 5χρονο Λίαμ που συνελήφθη στη Μινεσότα
Κόσμος 06.02.26

ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θέλει να απελάσει τον 5χρονο Λίαμ που συνελήφθη στη Μινεσότα

Η υπόθεση του 5χρονου, ο οποίος φωτογραφήθηκε συνοφρυωμένος, φορώντας ένα σκουφάκι με αυτιά και κρατώντας μια σχολική τσάντα έξω από το σπίτι του, με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που τον συνέλαβαν, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλες τις ΗΠΑ και έστρεψε την προσοχή στις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεσότα

Σύνταξη
Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για τα ερωτικά ραντεβού τους!
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για τα ερωτικά ραντεβού τους!

Αντί για συνεδριάσεις φυσικοθεραπείας όπως έλεγαν, παίκτες του σκωτσέζικου συλλόγου χρησιμοποιούσαν δωμάτια ξενοδοχείου προκειμένου να πραγματοποιούν τα ερωτικά ραντεβού τους!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός
«Εγώ έκανα για δύο» 06.02.26

Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός

Η πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας τονίζει ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα

«Ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του για αυτή τη δυσώδη υπόθεση. Ωστόσο, ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές
Ελλάδα 06.02.26

Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές

Σε νέο βίντεο από το χωριό Αγναντερό, σε απόσταση σχεδόν 5 χιλιομέτρων από το σημείο της φονικής έκρηξης, καταγράφεται η δόνηση από κάμερα ασφαλείας κλειστού καταστήματος.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα
Ελλάδα 06.02.26

Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα

Εκτός από την ποινική δίωξη που έχει ασκήσει ο εισαγγελέας και τη διαθεσιμότητα στην οποία έχει τεθεί ο σμήναρχος, έχει διαταχθεί ΕΔΕ και είναι σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί η έκταση και η βαρύτητα των πληροφοριών που είχε μεταδώσει προς την Κίνα.

Σύνταξη
