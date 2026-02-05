Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να κάνει πιο εύκολη την απόλυση των δημοσίων υπαλλήλων καριέρας που εργάζονται σε ανώτερες κυβερνητικές θέσεις, κάτι που ενδεχομένως αφορά περίπου 5.000 ομοσπονδιακούς εργαζόμενους, ανέφερε σε άρθρο της η Wall Street Journal επικαλούμενη πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι διογκωμένη και αναποτελεσματική, υποστηρίζει ο Τραμπ

Το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού αναμένεται να εκδώσει έναν τελικό κανονισμό, στον οποίο θα περιέχεται μια νέα κατηγορία για ανώτατους υπαλλήλους καριέρας που ασχολούνται με την υλοποίηση των πολιτικών της κυβέρνησης, ανέφερε το άρθρο.

Οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις μακροχρόνιες προστασίες που παρέχονται στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και καθιστούν δύσκολη την απόλυσή τους, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Exclusive: Roughly 50,000 federal workers would be easier to discipline or fire under a new Trump rule that reclassifies swaths of the government workforce https://t.co/P5M5oPNd0r — The Wall Street Journal (@WSJ) February 5, 2026

Το Reuters, όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν έχει επιβεβαιώσει προς το παρόν το άρθρο, ενώ ο Λευκός Οίκος και το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού (OPM) δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Τραμπ συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο με πέρσι

Η κυβέρνηση Τραμπ έκανε πέρσι επιθετικές κινήσεις για να μειώσει τον αριθμό των ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Στελέχη του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού δήλωσαν ότι ο κανονισμός έχει στόχο εν μέρει να αντιμετωπιστούν «πειθαρχικά» οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που εμποδίζουν τις πολιτικές του Τραμπ, σημείωσε η WSJ.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η νέα κατηγορία θα αφορά υψηλόβαθμες θέσεις, οι οποίες από τη φύση τους καθορίζουν, διαμορφώνουν και προωθούν πολιτικές.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρούνταν για χρόνια ένας σταθερός εργοδότης, με τους υπαλλήλους να εργάζονται επί χρόνια στις διάφορες υπηρεσίες.

Ο Τραμπ όμως επιδιώκει να το αλλάξει από την αρχή της δεύτερης θητείας του, εκτιμώντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι διογκωμένη και αναποτελεσματική.

«Αυτή η προσπάθεια διασφαλίζει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων στηρίζουν ένα εργατικό δυναμικό που παρέχει αποδοτικές, άμεσες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες», σχολίασε μιλώντας στο Reuters τον προηγούμενο μήνα ο διευθυντής του OPM Σκοτ Κούπορ.