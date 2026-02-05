Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα του για τα νοκ-άουτ παιχνίδια του Europa League
Με τρεις αλλαγές ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός την ευρωπαϊκή του λίστα για τα νοκ-άουτ παιχνίδια του Europa League.
- Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για τις συντάξεις χηρείας – Τι ισχύει για τον υπολογισμό τους
- Όμοιος τον όμοιο αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν
- Το τελευταίο οχυρό του πυρηνικού ελέγχου: Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν για παράταση της NewSTART
- Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη
Ο Παναθηναϊκός δήλωσε στην UEFA τη νέα ευρωπαϊκή του λίστα ενόψει των νοκ-άουτ του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να προχωρά και στις τρεις αλλαγές που είχε δικαίωμα να κάνει.
Οι Ανδρεάς Τεττέη, Σαντίνο Αντίνο και Χάβι Ερνάντεθ είναι τα νέα πρόσωπα της λίστας και πήραν τις θέσεις των Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, Τετέ και Φίλιπ Μλαντένοβιτς, με τους δύο πρώτους να έχουν ήδη αποχωρήσει.
Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού
«Τη νέα λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις νοκ άουτ αναμετρήσεις του Europa League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.
Η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλιού αποτελείται από τους:
Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλο, Κάτρη, Γείτονα, Καλοσκάμη, Λάβδα, Σκαρλατίδη, Τερζή, Βύντρα».
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!
- Δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό στην Euroleague την επόμενη εβδομάδα
- Εθνικές ομάδες πόλο: Τα 85 μετάλλια έφτασε η Ελλάδα σε Άνδρες και Γυναίκες – Αναλυτικά η λίστα
- Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82: Νέα ήττα των Μονεγάσκων
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι (pic)
- Παρτιζάν – Παναθηναϊκός 78-62: Κακή εμφάνιση και βαριά ήττα στο Βελιγράδι (vid)
- Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λίστα του για το Europa League με τρία νέα πρόσωπα
- Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λίστα του για τα νοκ-άουτ παιχνίδια του Champions League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις