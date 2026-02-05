Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα του για τα νοκ-άουτ παιχνίδια του Europa League

Ο Παναθηναϊκός δήλωσε στην UEFA τη νέα ευρωπαϊκή του λίστα ενόψει των νοκ-άουτ του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να προχωρά και στις τρεις αλλαγές που είχε δικαίωμα να κάνει.

Οι Ανδρεάς Τεττέη, Σαντίνο Αντίνο και Χάβι Ερνάντεθ είναι τα νέα πρόσωπα της λίστας και πήραν τις θέσεις των Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, Τετέ και Φίλιπ Μλαντένοβιτς, με τους δύο πρώτους να έχουν ήδη αποχωρήσει.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού

«Τη νέα λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις νοκ άουτ αναμετρήσεις του Europa League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλιού αποτελείται από τους:

Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλο, Κάτρη, Γείτονα, Καλοσκάμη, Λάβδα, Σκαρλατίδη, Τερζή, Βύντρα».