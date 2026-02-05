Ίντερ – Τορίνο 2-1: Αγχωτική πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου για τους Νερατζούρι
Η Ίντερ επικράτησε με 2-1 της Τορίνο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας.
Την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας πανηγύρισε η Ίντερ. Οι Νερατζούρι μπορεί να μην έπιασαν υψηλά στάνταρ απόδοσης, αλλά επικράτησαν εντός έδρας της Τορίνο με 2-1 και πέρασαν στην τελική 4άδα της διοργάνωσης.
Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι το 20’ με τον Κάρλος Αουγούστο και στο 35’ άνοιξαν το σκορ με κεφαλιά του Μπονί. Στο 47’ η Ίντερ διπλασίασε τα τέρματά της με πλασέ του Ντιουφ, μετά από γύρισμα του Τουράμ. Οι Νερατζούρι μετά το 2-0 έριξαν την απόδοσή τους, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε η Τορίνο, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στο 57’ με κεφαλιά του Κουλένοβιτς.
Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού μάλιστα πίεσαν ακόμα και για την ισοφάριση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, με την Ίντερ να παίρνει τη νίκη και μαζί την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας.
Τα άλλα ζευγάρια
Εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Νάπολι – Κόμο. Τα άλλα δύο ζευγάρια των προημιτελικών είναι Μπολόνια – Λάτσιο και Αταλάντα Γιουβέντους.
