Κρεμονέζε – Ίντερ 0-2: Μια ακόμη άνετη νίκη για τους ασταμάτητους «νερατζούρι»

Η Ίντερ νίκησε την Κρεμονέζε με 2-0 στην έδρα της στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Serie A. Λαουτάρο και Ζιελίνσκι οι σκόρερ της αναμέτρησης για τους νερατζούρι.

Μετά την αποψινή επικράτηση, το σύνολο του Κίβου συνέχισε το νικηφόρο σερί στο ιταλικό πρωτάθλημα και συνεχίζουν ακάθεκτοι στην πρώτη θέση, έχοντας 55 βαθμούς, με τη Μίλαν να ακολουθεί. Από την άλλη, η Κρεμονέζε, βρίσκεται στην 16η θέση της Serie A, με 23 βαθμούς.

Η Ίντερ ήταν κυρίαρχη στο ματς και ο Λαουτάρο άνοιξε το σκορ στο 16′ με κεφαλιά. Περίπου 15 λεπτά αργότερα, ο Ζιελίνσκι με οβίδα διπλασίασε τα τέρματα για τους νερατζούρι και διαμόρφωσε το 2-0 που έμελλε να αποτελέσει και το τελικό σκορ.

Ένα πολύ άσχημο στιγμιότυπο, εκτυλίχθηκε στην έναρξη του δεύτερου μέρους με κροτίδα που προσγειώθηκε στην περιοχή του γκολκίπερ της Κρεμονέζε, ωστόσο το ματς συνεχίστηκε κανονικά.

Η Κρεμονέζε προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση στο δεύτερο μέρος, ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα, απείλησαν μόνο με ένα δοκάρι του Ζερμπίν.