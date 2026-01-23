Ίντερ – Πίζα 6-2: Σάρωσαν οι «νερατζούρι» μετά τα δυο γκολ των φιλοξενούμενων

Εύκολο βράδυ είχε η Ίντερ η οποία επικράτησε με σκορ 6-2 της Πίζας, για την 22η αγωνιστική της Serie A.

Πλέον, με αυτό το αποτέλεσμα οι «νερατζούρι» ξέφυγαν από τους διώκτες τους, καθώς βρίσκονται στο +6 από τη δεύτερη Μίλαν (52-46), αλλά έχουν φυσικά και ένα ματς περισσότερο. Η Πίζα παραμένει 20η και τελευταία με 14 πόντους.

Στο 11ο λεπτό ο Ζόμερ βγήκε έξω από την περιοχή και πήρε την μπάλα, η πάσα του όμως ήταν πολύ κακή και ο Μορέο με πλασέ από 30 μέτρα έστειλε την μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία κι έκανε το 0-1. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από αριστερό έγραψε με το κεφαλιά το 0-2.

Η Ίντερ… θύμωσε όμως και έκανε την ανατροπή! Στο 38’ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι και ο Ζιελίνσκι μείωσε σε 1-2. Σχεδόν με την σέντρα οι νερατζούρι βγήκαν και πάλι στην επίθεση και ο Λαουτάρο με κεφαλιά έγραψε το 2-2.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «νερατζούρι» είχαν δοκάρι στο 63’ με τον Ντιμάρκο. Ο ίδιος παίκτης σκόραρε στο 82’ με σουτ στην κίνηση με την μπάλα να «σκάει» στο χορτάρι και να καταλήγει στα δίχτυα. Τέσσερα λεπτά μετά ο Μπονί, με συρτό σουτ, διαμόρφωσε το 5-2. Το έκτο και τελευταίο γκολ της Ίντερ πέτυχε ο Μκιταριάν στις καθυστερήσεις, με κοντινή κεφαλιά.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Μπίσεκ, Ντε Φράι, Μπαστόνι, Λουίς Ενρίκε (34’Ντιμάρκο), Σούτσιτς (61’Μπαρέλα), Ζιελινσκι, Μκιταριάν, Κάρλος Αουγκούστο, Λαουτάρο (80’Μπονί), Εσπόζιτο (61’Τιράμ).

ΠΙΖΑ: Σκουφέτ, Καλαμπρέζι, Κανεστρέλι, Κόπολα, Τουρέ, Έμπιτσερ (70’Λοράν), Μάριν, Ανγκόρι (70’Λερίς), Μορέο, Τραμόνι, Μέιστερ (40’Ντουροσίνμι).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής στη Serie A:

Ίντερ-Πίζα 6-2

(39′ πέν. Ζιελίνσκι, 41′ Μαρτίνες, 45’+2′ Εσπόζιτο, 82′ Ντιμάρκο, 86′ Μπονί, 90’+3′ Μιχιταριάν – 11′, 23′ Μορέο)

Κόμο-Τορίνο 24/01

Φιορεντίνα-Κάλιαρι 24/01

Λέτσε-Λάτσιο 24/01

Σασουόλο-Κρεμονέζε 25/01

Αταλάντα-Πάρμα 25/01

Τζένοα-Μπολόνια 25/01

Γιουβέντους-Νάπολι 25/01

Ρόμα-Μίλαν 25/01

Βερόνα-Ουντινέζε 26/01

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

Ίντερ 52 -22αγ.

Μίλαν 46

Νάπολι 43

Ρόμα 42

Γιουβέντους 39

Κόμο 37

Αταλάντα 32

Μπολόνια 30

Λάτσιο 28

Ουντινέζε 26

Σασουόλο 23

Κρεμονέζε 23

Πάρμα 23

Τορίνο 23

Κάλιαρι 22

Τζένοα 20

Φιορεντίνα 17

Λέτσε 17

Βερόνα 14

Πίζα 14 -22αγ.