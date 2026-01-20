Η Ίντερ απέκτησε τον Γιακίροβιτς από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Η Ίντερ προχώρησε σε μία ακόμη στρατηγική κίνηση με ξεκάθαρο βλέμμα στο μέλλον, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του 18χρονου Λέον Γιακίροβιτς από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Οι διαπραγματεύσεις των τελευταίων ημερών είχαν ξεκαθαρίσει το τοπίο, με τη λύση του Κροάτη αμυντικού να κερδίζει έδαφος μετά το «πάγωμα» της περίπτωσης Μλάτσιτς από τη Χάιντουκ Σπλιτ. Τελικά, οι «νερατζούρι» κινήθηκαν αποφασιστικά και εξασφάλισαν την υπογραφή ενός ποδοσφαιριστή που θεωρείται από τους Κροάτες ως μελλοντικό αστέρι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η συμφωνία με τη Ντινάμο επετεύχθη για ποσό που ξεπερνά ελαφρώς τα 4 εκατομμύρια ευρώ, με 2,5 εκατομμύρια να καταβάλλονται ως σταθερό ποσό, επιπλέον μπόνους που μπορούν να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια, καθώς και ποσοστό επί ενδεχόμενης μελλοντικής μεταπώλησης. Πρόκειται για ένα οικονομικό μοντέλο που η Ίντερ έχει εφαρμόσει με επιτυχία και στο παρελθόν, επενδύοντας σε νεαρούς παίκτες με μεγάλο περιθώριο εξέλιξης.

Ο Γιακίροβιτς, γεννημένος το 2008, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Μπαρτσελόνα, Νάπολι, Στουτγκάρδη και κυρίως η Ζάλτσμπουργκ παρακολουθούσαν στενά την περίπτωσή του, ωστόσο η Ίντερ κινήθηκε ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά, κλείνοντας τη συμφωνία πριν ενταθεί ο ανταγωνισμός. Οι ιατρικές εξετάσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί, ενώ η άφιξή του στο Μιλάνο θεωρείται θέμα χρόνου.

Με αυτή την κίνηση, η Ίντερ επιβεβαιώνει τη στρατηγική της να συνδυάζει το παρόν με το μέλλον, ενισχύοντας το ρόστερ της με νεαρούς ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου. Ο Γιακίροβιτς έρχεται όχι ως άμεση λύση ανάγκης, αλλά ως επένδυση με προοπτική να αποτελέσει βασικό στέλεχος της άμυνας τα επόμενα χρόνια.