sports betsson
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»
Μπάσκετ 05 Φεβρουαρίου 2026, 10:56

Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο παραχώρησε δηλώσεις και μίλησε για την πορεία μέχρι τώρα, αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας και για τις διαφορές ανάμεσα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το NBA

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Spotlight

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για τα ματς του Αυτοκράτορα κόντρα σε Παναθηναϊκό και Νεπτούνας αντίστοιχα και μίλησε στη NOVA για την πορεία της ομάδας έως τώρα.

Ο ισχυρός άνδρας του Άρη αναφέρθηκε στους στόχους των κιτρινόμαυρων, τόνισε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και υπογράμμισε ότι θέλει να χτίσει με τον Αυτοκράτορα, την ένδοξη πορεία του παρελθόντος.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Σιάο:

«Οι παίκτες μας έπαιξαν πάρα πολύ καλά και ο κόσμος έδωσε όλη αυτή την ενέργεια. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι διαφορετική και μας βοηθάει στο να γινόμαστε καλύτεροι, υπάρχει χημεία και δε θέλουμε να απογοητεύσουμε τον κόσμο μας. Κάναμε πολύ καλή δουλειά.
Είναι τελείως διαφορετικά εδώ (σε σχέση με το ΝΒΑ), υπάρχει άλλη κουλτούρα, ειλικρινά το διασκεδάζω.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο και σκληρό. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, έχουμε καλά και άσχημα παιχνίδια, αλλά αυτή είναι η πρώτη μου χρονιά εδώ. Θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα και να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν (σ.σ. η Αυτοκρατορία με τους τίτλους). Θα χρειαστεί χρόνος, πάμε βήμα-βήμα και πιστεύουμε πως κάνουμε καλή δουλειά.

Πριν έρθω εδώ ήξερα την ιστορία, γνώριζα τον θρύλο του Νίκου Γκάλη. Δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε κανέναν, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και στο τέλος θα δούμε τι έχουμε πετύχει. Από εμένα να περιμένετε να δίνω το 100% μου, όλη μου την στήριξη στην ομάδα, τον Άρη, τη Θεσσαλονίκη και θα γίνουμε καλύτεροι».

Headlines:
Κατασκευές
ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»
Μπάσκετ 05.02.26

Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο παραχώρησε δηλώσεις και μίλησε για την πορεία μέχρι τώρα, αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας και για τις διαφορές ανάμεσα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το NBA

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με τις ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με τις ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού

Τελευταίες ώρες σε αυτό το μεταγραφικό «παράθυρο» – Πώς επηρεάζονται οι (νέες) ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ένταση με Μπακασέτα και οπαδούς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Παναθηναϊκός: Ένταση με Μπακασέτα και οπαδούς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με 1-0 και μετά το ματς υπήρξε μεγάλη ένταση με τον Τάσο Μπακασέτα και οπαδούς του τριφυλλιού.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν άφησε κανένα περιθώριο Νιούκαστλ και μετά το 2-0 του πρώτου ημιτελικού, τη νίκησε και στη ρεβάνς που έγινε στην έδρα της. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ με 1-0 για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου, ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως η ομάδα του είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά πλήρωσαν ένα αχρείαστο πέναλτι.

Σύνταξη
Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)

Ο Γουίλιαμς πέτυχε «χρυσό» γκολ στο 96′ και η Αθλέτικ Μπιλμπάο προκρίθηκε στα ημιτελικά του Copa Del Rey με το 2-1 επί της Βαλένθια – Πέρασε και η Σοσιεδάδ με φοβερή ανατροπή στο τέλος κόντρα στην Αλαβές (3-2).

Σύνταξη
Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Συνέτριψε τους Λιθουανούς και πάει για «τελικό» πρόκρισης στη Ρουμανία
Μπάσκετ 04.02.26

Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Συνέτριψε τους Λιθουανούς και πάει για «τελικό» πρόκρισης στη Ρουμανία

Με επιμέρους 25-8 στο 3ο δεκάλεπτο, ο Άρης Betsson συνέτριψε τη Νεπτούνας με 83-64, και την τελευταία αγωνιστική θέλει νίκη στη Ρουμανία επί της Κλουζ για να περάσει στην επόμενη φάση του EuroCup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά…
On Field 04.02.26

Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά...

Ο Ολυμπιακός, ο Ποντένσε που «επιστρέφει», ο Ταρέμι που δεν σταματάει και ένα ντέρμπι στην πιο δύσκολη μέρα του χρόνου

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 92-100: Οι Αμαρουσιώτες συμπλήρωσαν το Final 8 του Κυπέλλου – Τα ζευγάρια
Μπάσκετ 04.02.26

Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 92-100: Οι Αμαρουσιώτες συμπλήρωσαν το Final 8 του Κυπέλλου – Τα ζευγάρια

Το Μαρούσι τσέκαρε το τελευταίο εισιτήριο για το Final 8 Κυπέλλου Ανδρών (17-21, Ηράκλειο) με το 100-92 επί του Προμηθέα στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Τόφαλος» στην Πάτρα. - Δείτε τα ζευγάρια.

Σύνταξη
Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός 1-3: Πάτησε γκάζι στο δεύτερο σετ και προκρίθηκε στα πλέι οφ
Αθλητισμός & Σπορ 04.02.26

Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός 1-3: Πάτησε γκάζι στο δεύτερο σετ και προκρίθηκε στα πλέι οφ

Εκτός έδρας νίκη με 3-1 σετ επί της Ζελέζνιτσαρ πέτυχε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού και τερμάτισε στην τρίτη θέση του Γ’ ομίλου παίρνοντας την πρόκριση για τα πλέι οφ του CEV Champions League

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ναυάγιο στη Χίο: Σε κάθε επιχείρηση οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές – Τι λέει εν αποστρατεία Ναύαρχος του Λιμενικού
Οδηγίες από το κέντρο 05.02.26

«Σε κάθε επιχείρηση οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές» - Τι λέει ε.α. Ναύαρχος του Λιμενικού για το ναυάγιο στη Χίο

Αναπάντητα μένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο - Ναύαρχος ε.α. αποδημεί τους ισχυρισμούς για το «προαιρετικό της χρήσης των καμερών»

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – «Έχει σημειωθεί πρόοδος»
Για δεύτερη ημέρα 05.02.26

«Έχει σημειωθεί πρόοδος» - Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμιτρίεφ παρουσιάζεται αισιόδοξος για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο για τους τόκους
Ελλάδα 05.02.26

Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο για τους τόκους των δανείων που εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη

Τι αναμένεται να εισηγηθεί ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου για τα «κόκκινα» δάνεια - Δείτε παραδείγματα πραγματικών περιπτώσεων ακραίων υπολογισμών που εφαρμόζουν servicers και funds

Σύνταξη
Τι είδε ο Νιλ Άρμστρονγκ κατά την προσελήνωσή του στο φεγγάρι το 1969; Η θεωρία συνωμοσίας που λάτρεψε το διαδίκτυο
X-Files 05.02.26

Τι είδε ο Νιλ Άρμστρονγκ κατά την προσελήνωσή του στο φεγγάρι το 1969; Η θεωρία συνωμοσίας που λάτρεψε το διαδίκτυο

Έχουν περάσει 57 χρόνια από τότε που ολοκληρώθηκε η αποστολή του Apollon 11 και ο Νιλ Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη, ωστόσο οι θεωρίες για το τι πραγματικά συνέβη συνεχίζουν να ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Νέο «αντάρτικο» κατά Τραμπ – Και η Νέα Υόρκη στο δίκτυο του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση επιδημικών κρίσεων
Η ανακοίνωση 05.02.26

Νέο «αντάρτικο» κατά Τραμπ - Και η Νέα Υόρκη στο δίκτυο του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση επιδημικών κρίσεων

Πριν από την πόλη της Νέας Υόρκης, στο σχετικό δίκτυο του ΠΟΥ είχαν ενταχθεί οι πολιτείες Καλιφόρνια και Ιλινόι - Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τον Οργανισμό τον Ιανουάριο

Σύνταξη
Πυρηνικά όπλα: Τέλος από σήμερα στη συνθήκη ΗΠΑ-Ρωσίας – Τι σημαίνει αυτό και γιατί ανησυχούν άπαντες
Κόσμος 05.02.26

Τέλος από σήμερα στη συνθήκη ΗΠΑ - Ρωσίας για τα πυρηνικά όπλα - Τι σημαίνει αυτό και γιατί ανησυχούν άπαντες

Για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, δεν θα υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στους αμερικανικούς και ρωσικούς πυραύλους και τα πυρηνικά όπλα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με τις ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με τις ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού

Τελευταίες ώρες σε αυτό το μεταγραφικό «παράθυρο» – Πώς επηρεάζονται οι (νέες) ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι αρχές συνέλαβαν στενό σύμμαχο και υπουργό του Μαδούρο, λέει αμερικανός αξιωματούχος
Συνεργασία Ουάσιγκτον - Καράκας 05.02.26

Η Βενεζουέλα συνέλαβε στενό σύμμαχο και υπουργό του Μαδούρο, λέει αξιωματούχος των ΗΠΑ

Αμερικανός αξιωματούχος μιλά για κοινή επιχείρηση Ουάσιγκτον και Καράκας στη Βενεζουέλα που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του Άλεξ Σάαμπ, στενού συμμάχου του Μαδούρο

Σύνταξη
Βαθαίνουν οι διαχωριστικές γραμμές στη «γαλάζια» παράταξη – Τι σηματοδοτεί η κοινή παρουσία Καραμανλή – Σαμαρά στην Καλαμάτα
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Βαθαίνουν οι διαχωριστικές γραμμές στη «γαλάζια» παράταξη – Τι σηματοδοτεί η κοινή παρουσία Καραμανλή – Σαμαρά στην Καλαμάτα

Τα μηνύματα των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η αντιμετώπισή τους από το μέγαρο Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αίγινα: Ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό εδώ για ενάμιση μήνα – Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι
«Δύσκολη συνθήκη» 05.02.26

Ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό στην Αίγινα εδώ για ενάμιση μήνα - Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Μετά τη βλάβη στον αγωγό και αφού εξαντλήθηκαν τα αποθέματα στις δεξαμενές, οι κάτοικοι στην Αίγινα χρησιμοποιούσαν το ακατάλληλο νερό που προέρχεται από τις γεωτρήσεις

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ένταση με Μπακασέτα και οπαδούς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Παναθηναϊκός: Ένταση με Μπακασέτα και οπαδούς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με 1-0 και μετά το ματς υπήρξε μεγάλη ένταση με τον Τάσο Μπακασέτα και οπαδούς του τριφυλλιού.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ιράν: Το πλαίσιο συμφωνίας που πρότειναν οι διαμεσολαβητές – Το «αγκάθι» του εμπλουτισμού ουρανίου
Νέες διαπραγματεύσεις 05.02.26

Το πλαίσιο συμφωνίας που πρότειναν οι διαμεσολαβητές σε ΗΠΑ και Ιράν - Το «αγκάθι» του εμπλουτισμού ουρανίου

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν την Παρασκευή - Τι επιδιώκει η Ουάσινγκτον, η στάση της Τεχεράνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πολ Μεσκάλ στο Hamnet – Γιατί ένας βάρδος του 1596 φοράει αυτό το σύγχρονο σκουλαρίκι-κρίκο;
Live in Style 05.02.26

Πολ Μεσκάλ στο Hamnet - Γιατί ένας βάρδος του 1596 φοράει αυτό το σύγχρονο σκουλαρίκι-κρίκο;

Ενώ η ταινία Hamnet της Κλόι Ζάο έχει προταθεί για οκτώ Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ καλύτερης ταινίας, για πολλούς είναι ένα μικρό ασημένιο σκουλαρίκι-κρίκος που φοράει ο Πολ Μεσκάλ στην ερμηνεία του ρόλου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ που κλέβει την παράσταση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν
Fizz 05.02.26

Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε ένα «διάλειμμα» από την οικογενειακή κόντρα του με τον Μπρούκλιν, ταξίδεψε στην Ντόχα, αλλά ένα βίντεό του φάνηκε σε όλους σαν να τρολάρει τον γιο του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο