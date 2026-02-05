Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για τα ματς του Αυτοκράτορα κόντρα σε Παναθηναϊκό και Νεπτούνας αντίστοιχα και μίλησε στη NOVA για την πορεία της ομάδας έως τώρα.

Ο ισχυρός άνδρας του Άρη αναφέρθηκε στους στόχους των κιτρινόμαυρων, τόνισε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και υπογράμμισε ότι θέλει να χτίσει με τον Αυτοκράτορα, την ένδοξη πορεία του παρελθόντος.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Σιάο:

«Οι παίκτες μας έπαιξαν πάρα πολύ καλά και ο κόσμος έδωσε όλη αυτή την ενέργεια. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι διαφορετική και μας βοηθάει στο να γινόμαστε καλύτεροι, υπάρχει χημεία και δε θέλουμε να απογοητεύσουμε τον κόσμο μας. Κάναμε πολύ καλή δουλειά.

Είναι τελείως διαφορετικά εδώ (σε σχέση με το ΝΒΑ), υπάρχει άλλη κουλτούρα, ειλικρινά το διασκεδάζω.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο και σκληρό. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, έχουμε καλά και άσχημα παιχνίδια, αλλά αυτή είναι η πρώτη μου χρονιά εδώ. Θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα και να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν (σ.σ. η Αυτοκρατορία με τους τίτλους). Θα χρειαστεί χρόνος, πάμε βήμα-βήμα και πιστεύουμε πως κάνουμε καλή δουλειά.

Πριν έρθω εδώ ήξερα την ιστορία, γνώριζα τον θρύλο του Νίκου Γκάλη. Δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε κανέναν, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και στο τέλος θα δούμε τι έχουμε πετύχει. Από εμένα να περιμένετε να δίνω το 100% μου, όλη μου την στήριξη στην ομάδα, τον Άρη, τη Θεσσαλονίκη και θα γίνουμε καλύτεροι».