Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»

Συλλυπητήρια για τον θάνατο του προπονητή μπάσκετ, Θανάση Σκουρτόπουλου, απέστειλε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, τονίζοντας πως «το αποτύπωμα που αφήνει στο ελληνικό μπασκετικό γίγνεσθαι θα μείνει ανεξίτηλο».

Όπως υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «ο Θανάσης Σκουρτόπουλος υπηρέτησε το μπάσκετ και τον αθλητισμό με γνώση, συνέπεια, αφοσίωση και αγάπη, συνδυάζοντας τις επιδόσεις του στα γήπεδα και στους πάγκους με το ήθος και την καλοσύνη του χαρακτήρα του».

Παράλληλα, επισημαίνει πως «εκτός από την αγωνιστική διαδρομή του, με σημείο αναφοράς την καριέρα του στην ΑΕΚ, ο εκλιπών διάνυσε μια σημαντική πορεία ως προπονητής τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

«Απέραντη θλίψη, μεγάλη οδύνη και αληθινό σοκ προκάλεσε σήμερα η είδηση του ξαφνικού θανάτου του παλαίμαχου διεθνούς μπασκετμπολίστα και προπονητή Θανάση Σκουρτόπουλου σε ηλικία μόλις 61 ετών.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος υπηρέτησε το μπάσκετ και τον αθλητισμό με γνώση, συνέπεια, αφοσίωση και αγάπη, συνδυάζοντας τις επιδόσεις του στα γήπεδα και στους πάγκους με το ήθος και την καλοσύνη του χαρακτήρα του.

Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, μέλος του τεχνικού επιτελείου (2014-2017) και εν συνεχεία (2017-2021) προπονητής της Εθνικής ομάδας μπάσκετ την οποία οδήγησε σε σημαντικές επιτυχίες, με αποκορύφωμα την πρόκριση και τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019.

Εκτός από την αγωνιστική διαδρομή του, με σημείο αναφοράς την καριέρα του στην ΑΕΚ, ο εκλιπών διάνυσε μια σημαντική πορεία ως προπονητής τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια του και είμαστε βέβαιοι ότι το αποτύπωμα που αφήνει στο ελληνικό μπασκετικό γίγνεσθαι θα μείνει ανεξίτηλο».