Κρήτη: Συνελήφθη 13χρονος που ξυλοκόπησε συμμαθητή του
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης έξω από το σχολικό συγκρότημα που φοιτούν
Στα χέρια πιάστηκαν δύο ανήλικα παιδιά στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα τη σύλληψη του ενός 13χρονου και της μητέρας του για παραμέληση της εποπτείας του.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης έξω από το σχολικό συγκρότημα που φοιτούν.
Ο ένας 13χρονος μαζί με την μητέρα του μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του συμμαθητή του καθώς όπως ανέφερε στις αρχές χωρίς λόγο και αιτία τον χτύπησε και τον τραυμάτισε στο πρόσωπο και το σώμα.
Οι αστυνομικοί στη συνέχεια συνέλαβαν τον 13χρονο μαθητή, ο οποίος κατηγορείται για πρόκληση σωματικών βλαβών και τη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα Ηρακλείου.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
