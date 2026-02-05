Κίνηση στους δρόμους: Η βροχή έφερε το χάος – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, με την κυκλοφορία να έχει επιβαρυνθεί σημαντικά σε βασικούς οδικούς άξονες λόγω και της βροχόπτωσης.

Η ολισθηρότητα του οδοστρώματος προκαλεί χαμηλές ταχύτητες, με μποτιλιαρίσματα σε κεντρικές λεωφόρους και αυξημένη κίνηση.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Στο κόκκινο βρίσκονται τα δύο ρεύματα του Κηφισού, η Κηφισίας η Μεσογείων, η Αλεξάνδρας, η Αρδηττού, η Καλλιρρόης, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στο ρεύμα καθόδου, ενώ και η Αττική Οδός παρουσιάζει καθυστερήσεις.