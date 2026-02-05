Κίνηση στους δρόμους: Η βροχή έφερε το χάος – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός
Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα - Δείτε live την κίνηση στους δρόμου
Ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, με την κυκλοφορία να έχει επιβαρυνθεί σημαντικά σε βασικούς οδικούς άξονες λόγω και της βροχόπτωσης.
Η ολισθηρότητα του οδοστρώματος προκαλεί χαμηλές ταχύτητες, με μποτιλιαρίσματα σε κεντρικές λεωφόρους και αυξημένη κίνηση.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Στο κόκκινο βρίσκονται τα δύο ρεύματα του Κηφισού, η Κηφισίας η Μεσογείων, η Αλεξάνδρας, η Αρδηττού, η Καλλιρρόης, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στο ρεύμα καθόδου, ενώ και η Αττική Οδός παρουσιάζει καθυστερήσεις.
