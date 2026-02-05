Στην Ελλάδα, το προφίλ των αιτιών θανάτου ακολουθεί το πρότυπο των περισσότερων ανεπτυγμένων δυτικών χωρών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος και ο καρκίνος εξακολουθούν να αποτελούν τις κυριότερες αιτίες.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν τις αιτίες θανάτου για το έτος 2023

Οι θάνατοι κατά το 2023 ανήλθαν σε 128.0971 (64.898 άντρες και 63.199 γυναίκες) παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,0% σε σχέση με τους 140.792 θανάτους (70.795 άντρες και 69.997 γυναίκες) που σημειώθηκαν το 2022.

Οι κυριότερες αιτίες θανάτου σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Οι κυριότερες αιτίες θανάτου το 2023 ήταν τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος με 40.812 θανάτους. Ακολουθούν οι θάνατοι από νεοπλάσματα και οι θάνατοι που οφείλονται σε παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, που ανήλθαν σε 30.095 και 12.894, αντίστοιχα.

Οι θάνατοι από τη νόσο COVID-19 ανήλθαν σε 5.9752 (3.131 άνδρες και 2.844 γυναίκες) κατά το 2023. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στην ηλικιακή ομάδα 75 ετών και άνω (4.789 θάνατοι) και ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 60-74 ετών και 45-59 ετών με 941 και 208 θανάτους, αντίστοιχα.

Τα κυριότερα υποκείμενα νοσήματα των θανόντων από τη νόσο COVID-19 ήταν τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, τα νεοπλάσματα και οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, με ποσοστά 27,9% (1.666 θάνατοι), 18,4% (1.098 θάνατοι) και 6,6% (395 θάνατοι), αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με παλαιότερα έτη, το ποσοστό θανάτων από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο σύνολο των θανάτων, από 10,0% που ήταν το 1938 (πρώτο έτος για το οποίο υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία), ανήλθε σε 25,0% το 1956 (πρώτο μεταπολεμικό έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία) και σε 31,9% το 2023.

Αντίστοιχα, το ποσοστό θανάτων από νεοπλασματικές νόσους από 4,1% το 1938, ανήλθε σε 11,7% το 1956 και σε 23,5% το 2023.

Αντίθετα, οι θάνατοι από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα από 18,4% των θανάτων το 1938 έχουν περιοριστεί σε ποσοστό 2,8% το 2023. Αξίζει να σημειωθεί πως για τη διαχρονική συγκρισιμότητα των στοιχείων θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι αλλαγές στη χρήση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των Νόσων.

Μειώθηκαν οι αυτοκτονίες

Ο αριθμός των θανάτων από αυτοκτονίες, όπως αυτές χαρακτηρίστηκαν από τις Ιατροδικαστικές και Ανακριτικές αρχές, ανήλθε σε 488 το 2023, έναντι 516 το 2022 (μείωση 5,4%). Σημειώνεται ότι, ενδεχόμενες αποκλίσεις από στοιχεία άλλων φορέων μπορεί να οφείλονται σε διαφορετική μεθοδολογία ή άλλους παράγοντες, όπως ανάγκη χρονοβόρου έρευνας από πλευράς ιατροδικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου, θάνατοι συνεπεία όψιμων αποτελεσμάτων απόπειρας αυτοκτονίας κ.ά.