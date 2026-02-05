Διακινητές θησαυρίζουν από τα επικίνδυνα ταξίδια προσφύγων προς την Ελλάδα
Πώς δρουν τα κυκλώματα διακινητών που αποκομίζουν τεράστια κέρδη.
Οργανωμένα δίκτυα διακινητών αποκομίζουν τεράστια κέρδη κάθε χρόνο, μεταφέροντας πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα. Οι μαρτυρίες όσων πλήρωσαν αδρά για να φτάσουν στη χώρα αποκαλύπτουν τον κίνδυνο και το κόστος της διαδρομής.
Δύο μετανάστες, ένας από το Μπαγκλαντές και ένας από το Πακιστάν, οι οποίοι πλήρωσαν αδρά για να φτάσουν στη χώρα μας, κυνηγώντας ένα καλύτερο «αύριο», με σαπιοκάραβα μίλησαν στην ertnews για το επικίνδυνο ταξίδι.
Συγκλονίζει μαρτυρία μετανάστη που έδωσε σχεδόν 12.000 ευρώ για ένα ταξίδι σε ξύλινη βάρκα με περισσότερα από 300 άτομα.
Ο 26χρονος Σατί από το Μπαγκλαντές ήρθε στην Ελλάδα μέσω Λιβύης πριν από σχεδόν έξι μήνες. Το ταξίδι του ήταν επικίνδυνο και του κόστισε πάνω από 10.000 ευρώ.
Ο Χουσεΐν από το Πακιστάν βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και έξι χρόνια. Έφτασε με βάρκα, πληρώνοντας 1.800 ευρώ για να φτάσει σε ασφάλεια.
Οι ίδιοι περιγράφουν ότι ο συνήθης τρόπος μεταφοράς γίνεται με φουσκωτές βάρκες, οι οποίες μόλις πιάσουν στεριά διαλύονται. Οι διακινητές δεν εμφανίζονται ποτέ, ενώ τα χρήματα δίνονται σε μεσάζοντες.
