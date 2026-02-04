Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Ζεις με κατοικίδια; Αυτές οι συσκευές θα σου «λύσουν» τα χέρια
Τα Νέα της Αγοράς 04 Φεβρουαρίου 2026, 14:49

Ζεις με κατοικίδια; Αυτές οι συσκευές θα σου «λύσουν» τα χέρια

Από σκούπες ρομπότ μέχρι έξυπνες ταΐστρες και καθαριστές αέρα, η τεχνολογία κάνει τη ζωή με κατοικίδια πιο εύκολη από ποτέ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλτσχάιμερ: Προγνωστικός παράγοντας οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου;

Αλτσχάιμερ: Προγνωστικός παράγοντας οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου;

Spotlight

Η ζωή με κατοικίδια είναι γεμάτη χαρά αλλά και… τρίχες, μυρωδιές, ακαταστασία και μικρές καθημερινές προκλήσεις. Από το καθάρισμα μέχρι τη φροντίδα και την ασφάλεια, οι ανάγκες ενός σπιτιού με ζώα είναι διαφορετικές. Ευτυχώς, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο ώστε να κάνει την καθημερινότητα με κατοικίδια πιο εύκολη, πιο καθαρή και πολύ πιο οργανωμένη.

Ρομποτικές σκούπες που μαζεύουν τρίχες πριν καν το καταλάβεις, καθαριστές αέρα που μειώνουν αλλεργιογόνα, έξυπνες ταΐστρες για ενυδρεία, κάμερες για να βλέπεις τι κάνει ο σκύλος όταν λείπεις, όλα είναι απίστευτα αποτελεσματικά και στο SHOPFLIX.GR εξαιρετικά προσιτά.

Για αυτό, φτιάξαμε έναν πλήρη οδηγό με τις συσκευές που κάνουν πράγματι την διαφορά.

Σκούπες ρομπότ που «σώζουν» κάθε σπίτι με κατοικίδια

Αν έχεις γάτα ή σκύλο, τότε ήδη ξέρεις ότι οι τρίχες εμφανίζονται παντού, από χαλιά και πατώματα, μέχρι καναπέδες, ακόμα και μαξιλάρια. Οι σκούπες ρομπότ είναι η πιο έξυπνη λύση για να κρατάς το σπίτι καθαρό χωρίς να σκέφτεσαι τίποτα.

Xiaomi S20 για αποδοτικό σκούπισμα & σφουγγάρισμα

Με χαρτογράφηση χώρου και Wi‑Fi, καθαρίζει καθημερινά χωρίς να χρειάζεται να κάνεις το παραμικρό, ακόμα και όταν βρίσκεσαι εκτός σπιτιού για να το βρίσκεις έτοιμο όταν επιστρέψεις. Ιδανική για σπίτια με πολλά σημεία που μαζεύουν τρίχες.

Μπείτε σε πρόγραμμα με την σκούπα ρομπότ Sencor

Αποτελεσματική και με δυνατότητα σφουγγαρίσματος, ώστε να εξαφανίζει κάθε ρύπο που μπορεί να αφήσουν πίσω τους τα κατοικίδια. Κινείται μόνη της μέσα στον χώρο και κατακρατά σκόνη, τρίχες, ή μικρά σκουπιδάκια. Επιπλέον, διαθέτει λειτουργία αυτόματης εκκίνησης καθαρισμού σε προγραμματισμένη ημέρα, ώρα και λεπτό.

Stick σκούπες για γρήγορο καθάρισμα σε καναπέδες, κρεβάτια και δύσκολες γωνίες

Όπως είπαμε, οι τρίχες δεν μένουν μόνο στο πάτωμα. Συχνά κολλάνε σε υφάσματα, κουβέρτες, καναπέδες και κρεβάτια. Εδώ χρειάζεσαι ευελιξία.

Xiaomi G20 Lite 2 σε 1 stick & χειρός

Ελαφριά, ασύρματη και ιδανική για να καθαρίζεις γρήγορα εκτός από τα πατώματα, το κρεβάτι του σκύλου ή το σημείο όπου συνηθίζει να κάθεται η γάτα σου στον καναπέ.

Επαναφορτιζόμενη Rohnson M14

Με ισχυρή αναρρόφηση και μεγάλη αυτονομία, εξαφανίζει άμεσα μικρά «καθημερινά» ατυχήματα, όπως η τροφή που έπεσε από το μπολ ή την άμμο που χύθηκε εκτός της λεκάνης.

Καθαριστές αέρα… Απαραίτητοι για σπίτια με τρίχες

Τα κατοικίδια φέρνουν χαρά, αλλά και αλλεργιογόνα, μυρωδιές και σκόνη. Ένας καλός καθαριστής αέρα θα μπορούσε να βελτιώσει θεαματικά την ποιότητα του αέρα στους χώρους σου αλλά και την καθημερινότητά σου.

Esperanza Bora για χώρους έως 50m²

Καθαρίζει τον αέρα από τρίχες, σκόνη και μικροσωματίδια. Χάρη στο πρωτοποριακό και προηγμένο φίλτρο 4 σταδίων, σταματά μέχρι 99.97% των ατμοσφαιρικών ρύπων, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για όσους έχουν αλλεργίες.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact

Αθόρυβος, αποδοτικός και έξυπνος, φιλτράρει μυρωδιές και αλλεργιογόνα, αφήνοντας τον αέρα στους χώρους σας πραγματικά καθαρό.

Πλύσιμο και στέγνωμα γιατί τα κατοικίδια φέρνουν… πολλή μπουγάδα

Κουβέρτες, πατάκια, ριχτάρια και κρεβατάκια — όλα χρειάζονται συχνό πλύσιμο όταν έχεις κατοικίδιο.

Arielli Πλυντήριο 9kg

Μεγάλος κάδος για να χωράει όλος ο εξοπλισμός του κατοικιδίου, από κουβέρτες μέχρι πατάκια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται συχνό πλύσιμο.

Morris Στεγνωτήριο 8kg

Και επειδή η ταχύτητα είναι κομβικής σημασίας για τη μπουγάδα, το στεγνωτήριο είναι απαραίτητο για να στεγνώνει τα πάντα γρήγορα και οικονομικά, ώστε να τα έχεις έτοιμα και καθαρά για το κατοικίδιό σου.

Για το ενυδρείο: Σταθερό τάισμα χωρίς άγχος

Αν έχεις ψάρια, ξέρεις ότι η σταθερότητα στο τάισμα είναι κρίσιμη, ειδικά όταν λείπεις.

Αυτόματη ταΐστρα ενυδρείου Tetra MyFeeder

Πρόκειται για μια έξυπνη και αξιόπιστη λύση για την καθημερινή φροντίδα των ψαριών, εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνουν τη σωστή ποσότητα τροφής, ακόμη και όταν λείπεις. Ιδανική για κάθε είδος ενυδρείου, προσφέρει την ευκολία και την ασφάλεια μιας αυτόματης διαδικασίας.

Αυτόματη ταΐστρα ψαριών Eheim Autofeeder

Αξιόπιστη και εύκολη στη χρήση, εξασφαλίζει ότι τα ψάρια σου τρέφονται σωστά κάθε μέρα. Με αξιόπιστη γερμανική ποιότητα κατασκευής, εξασφαλίζει σταθερή και ακριβή διανομή τροφής, συμβάλλοντας στην ευεξία των ψαριών και διευκολύνοντας την καθημερινότητά σου.

Κάμερες για να ξέρεις τι κάνει πάντα το κατοικίδιό σου

Είτε έχεις σκύλο που αγχώνεται όταν μένει μόνος είτε γάτα που κάνει… εξερευνήσεις, μια κάμερα είναι σωτήρια.

Konig IP Camera εσωτερικού χώρου

Με live εικόνα στο κινητό σου, βλέπεις ανά πάσα στιγμή τι κάνει το κατοικίδιό σου.

Dahua Ασύρματη IP Camera εσωτερικού χώρου

Πρόκειται για μια αυτόνομη κάμερα που επιτρέπει ολοκληρωμένη παρακολούθηση ενός χώρου χάρη στην περιστροφή 360 μοιρών.

