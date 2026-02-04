Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Αλλάζει η εισαγωγή στα ΑΕΙ

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Εθνικό Απολυτήριο

Αλλάζει η εισαγωγή στα ΑΕΙ

• Θα ισχύσει από το 2027 για την Α’ Λυκείου

• Θα προσμετρώνται οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου σε μερικά μαθήματα

• Εξετάζεται η δημιουργία νέας τράπεζας θεμάτων

• Συγκροτείται Εθνικό Σώμα Αξιολογητών

• Δεν θα καταργηθούν οι Πανελλαδικές

• Οι αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο και στην Γ’ Γυμνασίου

• Ο εθνικός διάλογος για τις αλλαγές θα διαρκέσει εννέα μήνες

• Στόχος το νέο απολυτήριο να ψηφιστεί τον Δεκέμβριο

==========

Ενας νέος πόλεμος για την Ωραία Ελένη

==========

Πώς έγινε

Πολύνεκρη τραγωδία ανοιχτά της Χίου

• Σύγκρουση περιπολικού του Λιμενικού με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες

==========

«Είναι το χάος»

Ρουκέτες Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

• Τι σηματοδοτούν τα νέα πυρά του πρώην πρωθυπουργού

• Η δημοσκοπική «κίτρινη κάρτα» στα θεσμικά τρόμαξε το Μαξίμου και άνοιξε τη βεντάλια των παρεμβάσεων

==========

Αρειος Πάγος

Ο νόμος Κατσέλη και ο υπολογισμός των τόκων

• Πρόταση οι οφειλόμενοι τόκοι για τα κόκκινα δάνεια να μετρούν πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού

==========

Στο Ριάντ

Η μεγάλη συμφιλίωση

• Συναντήθηκαν Ερντογάν με Μπιν Σαλμάν

==========

Αντιδράσεις

Τι συμβαίνει στα αλήθεια με τις μαίες

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ντουμπάι – Ολυμπιακός 108-98

Μαχητικοί οι Ερυθρόλευκοι, λύγισαν στην παράταση

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12 (8-8 κ.α.)

Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο