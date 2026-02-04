Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Αλλάζει η εισαγωγή στα ΑΕΙ
Εθνικό απολυτήριο • Θα ισχύσει από το 2027 για την Α' Λυκείου
- Τα Ιωάννινα ο επόμενος σταθμός για την Ιθάκη – Ποιοι θα συζητήσουν για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα
- Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή
- Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
- Συνελήφθη ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν – Κατηγορείται για τον φόνο της γυναίκας του
Εθνικό Απολυτήριο
Αλλάζει η εισαγωγή στα ΑΕΙ
• Θα ισχύσει από το 2027 για την Α’ Λυκείου
• Θα προσμετρώνται οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου σε μερικά μαθήματα
• Εξετάζεται η δημιουργία νέας τράπεζας θεμάτων
• Συγκροτείται Εθνικό Σώμα Αξιολογητών
• Δεν θα καταργηθούν οι Πανελλαδικές
• Οι αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο και στην Γ’ Γυμνασίου
• Ο εθνικός διάλογος για τις αλλαγές θα διαρκέσει εννέα μήνες
• Στόχος το νέο απολυτήριο να ψηφιστεί τον Δεκέμβριο
Ενας νέος πόλεμος για την Ωραία Ελένη
Πώς έγινε
Πολύνεκρη τραγωδία ανοιχτά της Χίου
• Σύγκρουση περιπολικού του Λιμενικού με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες
«Είναι το χάος»
Ρουκέτες Σαμαρά κατά Μητσοτάκη
• Τι σηματοδοτούν τα νέα πυρά του πρώην πρωθυπουργού
• Η δημοσκοπική «κίτρινη κάρτα» στα θεσμικά τρόμαξε το Μαξίμου και άνοιξε τη βεντάλια των παρεμβάσεων
Αρειος Πάγος
Ο νόμος Κατσέλη και ο υπολογισμός των τόκων
• Πρόταση οι οφειλόμενοι τόκοι για τα κόκκινα δάνεια να μετρούν πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού
Στο Ριάντ
Η μεγάλη συμφιλίωση
• Συναντήθηκαν Ερντογάν με Μπιν Σαλμάν
Αντιδράσεις
Τι συμβαίνει στα αλήθεια με τις μαίες
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ντουμπάι – Ολυμπιακός 108-98
Μαχητικοί οι Ερυθρόλευκοι, λύγισαν στην παράταση
Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12 (8-8 κ.α.)
Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο
- Ο Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA, μπήκε σε «λίστα θανάτου» στην Ουκρανία με προδότες και εχθρούς της χώρας
- Ουκρανία: Νεαρός και κορίτσι σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια
- Δυτική Οχθη: 24χρονος Παλαιστίνιος νεκρός από ισραηλινά πυρά
- ΗΠΑ: Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πέτρο και «αγάπησε την Κολομβία»
- Βενεζουέλα: Χιλιάδες διαδηλωτές απαίτησαν την επιστροφή του Μαδούρο και της συζύγου του
- Γαλλία: Η δικαιοσύνη καλεί δύο ακροδεξιές Γαλλοϊσραηλινές για «συνενοχή σε γενοκτονία» στη Γάζα
- Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μετάσχει «σε καμιά περίπτωση» στη διακυβέρνηση της Γάζας, λέει ο Νετανιάχου
