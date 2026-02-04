Τα αποκαλυπτικά έγγραφα που συνδέουν την Credit Suisse με τον Χίτλερ

Μια νέα έρευνα φέρνει στο φως έναν ανησυχητικό αριθμό τραπεζικών λογαριασμών στην ελβετική τράπεζα Credit Suisse που συνδέονται με τον ναζιστικό μηχανισμό, αποκαλύπτοντας πτυχές της ιστορίας που μέχρι σήμερα παρέμεναν άγνωστες. Σύμφωνα με τον Αμερικανό γερουσιαστή Τσακ Γκράσλεϊ, πρόκειται για συνολικά 890 λογαριασμούς που φέρονται να έχουν σχέσεις με το καθεστώς του Χίτλερ, περιλαμβάνοντας μάλιστα και λογαριασμούς του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η αποκάλυψη αυτή έγινε λίγες ημέρες πριν από ακρόαση της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας των ΗΠΑ, η οποία εξετάζει τον ρόλο των τραπεζών στη διευκόλυνση των ναζιστικών εγκλημάτων, αναφέρει το Reuters.

Credit Suisse: Παλαιοί λογαριασμοί και κρυφές συνδέσεις

Μεταξύ των λογαριασμών που αποκαλύφθηκαν βρίσκονται επίσης εκείνοι που ανήκαν στη γερμανική εταιρεία όπλων και στο Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό, στοιχεία που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως. Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι οι σχέσεις της Credit Suisse με την παραστρατιωτική οργάνωση SS ήταν πιο εκτεταμένες από ό,τι είχε γίνει γνωστό, ενώ το οικονομικό τμήμα της SS διατηρούσε ενεργό λογαριασμό στην τράπεζα.

Νέα στοιχεία αφορούν ακόμη και σχέδιο υποβοήθησης της διαφυγής ναζιστών στη Λατινική Αμερική, με επίκεντρο την Αργεντινή.

UBS: Αναγνώριση και δέσμευση για διαφάνεια

Η UBS, που απέκτησε την Credit Suisse το 2023 σε επείγουσα εξαγορά, έχει δηλώσει ότι συνεργάζεται πλήρως με τον πρώην εισαγγελέα των ΗΠΑ, Νιλ Μπάροφσκι, προκειμένου να ρίξει φως στους λογαριασμούς με ναζιστικές συνδέσεις. Ο Ρόμπερτ Καρόφσκι, πρόεδρος της UBS Americas, τόνισε: «Αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα με σεβασμό και σοβαρότητα. Η περίοδος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αποτελεί σκοτεινή σελίδα στην ιστορία της ελβετικής τραπεζικής».

Η τράπεζα έχει ήδη αναλάβει εκτενείς ενέργειες ώστε να διευκολύνει την έρευνα, με στόχο η τελική αναφορά να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Το ιστορικό και οι συμφωνίες

Το 1999, η Credit Suisse και η UBS είχαν ζητήσει συγγνώμη για το παρελθόν τους και είχαν φτάσει σε παγκόσμια συμφωνία, η οποία έκλεισε νομικά οποιεσδήποτε αξιώσεις. Ωστόσο, η τρέχουσα έρευνα χαρακτηρίζεται ως «εθελοντική πρωτοβουλία» και στοχεύει στη λεπτομερή καταγραφή της εμπλοκής της τράπεζας με τον ναζιστικό μηχανισμό.

Ο γερουσιαστής Γκράσλεϊ έχει ήδη λάβει δύο αναφορές και ενημέρωση για την πορεία της έρευνας Μπάροφσκι, ενώ οι βοηθοί της Επιτροπής Δικαιοσύνης αναφέρουν ότι η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα για την ηθική ευθύνη των τραπεζών απέναντι στην ιστορία τους, υπενθυμίζοντας ότι τα σκοτεινά κεφάλαια του παρελθόντος δεν μένουν ποτέ κρυφά για πάντα.

Πηγή: ot.gr