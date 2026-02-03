Ολυμπιακός: «Εξαφανίζονται» τα εισιτήρια για το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη
Μόλις 200 εισιτήρια έχουν απομείνει για το εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα (4/2, 18:30), όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης (4/2, 18:30), για το εξ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League, με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ να ενημερώνει ότι έχουν απομείνει μόλις 200 εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας.
Για ακόμη μία φορά, οι Πειραιώτες θα έχουν τη στήριξη του κόσμου στο πλευρό της, καθώς οι φίλαθλοι θα δώσουν δυναμικό «παρών» στο «Γ. Κολοκοτρώνης» και περισσότεροι από 3.500 «ερυθρόλευκοι» οπαδοί θα είναι εκεί για να στηρίξουν την ομάδα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού
Για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Asteras Aktor, που θα γίνει την Τετάρτη (4/2, 18:30) στο Θ. Κολοκοτρώνης , η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:
Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.
Για την αγορά πατήστε εδώ.
Η τιμή είναι 25€.
Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο.
Αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες στο https://tickets.gov.gr.
