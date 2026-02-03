Ολυμπιακός: «Εξαφανίζονται» τα εισιτήρια για το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης (4/2, 18:30), για το εξ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League, με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ να ενημερώνει ότι έχουν απομείνει μόλις 200 εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας.

Για ακόμη μία φορά, οι Πειραιώτες θα έχουν τη στήριξη του κόσμου στο πλευρό της, καθώς οι φίλαθλοι θα δώσουν δυναμικό «παρών» στο «Γ. Κολοκοτρώνης» και περισσότεροι από 3.500 «ερυθρόλευκοι» οπαδοί θα είναι εκεί για να στηρίξουν την ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού