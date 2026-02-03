«Η Βάσκο απάντησε αρνητικά στην ΑΕΚ για τον Κάουαν Μπάρος»
Την περίπτωση του Κουάν Μπάρος της Βάσκο Ντα Γκάμα έψαξε η ΑΕΚ, όμως οι Βραζιλιάνοι ήταν αρνητικοί.
Για την απόκτηση του Κάουαν Μπάρος φέρεται να κινήθηκε η ΑΕΚ σύμφωνα με Βραζιλιάνο δημοσιογράφο. Όπως αναφέρει, έγινε πρόταση στην Βάσκο ντα Γκάμα για τον 21χρονο μέσο, ωστόσο δεν ικανοποίησε την ομάδα του νεαρού χαφ. Η «Ένωση» τελικά απέκτησε τον σχεδόν συνομήλικό του, Χακίμ Σαχαμπό.
«Η Βάσκο απέρριψε προσφορά της ΑΕΚ για τον Καουάν Μπάρος. Το ποσό που προσέφερε η ελληνική ομάδα (δεν έχω μάθει ακόμη το ακριβές ποσό) δεν ικανοποίησε τη Βάσκο. Το διοικητικό συμβούλιο της Βάσκο κατανοεί ότι ο 21χρονος μέσος είναι βασικός παίκτης για το 2026 και, με καλή απόδοση, θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο πολύτιμος στην αγορά», αναφέρει το ρεπορτάζ στη Βραζιλία.
O Vasco recusou uma proposta do AEK, da Grécia, por Cauan Barros. O valor oferecido pelo time grego (ainda não descobri quanto) não agradou ao Cruz-Maltino. A diretoria vascaína entende que o volante de 21 anos é peça fundamental para 2026 e, com o bom desempenho, pode ficar… pic.twitter.com/v5XAX67SZP
— Venê Casagrande (@venecasagrande) February 2, 2026
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κάουαν Μπάρος ανήκει στην Βάσκο ντα Γκάμα από το 2019 και από το 2021 είναι επαγγελματίας έχοντας συνολικά 45 συμμετοχές και 3 γκολ μαζί της. Φέτος έχει ήδη 4 εμφανίσεις.
