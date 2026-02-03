sports betsson
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 07:01
ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στο ΣτΕ για τον 13ο και 14ο μισθό
Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 09:30
Φωτιά σε λεωφορείο εν κινήσει στη Σίνδο
«Η Βάσκο απάντησε αρνητικά στην ΑΕΚ για τον Κάουαν Μπάρος»
Ποδόσφαιρο 03 Φεβρουαρίου 2026, 10:04

«Η Βάσκο απάντησε αρνητικά στην ΑΕΚ για τον Κάουαν Μπάρος»

Την περίπτωση του Κουάν Μπάρος της Βάσκο Ντα Γκάμα έψαξε η ΑΕΚ, όμως οι Βραζιλιάνοι ήταν αρνητικοί.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Για την απόκτηση του Κάουαν Μπάρος φέρεται να κινήθηκε η ΑΕΚ σύμφωνα με Βραζιλιάνο δημοσιογράφο. Όπως αναφέρει, έγινε πρόταση στην Βάσκο ντα Γκάμα για τον 21χρονο μέσο, ωστόσο δεν ικανοποίησε την ομάδα του νεαρού χαφ. Η «Ένωση» τελικά απέκτησε τον σχεδόν συνομήλικό του, Χακίμ Σαχαμπό.

«Η Βάσκο απέρριψε προσφορά της ΑΕΚ για τον Καουάν Μπάρος. Το ποσό που προσέφερε η ελληνική ομάδα (δεν έχω μάθει ακόμη το ακριβές ποσό) δεν ικανοποίησε τη Βάσκο. Το διοικητικό συμβούλιο της Βάσκο κατανοεί ότι ο 21χρονος μέσος είναι βασικός παίκτης για το 2026 και, με καλή απόδοση, θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο πολύτιμος στην αγορά», αναφέρει το ρεπορτάζ στη Βραζιλία.

Δείτε την ανάρτηση για τον Κάουαν Μπάρος και το ενδιαφέρον της ΑΕΚ

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κάουαν Μπάρος ανήκει στην Βάσκο ντα Γκάμα από το 2019 και από το 2021 είναι επαγγελματίας έχοντας συνολικά 45 συμμετοχές και 3 γκολ μαζί της. Φέτος έχει ήδη 4 εμφανίσεις.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Μετοχές: Πώς ανεβαίνει η ορατότητα του ελληνικού χρηματιστηρίου

Μετοχές: Πώς ανεβαίνει η ορατότητα του ελληνικού χρηματιστηρίου

Business
ΔΕΗ: Στο ΥΠΕΝ η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την αντλησιοταμίευση στη Σφηκιά

ΔΕΗ: Στο ΥΠΕΝ η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την αντλησιοταμίευση στη Σφηκιά

inWellness
Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 03.02.26

Ελλάδα – Ουγγαρία: Ώρα μεταλλίου για τα χρυσά κορίτσια του πόλο

Να... τριτώσει το καλό των χρυσών μεταλλίων θέλει η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό της Πορτογαλίας, όπου το βράδυ της Τρίτης κοντράρεται με την Ουγγαρία στον πρώτο ημιτελικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Euroleague 03.02.26

«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται σε μεγάλη πίεση στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του με το τριφύλλι και η αποζημίωση σε περίπτωση αποχώρησης

Σύνταξη
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, επέστρεψε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μόλις μία εβδομάδα μετά το εξιτήριο που πήρε με τους γιατρούς να κρίνουν πως είναι και πάλι αναγκαία η νοσηλεία του.

Σύνταξη
Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές
Μπάσκετ 02.02.26

Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές

Η Euroleague έκανε γνωστές τις τέσσερις ημερομηνίες που θα μπορούν οι φίλαθλοι να προμηθεύονται τα εισιτήρια του Final Four το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Από 399 έως 952 ευρώ οι τιμές τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Digital Work Card System Rolled Out by End of 2026
English edition 03.02.26

Digital Work Card System Rolled Out by End of 2026

The measure will be implemented through the state’s new Integrated Public Information System and is aimed at increasing transparency and improving the recording of overtime work

Σύνταξη
«Δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος, θέλω να φύγω όρθιος»: Ο Μανώλης Μητσιάς είναι έτοιμος να «κρεμάσει» το μικρόφωνό του
Βίντεο 03.02.26

«Δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος, θέλω να φύγω όρθιος»: Ο Μανώλης Μητσιάς είναι έτοιμος να «κρεμάσει» το μικρόφωνό του

«Θέλω να φύγω όρθιος, περήφανος και όχι να με λυπάται ο κόσμος. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα τραγουδήσω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μανώλης Μητσιάς

Σύνταξη
Λόρα: «Έχει ταξιδέψει στη Γερμανία η 16χρονη – Η αεροπορική εταιρεία δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ.»
Τι είπε η Δημογλίδου 03.02.26

Λόρα: «Έχει ταξιδέψει στη Γερμανία η 16χρονη – Η αεροπορική εταιρεία δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ.»

Έχει επιβεβαιωθεί ότι η 16χρονη Λόρα πέταξε για Γερμανία - Θα ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τη στάση της αεροπορικής εταιρείας, δήλωσε η Δημογλίδου.

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Η κυβέρνηση αμφισβητεί τους μηχανισμούς ελέγχου που την ενοχλούν
Ανεξάρτητες Αρχές 03.02.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Η κυβέρνηση αμφισβητεί τους μηχανισμούς ελέγχου που την ενοχλούν

Βέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ με αφορμή τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - «Η Κυβέρνηση δεν προσέρχεται σε αυτήν για να θεραπεύσει θεσμικές παθογένειες», υπογραμμίζει

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τις δολοφονίες των δύο γυναικών στη Μενεμένη – Προφυλακιστέοι οι κατηγορούμενοι
Θεσσαλονίκη 03.02.26

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τις δολοφονίες των δύο γυναικών στη Μενεμένη - Προφυλακιστέοι οι κατηγορούμενοι

Οι δύο γυναίκες που δολοφονήθηκαν στη Μενεμένη, στη Θεσσαλονίκη, είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες, η πρώτη τον Σεπτέμβριο του 2024 και η δεύτερη το καλοκαίρι του 2025

Σύνταξη
Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»
Ταξίδι στον χρόνο 03.02.26

Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»

Ο πολιτιστικός οργανισμός Heritage of London Trust απέκτησε πρόσφατα το διώροφο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντέιβιντ Μπόουι - Από το 2027 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το επισκεφτεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Πέραμος: Έξι μέρες ήταν ζωντανός ο 27χρονος πριν τον εκτελέσουν – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές
Νέα Πέραμος 03.02.26

Δολοφονία 27χρονου: Τον κράτησαν ζωντανό για 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Πυκνώνει το πέπλο μυστηρίου γύρω από την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου
«Σκλάβα για σεξ» 03.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου

Δικηγόροι θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν ζητούν κατεπείγουσα απόσυρση των αρχείων, ενώ στα έγγραφα περιλαμβάνονται και μη επιβεβαιωμένες καταγγελίες που φέρουν τον πρίγκιπα Άντριου ως φερόμενο «συνεργό» στον θάνατο γυναίκας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι
Κόσμος 03.02.26

Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι

Η κυβέρνηση στην Ιαπωνία ανέπτυξε στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τους κατοίκους στη νομαρχία Αομόρι, που πλήττεται περισσότερο - Σε απομονωμένες περιοχές έχουν συσσωρευτεί ως και 4,5 μέτρα χιονιού

Σύνταξη
Απεργία στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
«Φτάνει πια» 03.02.26

Απεργία στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Η Ομοσπονδία των εργαζομένων στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών απαντά στο «εργοδοτικό έγκλημα» στη Βιολάντα, απαιτώντας μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς

Σύνταξη
Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ
Πολιτική 03.02.26

Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Ο κ. Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου

Σύνταξη
