«Η Βάσκο απάντησε αρνητικά στην ΑΕΚ για τον Κάουαν Μπάρος»

Για την απόκτηση του Κάουαν Μπάρος φέρεται να κινήθηκε η ΑΕΚ σύμφωνα με Βραζιλιάνο δημοσιογράφο. Όπως αναφέρει, έγινε πρόταση στην Βάσκο ντα Γκάμα για τον 21χρονο μέσο, ωστόσο δεν ικανοποίησε την ομάδα του νεαρού χαφ. Η «Ένωση» τελικά απέκτησε τον σχεδόν συνομήλικό του, Χακίμ Σαχαμπό.

«Η Βάσκο απέρριψε προσφορά της ΑΕΚ για τον Καουάν Μπάρος. Το ποσό που προσέφερε η ελληνική ομάδα (δεν έχω μάθει ακόμη το ακριβές ποσό) δεν ικανοποίησε τη Βάσκο. Το διοικητικό συμβούλιο της Βάσκο κατανοεί ότι ο 21χρονος μέσος είναι βασικός παίκτης για το 2026 και, με καλή απόδοση, θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο πολύτιμος στην αγορά», αναφέρει το ρεπορτάζ στη Βραζιλία.

Δείτε την ανάρτηση για τον Κάουαν Μπάρος και το ενδιαφέρον της ΑΕΚ

O Vasco recusou uma proposta do AEK, da Grécia, por Cauan Barros. O valor oferecido pelo time grego (ainda não descobri quanto) não agradou ao Cruz-Maltino. A diretoria vascaína entende que o volante de 21 anos é peça fundamental para 2026 e, com o bom desempenho, pode ficar… pic.twitter.com/v5XAX67SZP — Venê Casagrande (@venecasagrande) February 2, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κάουαν Μπάρος ανήκει στην Βάσκο ντα Γκάμα από το 2019 και από το 2021 είναι επαγγελματίας έχοντας συνολικά 45 συμμετοχές και 3 γκολ μαζί της. Φέτος έχει ήδη 4 εμφανίσεις.