ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό

Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Χακίμ Σαχαμπό καθώς ολοκλήρωσε όλα τα διαδικαστικά, πέρασε τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2), από την Ένωση.

Το συμβόλαιό του θα είναι μέχρι το 2029, όπως αναφέρουν και στο Βέλγιο, ενώ όπως όλα δείχνουν αυτή θα είναι η τελευταία χειμερινή προσθήκη της ΑΕΚ μετά τους Βάργκα και Γκεοργκίεφ.

Ποιος είναι ο Χακίμ Σαχαμπό

Ο Σαχαμπό έχει καταγωγή από τη Ρουάντα, με την εθνική της οποίας έχει 9 συμμετοχές την τελευταία διετία, ωστόσο έχει γεννηθεί στο Βέλγιο. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί στις ακαδημίες των Άντερλεχτ, Γκενκ, Λιλ και Σταντάρ Λιέγης. Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στην Μπέερσχοτ με την μορφή δανεισμού, ενώ φέτος έχει 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Σταντάρ Λιέγης.

Η ανάρτηση της ΑΕΚ για την απόκτηση του Σαχαμπό

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό με μεταγραφή από τη Σταντάρ Λιέγης. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Χακίμ Σαχαμπό γενήθηκε στις 26 Ιουνίου 2005 στις Βρυξέλλες. Αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και είναι 10 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρουάντα, από την οποία κατάγεται η μητέρα του.

Αφού πέρασε από τις ακαδημίες ποδοσφαίρου πολλών βελγικών συλλόγων (Μπέερσοτ, Άντερλεχτ, Γκενκ, Μαλίν) εντάχθηκε το 2020 σε αυτή της Λιλ.

Με τη Β’ ομάδα της Λιλ έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο το 2022 και ένα χρόνο μετά υπέγραψε συμβόλαιο στη Σταντάρ Λιέγης.

Αρχισε να αγωνίζεται στην ανδρική ομάδα της σε ηλικία 18 ετών και συμμετείχε σε 16 επίσημα ματς, πριν δοθεί δανεικός για μισή σεζόν (από τις αρχές μέχρι το καλοκαίρι του 2025) στην Μπέερσοτ (15 ματς-1 γκολ). Επέστρεψε στη Σταντάρ το περασμένο καλοκαίρι και έγινε βασικός στην ομάδα της, αγωνιζόμενος μέχρι τώρα στην τρέχουσα περίοδο σε 14 αγώνες πρωταθλήματος.

Χακίμ, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!». ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.