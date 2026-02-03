«Αρνητικός ο Ερυθρός Αστέρας στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Ντουάρτε» (pic)
Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα του τον επιθετικό του Ερυθρού Αστέρα, Μπρούνο Ντουάρτε.
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το μεταγραφικό του σαφάρι, με τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό να αναφέρουν πως το τριφύλλι ενδιαφέρεται να πάρει και επιθετικό στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.
Από το εξωτερικό κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Βραζιλιάνο επιθετικό του Ερυθρού Αστέρα, Μπρούνο Ντουάρτε. Ωστόσο η απάντηση του Ερυθρού Αστέρα ήταν αρνητική με την ομάδα της Σερβίας να τονίζει ότι δεν επιθυμούν να μπουν σε διαπραγματεύσεις για τον ποδοσφαιριστή, σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα από την Σερβία.
Από την άλλη ο Ντουάρτε θα ήθελε να πάρει μεταγραφή, καθώς δεν λογίζεται βασικός επιθετικός της ομάδας, με τον Αρναούτοβιτς να έχει πάρει τη φανέλα… σπίτι του. Την φετινή σεζόν ο 29χρονος επιθετικός έχει πραγματοποιήσει 30 συμμετοχές, με 12 γκολ και 5 ασίστ με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
Η σχετική ανάρτηση:
ZVEZDA JASNA: Bruno Duarte ostaje! https://t.co/78aXo64gCI
— HotSport (@hotsportsrb) February 3, 2026
Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν από λίγες ώρες υπήρξε και άλλο δημοσίευμα για τον Παναθηναϊκό, το οποίο ανέφερε ότι οι Πράσινοι ενδιαφέρονται για τον μεσοαμυντικό της Λεβάντε, Κέρβιν Αριάγα.
Ο 28χρονος διεθνής 43 φορές με την Ονδούρα (4 γκολ) έχει πολλά όμοια αγωνιστικά χαρακτηριστικά με τον Καμαρά. Βλέπει τον κόσμο απ’ τα 191 εκατοστά και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως στόπερ, όσο και στο «8» συνδυάζοντας φυσικές δυνάμεις, αθλητικότητα και ανασταλτικά χαρίσματα.
Η Λεβάντε τον απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι απ’ την Παρτίζαν αντί 500.000 ευρώ και έχει συμβόλαιο μαζί του έως τον Ιούνιο του 2028. Την εφετινή σεζόν έχει 15 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ στη La Liga, ενώ έχει άλλη μία παρουσία στο Copa del Rey.
Οι Πράσινοι έχουν κάνει ήδη έναν πρώτο κύκλο συζητήσεων με τη Λεβάντε, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους γύρω απ’ την απόκτησή του, θέλοντας να κλείσουν το θέμα του «6αριού» μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς σύντομα ολοκληρώνεται το μεταγραφικό «παράθυρο» στην Ελλάδα.
