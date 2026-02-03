Βρήκε ομάδα ο Ρουί Βιτόρια μετά την απόλυση από τον Παναθηναϊκό
Περίπου έξι μήνες μετά το διαζύγιο με τον Παναθηναϊκό ο Ρουί Βιτόρια φαίνεται πως βρήκε την επόμενη ομάδα της καριέρας του
Ο Ρουί Βιτόρια, μετά το διαζύγιο με τον Παναθηναϊκό, θα συνεχίσει την προπονητική καριέρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στον πάγκο της Αλ Ουάσλ, υπογράφοντας συμβόλαιο για 1.5 χρόνο. Η Αλ Ουάσλ βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας, δέκα βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο Σαμπάμπ Αλ Αχλί.
Να σημειωθεί πως τον περασμένο μήνα ο Βιτόρια και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αιγύπτου κατέληξαν σε συμβιβασμό, σχετικά με την αποζημίωση του, στο διαιτητικό αθλητικό δικαστήριο (CAS), μετά από μια διαμάχη που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια.
Ο Πορτογάλος κόουτς είχε απολυθεί από τη θέση του ως προπονητής της Αιγύπτου το Φεβρουάριο του 2024, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στον γύρο των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και απαιτούσε τρία εκατ. ευρώ ως αποζημίωση.
Η πρώτη φορά του Ρουί Βιτόρια
Εφόσον όλα επισημοποιηθούν, αυτή πάντως δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Ρουί Βιτόρια θα προπονεί σε ήπειρο πέραν της Ευρώπης. Στο παρελθόν άλλωστε είχε καθίσει στον πάγκο της Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία, ενώ πάρει τα ηνία του Παναθηναϊκού ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Αιγύπτου.
