«Η Αλ Αχλί ενδιαφέρεται για τον Ρουί Βιτόρια»

Μετά την απόλυσή του από τον Παναθηναϊκό ο Ρουί Βιτόρια βρίσκεται σε αναζήτηση της επόμενης ομάδας στην καριέρα του και σύμφωνα με δημοσίευμα βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Αλ Αχλί.

Οπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ η ομάδα της Αιγύπτου εξετάζει ονόματα από την αγορά της Πορτογαλίας και μετά τα «όχι» που εισέπραξε από τους Φερνάντο Σάντος και Ρενάτο Πάιβα έχει στραφεί σε άλλους συμπατριώτες τους, ένας εκ των οποίων είναι ο Ρουί Βιτόρια.

Ο Βιτόρια που μέτρησε στον Παναθηναϊκού 43 παιχνίδια με απολογισμό 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες είναι γνωστός στην Αίγυπτο από το πέρασμά του από την Εθνική ομάδα της χώρας την χρονική περίοδο 2022-24.

«Ο Ρουί Βιτόρια, πρώην προπονητής της Αιγύπτου αποτελεί στόχο της αιγυπτιακής Αλ Αχλίμ της πιο επιτυχημένης ομάδας στην αφρικανική ήπειρο. Η Αλ Αχλί έχει στραμμένη την προσοχή της σε Πορτογάλους προπονητές που δεν έχουν ομάδα τη δεδομένη στιγμή, έχοντας ήδη εισπράξει αρνητικές απαντήσεις από τους Ρενάτο Πάιβα και Φερνάντο Σάντος. Ο Ρουί Βιτόρια αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό αυτή την εβδομάδα», αναφέρει το δημοσίευμα που μπορείτε να δείτε παρακάτω.