Με την «ουρά στα σκέλια» μετά από δύο μέρες η Αλεξοπούλου της ΝΔ και των 20 ακινήτων για την κυνική δήλωση «ο τζάμπας πέθανε»

Αναδιπλώνεται από τη βουλεύτρια Αχαΐας με τη ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου, για την κυνική δήλωσή της σχετικά με το σοβαρότατο πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών στα νησιά, αφότου πέρασε δύο μέρες και οι αντιδράσεις για τις αναφορές της φούντωναν.

«Αν προκάλεσα το κοινό αίσθημα ζητάω συγγνώμη, σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμουν στους εκπαιδευτικούς αλλά στη ρητορική της αντιπολίτευσης», τόνισε η κ. Αλεξοπούλου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΑΝΤ1».

Σύμφωνα με την ίδια, «ήταν προβληματικός ο τρόπος που το εξέφρασα αλλά αλίμονο αν είμαι πολιτικό τέρας που δεν καταλαβαίνω τους πολίτες και την οικογένειά μου. Στην πραγματικότητα αναφερόμουν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα η αντιπολίτευση, τη λογική του «λεφτά υπάρχουν». Σε αυτή αναφέρθηκα, δεν θα μπορούσα να αναφερθώ στους συμπολίτες μου που γνωρίζω πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα, και η αδερφή μου γιατρός σε νησί είναι».

Η κυβερνητική κάλυψη και η συγγνώμη που άργησε

Η κυβέρνηση σε πρώτο χρόνο κάλυψε απόλυτα την κ. Αλεξοπούλου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να τονίζει πως δεν είναι αυτό που… κατάλαβε η πλειοψηφία του κόσμου. Ερωτηθείς σχετικά, υποστήριξε ότι «αυτό που ήθελε να πει και εκεί που απευθυνόταν δεν είναι στους πολίτες».

Κατά τον κ. Μαρινάκη «το ‘τζάμπα πέθανε’» έχει να κάνει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς δεν είναι και λίγα, τα οποία έταζαν στους πάντες τα πάντα και έφτασαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με τους πολίτες».

Όπως και η ίδια, μιλώντας χθες στον τηλεοπτικό σταθμό «Open», δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη, κάτι που έπραξε τελικώς σήμερα μετά τις σφοδρές αντιδράσεις. «Είμαι ένας από τους συμπολίτες μας, δεν είμαι από πλούσια οικογένεια και δουλεύω πάρα πολύ σκληρά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Άρα δεν είμαι το τέρας της πολιτικής που δεν ξέρει τι του γίνεται μέσα στην κοινωνία. Απευθυνόμουν στη ρητορική που κυρίως έρχεται από την αντιπολίτευση. Που λέει ότι “αντί για δύο ενοίκια που δίνει η κυβέρνηση, θα έδινα άλλα πέντε, άλλα δέκα”. Στη ρητορική που λέει ότι “τα παιδάκια λιποθυμάνε στις τάξεις και για αυτό ψηφίστε εμάς που θα σβήσουμε τα δάνειά σας”», είπε, χθες, μεταξύ άλλων.

Οι εκ του ασφαλούς ειρωνείες – Είκοσι δηλωμένα ακίνητα για την Αλεξοπούλου και τον σύζυγό της

Μετά την κυνική δήλωση, ήρθε στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο δημοσιευμένο πόθεν έσχες της κ. Αλεξοπούλου. Εκεί, μαζί με τον σύζυγό της, δήλωσε εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, 4.560 ευρώ από εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και 1.100 ευρώ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά. Στην κατοχή τους έχουν 20 ακίνητα εκ των οποίων τα τέσσερα δηλώθηκαν ως οικίες, τα τέσσερα ως διαμερίσματα, το ένα ως οικόπεδο, τα δύο ως αποθήκες, ένα ως δενδροκαλλιέργεια, ένα ως βοσκότοπος και τα υπόλοιπα ως «άλλες περιπτώσεις». Οι καταθέσεις της ιδίας και του συζύγου της φτάνουν στα 123.200 ευρώ και οι οφειλές της τα 303.100 ευρώ.

Η μετακίνηση με την Porsche στη Μυτιλήνη και οι… παγίδες

Η κ. Αλεξοπούλου έχει παρελθόν στο να προκαλεί αντιδράσεις στην κοινή γνώμη. Τον Ιούνιο του 2024, όταν ως υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών τότε, εμφανίστηκε στη Λέσβο μέσα σε μια πολυτελή Porsche, με συνοδεία συμβατικών οχημάτων της αστυνομίας.

Το θέμα είχε αναδείξει ο ΒΗΜΑτοδότης και η ίδια είχε σπεύσει να δώσει τη δική της εκδοχή. Υποστήριξε ότι δεν έκανε «βόλτες» με το πολυτελές αυτοκίνητο, αλλά μετακινήθηκε με αυτό για ελάχιστη απόσταση -περίπου 150 μέτρα- όταν αντιλήφθηκε πως κάποιος τη φωτογράφιζε.

Όπως είχε εξηγήσει, το υπηρεσιακό της όχημα είχε καθυστερήσει και ένας άνθρωπος από το ΚΤΕΛ προθυμοποιήθηκε να τη μεταφέρει με την Porsche του.

Μάλιστα, είχε δηλώσει πως δεν γνώριζε τι είδους αυτοκίνητο ήταν ούτε την αξία του. Απλώς της προσφέρθηκε η μεταφορά, σε ένα νησί που, όπως είπε, επισκεπτόταν για πρώτη φορά. Έτσι, ένα περιστατικό που προκάλεσε σχόλια και αντιδράσεις, η ίδια έκανε λόγο για «παγίδα».

Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Αλεξοπούλου, μιλώντας στο MEGA NEWS και απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το πώς μπορεί να επιβιώσει ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα, όταν καλείται να πληρώνει εξωφρενικά ενοίκια, παρά την επιστροφή δύο μισθωμάτων που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση, η κ. Αλεξοπούλου επέλεξε έναν κυνικό και προκλητικό τόνο.

«Ο τσάμπας πέθανε, όλοι θέλαμε το τσάμπα, αλλά ποιος θα το πληρώσει;» τόνισε χαρακτηριστικά, προκαλώντας την αντίδραση των παρευρισκομένων.

Ο παρουσιαστής Τάκης Χατζής δεν έκρυψε την έκπληξή του, κάνοντας τον… σταυρό του μπροστά στους ισχυρισμούς της βουλεύτριας του κυβερνώντος κόμματος. Ωστόσο, η κ. Αλεξοπούλου όχι μόνο δεν αναδιπλώθηκε, αλλά συνέχισε στον ίδιο προκλητικό τόνο, επιτιθέμενη στον… ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Εσείς τι υπονοείτε ότι θα μπορούσε (σ.σ. η κυβέρνηση) να δώσει πέντε ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσανε μας έστειλε στο ΣΥΡΙΖΑ που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική», είπε.

«Για την κυβέρνηση της ΝΔ έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου», είπε το ΠΑΣΟΚ

«Για την κυβέρνηση της ΝΔ έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για τα λεγόμενα της κ. Αλεξοπούλου.

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε συνειδητά να υπερασπιστεί τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία σε τηλεοπτικό πάνελ σχολίασε πως ‘το τζάμπα πέθανε’, όταν της τέθηκε ότι ένας χαμηλόμισθος εκπαιδευτικός πληρώνει υπέρογκο ποσοστό του μισθού του για στέγη», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Το λιγότερο που θα περίμενε κανείς, ήταν μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των ειρωνικών και εξυπνακίστικων αποστροφών της κυρίας Αλεξοπούλου για το πόσα λεφτά θα του μείνουν ‘να πάρει ζακετούλα’.

Αντιθέτως ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού απέναντι στους πολίτες που βιώνουν τη διεύρυνση των ανισοτήτων και τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης. Όπως προ ημερών επαίνεσε και την εθνικά επικίνδυνη θέση που διατύπωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης.

Μάλιστα προσπάθησε να βγάλει τρελούς όσους είδαν το επίμαχο βίντεο δηλώνοντας ότι η βουλευτής δεν εννοούσε τους πολίτες αλλά …τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου».

ΣΥΡΙΖΑ: Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας

«Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα είναι σαφές: Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ το μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα, πώς θα ‘βγει’ αυτός ο άνθρωπος. Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: ‘Το τσάμπα πέθανε’;», τόνιζε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σε ανακοίνωσή του, καταδικάζοντας τις δηλώσεις τις βουλεύτριας της ΝΔ.

Ακολούθως προσέθετε πως «κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας. Έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισήμανε πως «όσο για το ‘το τσάμπα πέθανε», δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ!».

ΚΚΕ: Τσιγκουνεύεται και ειρωνεύεται τους εκπαιδευτικούς

«Η χυδαιότητα, με την οποία η βουλευτής της ΝΔ κ. Αλεξοπούλου μίλησε για τους εκπαιδευτικούς, δεν είναι ούτε ατυχής στιγμή, ούτε προσωπικό ολίσθημα. Είναι έκφραση της κυβερνητικής πολιτικής που είναι γενναιόδωρη για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις πολεμικές δαπάνες, που για αυτούς ο ‘τζάμπας ζει και βασιλεύει’, αλλά τσιγκουνεύεται και ειρωνεύεται τους εκπαιδευτικούς, όπως και όλους τους εργαζόμενους, που διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης» ανέφερε σε σχόλιό του το ΚΚΕ.

Νέα Αριστερά: Eίναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά, μέσω του βουλευτή Α’ Αθηνών Νάσου Ηλιόπουλου, τόνιζε πως «το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη «πέθανε», δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της».

Όσα ανέφερε ο Νάσος Ηλιόπουλος:

«’Το τζάμπα πέθανε’

Αυτή τη φράση βρήκε η Αλεξόπουλου της ΝΔ για να απαντήσει σε ερώτηση για το κόστος ζωής και ειδικά για το στεγαστικό.

Κάποιες παρατηρήσεις:

– Το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στην Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη ‘πέθανε’, δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της.

– Αυτή την εβδομάδα είδαμε ξανά ότι η λογική του «τζάμπα» από την εργοδοσία, η λογική «δεν πληρώνουμε για μέτρα ασφαλείας» που έχει η εργοδοσία σκοτώνει. Όπως σκοτώνει η αδιαφορία της κυβέρνησης για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας.

– Στη χώρα που καταγραφεί αρνητικά ρεκόρ ως προς τη στεγαστική κρίση, την ίδια στιγμή που το real estate καταγραφεί ρεκόρ υπερκερδών, αποτελεί ξανά πρόκληση προς την κοινωνία.

Οι άνθρωποι είναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας».