ΚΚΕ: Η χυδαιότητα με την οποία μίλησε η Αλεξοπούλου είναι έκφραση της κυβερνητικής πολιτικής
Οι δηλώσεις της Αλεξοπούλου «δεν είναι ούτε ατυχής στιγμή, ούτε προσωπικό ολίσθημα», αναφέρει το ΚΚΕ.
- Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού περνάει σε νέα εποχή
- Ανεργία «μονοψήφια», φτώχεια διψήφια: Τι κρύβεται πίσω από την ψαλίδα στα ποσοστά ανεργίας ΔΥΠΑ-ΕΛΣΤΑΤ
- Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου συνελήφθη ξανά, λίγο πριν δικαστεί για βιασμό
- Δύο προσωρινές δομές μεταναστών στην Κρήτη - Ανοιχτό το ενδεχόμενο και μόνιμης δομής
Οι κυνικές δηλώσεις της βουλεύτριας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, σχετικά με το σοβαρότατο πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών στα νησιά εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις.
«Το τσάμπα πέθανε» η κυνική απάντηση βουλεύτριας της ΝΔ για το δυσβάσταχτο στεγαστικό κόστος
Μιλώντας στο MEGA NEWS και απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το πώς μπορεί να επιβιώσει ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα, όταν καλείται να πληρώνει εξωφρενικά ενοίκια, παρά την επιστροφή δύο μισθωμάτων που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση, η κ. Αλεξοπούλου επέλεξε έναν προκλητικό τόνο.
«Ο τσάμπας πέθανε, όλοι θέλαμε το τσάμπα, αλλά ποιος θα το πληρώσει;» τόνισε χαρακτηριστικά.
«Τσιγκουνεύεται και ειρωνεύεται τους εκπαιδευτικούς»
«Η χυδαιότητα, με την οποία η βουλευτής της ΝΔ κ. Αλεξοπούλου μίλησε για τους εκπαιδευτικούς, δεν είναι ούτε ατυχής στιγμή, ούτε προσωπικό ολίσθημα. Είναι έκφραση της κυβερνητικής πολιτικής που είναι γενναιόδωρη για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις πολεμικές δαπάνες, που για αυτούς ο «τζάμπας ζει και βασιλεύει», αλλά τσιγκουνεύεται και ειρωνεύεται τους εκπαιδευτικούς, όπως και όλους τους εργαζόμενους, που διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης» αναφέρει σε σχόλιό του το ΚΚΕ.
Κάλυψη στη βουλευτή της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου, για την κυνική δήλωσή της παρείχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς σχετικά, υποστήριξε ότι «αυτό που ήθελε να πει και εκεί που απευθυνόταν δεν είναι στους πολίτες».
- Αταμάν για την ήττα από τον Άρη και το δύσκολο παιχνίδι με τη Ρεάλ – Χωρίς Ναν και πάλι ο Παναθηναϊκός
- Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
- «Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE
- Τσατραφύλλιας: Έρχονται καταιγίδες, λασποβροχές και… άνοδος της θερμοκρασίας
- Παίκτης του Παναθηναϊκού κι επίσημα ο Χάβι Ερνάντεθ
- Πολωνία: Πρόστιμο στον υπουργό Δικαιοσύνης – Δεν έδωσε προτεραιότητα σε πεζή
- Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές
- Καραμπόλα στον Κηφισό: Ουρές χιλιομέτρων και καθυστερήσεις στους δρόμους της Αττικής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις