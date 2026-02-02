ΚΚΕ: Η χυδαιότητα με την οποία μίλησε η Αλεξοπούλου είναι έκφραση της κυβερνητικής πολιτικής

Οι κυνικές δηλώσεις της βουλεύτριας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, σχετικά με το σοβαρότατο πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών στα νησιά εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις.

«Το τσάμπα πέθανε» η κυνική απάντηση βουλεύτριας της ΝΔ για το δυσβάσταχτο στεγαστικό κόστος

Μιλώντας στο MEGA NEWS και απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το πώς μπορεί να επιβιώσει ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα, όταν καλείται να πληρώνει εξωφρενικά ενοίκια, παρά την επιστροφή δύο μισθωμάτων που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση, η κ. Αλεξοπούλου επέλεξε έναν προκλητικό τόνο.

«Ο τσάμπας πέθανε, όλοι θέλαμε το τσάμπα, αλλά ποιος θα το πληρώσει;» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Τσιγκουνεύεται και ειρωνεύεται τους εκπαιδευτικούς»

«Η χυδαιότητα, με την οποία η βουλευτής της ΝΔ κ. Αλεξοπούλου μίλησε για τους εκπαιδευτικούς, δεν είναι ούτε ατυχής στιγμή, ούτε προσωπικό ολίσθημα. Είναι έκφραση της κυβερνητικής πολιτικής που είναι γενναιόδωρη για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις πολεμικές δαπάνες, που για αυτούς ο «τζάμπας ζει και βασιλεύει», αλλά τσιγκουνεύεται και ειρωνεύεται τους εκπαιδευτικούς, όπως και όλους τους εργαζόμενους, που διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης» αναφέρει σε σχόλιό του το ΚΚΕ.

Κάλυψη στη βουλευτή της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου, για την κυνική δήλωσή της παρείχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς σχετικά, υποστήριξε ότι «αυτό που ήθελε να πει και εκεί που απευθυνόταν δεν είναι στους πολίτες».