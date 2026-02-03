magazin
03.02.2026
ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στο ΣτΕ για τον 13ο και 14ο μισθό
03.02.2026
Φωτιά σε λεωφορείο εν κινήσει στη Σίνδο
Ασπασία Παπαδάκη: «Έφυγε» από τη ζωή η πρώτη λυράρισα της Κρήτης
Ασπασία Παπαδάκη: «Έφυγε» από τη ζωή η πρώτη λυράρισα της Κρήτης

Θλίψη σκόρπισε στην Κρήτη η είδηση του θανάτου της Ασπασίας Παπαδάκη το βράδυ της Δευτέρας σε ηλικία 94 ετών.

Θλίψη στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα Χανιά για το θάνατο της Ασπασίας Παπαδάκη, της πρώτης γυναίκας λυράρισας του νησιού.

Έφυγε το βράδυ της Δευτέρας σε ηλικία 94 ετών.

Η Ασπασία Παπαδάκη, γεννήθηκε το 1932 στο χωριό Πλάκα της επαρχίας Αποκορώνου Χανίων. Η οικογένειά της έχει να επιδείξει έναν πλούσιο κατάλογο με λαϊκούς μουσικούς, βιολάτορες, λυράρηδες, λαουτιέρηδες και τραγουδιστές.

Ο πατέρας της Φραγκιός Παπαδάκης, έπαιζε λαούτο και ήταν αδελφός του ξακουστού λυράρη Μιχάλη Παπαδάκη ή Πλακιανού.

Ο αδελφός της Παύλος σπουδαίος λαουτιέρης και τραγουδιστής ήταν συνεργάτης από το ξεκίνημα της.

Σε ηλικία 14 ετών κατασκευάζει μόνη της την πρώτη της λύρα και αρχίζει να μαθαίνει. Σε λίγους μήνες άρχιζε να παίζει τους πρώτους της σκοπούς. Βλέποντας η μητέρα της – ο πατέρας της είχε πεθάνει – ότι η Ασπασία είχε πάρει στα σοβαρά τη λύρα, άρχισε να αντιδρά λέγοντας ότι δεν είναι όμορφο για μια γυναίκα να παίζει λύρα και ότι η λύρα είναι μόνο για τους άντρες. Μάλιστα για να την μεταπείσει της αγοράζει ένα βιολί. Με αυτό το βιολί έμαθε να παίζει και μάλιστα συνέχισε μέχρι και το 1959.

Το 1960 έρχεται με τον αδερφό της Παύλο και μένουν μόνιμα στα Χανιά. Η ευκαιρία να ξαναπιάσει και πάλι τη λύρα της δόθηκε όταν καλεσμένη με τον αδερφό της του Ρ/Σ Χανίων για ηχογράφηση εκπομπής, τους απέκλεισαν γιατί ήθελαν συγκρότημα με λύρα και όχι με βιολί. Αυτό το περιστατικό ήταν η αρχή, γιατί στη συνέχεια η Ασπασία παρατάει το βιολί και πιάνει τη λύρα.

Έκτοτε αφιερώθηκε αποκλειστικά σ’ αυτήν.

Ηχογράφησε για πρώτη φορά το 1962 σε δίσκο 45″ το Συρτό με τίτλο Παράξενο Πουλί. Με τον αδερφό της Παύλο, που την συνοδεύει πάντα με το λαούτο, έχουν κάνει πολυάριθμες εμφανίσεις σε γάμους, πανηγύρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τον Βαγγέλη Ζαμπετουλάκη συνεργάστηκαν στους περισσότερους απο τους δίσκους του.

* Πηγή: Πατρίς

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Με ιστορικές διακρίσεις και ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις, τα φετινά Grammy σημαδεύτηκαν από τις παρεμβάσεις της Μπίλι Άιλις, του Bad Bunny και της Ολίβια Ντιν, που κατήγγειλαν τη βία της ICE και στάθηκαν δημόσια υπέρ των μεταναστών

Η αντίστροφη μέτρηση για την 68η απονομή των Grammys έφτασε στο τέλος της, με το Crypto.com Arena του Λος Άντζελες να ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ελίτ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου

Τρεις δεκαετίες μετά την ανάκληση του Grammy του διαβόητου ντουέτου Milli Vanilli, είναι και πάλι υποψήφιος, για το audiobook των αδιάλλακτων απομνημονευμάτων του. «Έπρεπε να πω την ιστορία μου» λέει o Φαμπ Μορβάν στον Guardian.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε το Streets of Minneapolis μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις από την ICE που οδήγησαν στον θάνατο του Άλεξ Πρέττι και της Ρενέ Γκουντ

Η νέα βιογραφία του Πίτερ Όρμεροντ επαναπροσδιορίζει τον Ντέιβιντ Μπόουι όχι απλώς ως έναν χαρισματικό καλλιτέχνη, αλλά ως έναν βαθιά θρησκευτικό δημιουργό που χρησιμοποίησε τη μουσική του για να χαρτογραφήσει την πνευματική αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου

Οι στίχοι του τραγουδιού του Μπρους Σπρίνγκστιν περιγράφουν μια στιγμή αναταραχής, αναφέροντας πώς «μια πόλη σε φλόγες πολεμούσε τη φωτιά και τον πάγο κάτω από τις μπότες των κατακτητών».

Η πρωτοφανής ζήτηση για τους BTS στο Μεξικό έφτασε μέχρι το προεδρικό μέγαρο, με την Κλαούντια Σέινμπαουμ να ζητά περισσότερες συναυλίες από τον τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ

Μια θρυλική μορφή της μουσικής σκηνής της Τζαμάικα, ο Σλάι Ντάνμπαρ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον κόσμο της ρέγκε.

Ο μυστηριώδης Aphex Twin, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής από την Κορνουάλη έχει αποκτήσει μια δεύτερη, σημαντική ζωή στην εποχή του TikTok. Συγγραφείς και μουσικοί εξηγούν γιατί η γκλιτζαριστή μουσική ταιριάζει τόσο πολύ με τη σημερινή ζωή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα παρακολουθήσει το φετινό Super Bowl στο Σαν Φρανσίσκο, επικρίνοντας τους Bad Bunny και Green Day για το σόου του ημιχρόνου, το οποίο χαρακτήρισε επιλογή που «σπέρνει μίσος»

Η υπόθεση του πρώην αστυνομικού και της συζύγου του που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, είχε σοκάρει το πανελλήνιο

Στο NBA μετράνε αντίστροφα για την trade deadline και οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις είναι δύο από τους παίκτες που θα απασχολήσουν, την ώρα που ο Παναθηναϊκός φέρεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

«Το πρόβλημα επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια», επισημαίνει αγρότης από το Κιλκίς επισημαίνοντας ότι οι χείμαρροι, που φουσκώνουν και προκαλούν τις πλημμύρες δεν έχουν καθαριστεί εδώ και δεκαετίες

The measure will be implemented through the state’s new Integrated Public Information System and is aimed at increasing transparency and improving the recording of overtime work

«Θέλω να φύγω όρθιος, περήφανος και όχι να με λυπάται ο κόσμος. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα τραγουδήσω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μανώλης Μητσιάς

Έχει επιβεβαιωθεί ότι η 16χρονη Λόρα πέταξε για Γερμανία - Θα ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τη στάση της αεροπορικής εταιρείας, δήλωσε η Δημογλίδου.

Να... τριτώσει το καλό των χρυσών μεταλλίων θέλει η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό της Πορτογαλίας, όπου το βράδυ της Τρίτης κοντράρεται με την Ουγγαρία στον πρώτο ημιτελικό.

Βέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ με αφορμή τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - «Η Κυβέρνηση δεν προσέρχεται σε αυτήν για να θεραπεύσει θεσμικές παθογένειες», υπογραμμίζει

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται σε μεγάλη πίεση στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του με το τριφύλλι και η αποζημίωση σε περίπτωση αποχώρησης

Οι δύο γυναίκες που δολοφονήθηκαν στη Μενεμένη, στη Θεσσαλονίκη, είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες, η πρώτη τον Σεπτέμβριο του 2024 και η δεύτερη το καλοκαίρι του 2025

Ο πολιτιστικός οργανισμός Heritage of London Trust απέκτησε πρόσφατα το διώροφο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντέιβιντ Μπόουι - Από το 2027 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το επισκεφτεί.

Πυκνώνει το πέπλο μυστηρίου γύρω από την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

