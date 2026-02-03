Ασπασία Παπαδάκη: «Έφυγε» από τη ζωή η πρώτη λυράρισα της Κρήτης

Θλίψη στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα Χανιά για το θάνατο της Ασπασίας Παπαδάκη, της πρώτης γυναίκας λυράρισας του νησιού.

Έφυγε το βράδυ της Δευτέρας σε ηλικία 94 ετών.

Η Ασπασία Παπαδάκη, γεννήθηκε το 1932 στο χωριό Πλάκα της επαρχίας Αποκορώνου Χανίων. Η οικογένειά της έχει να επιδείξει έναν πλούσιο κατάλογο με λαϊκούς μουσικούς, βιολάτορες, λυράρηδες, λαουτιέρηδες και τραγουδιστές.

Ο πατέρας της Φραγκιός Παπαδάκης, έπαιζε λαούτο και ήταν αδελφός του ξακουστού λυράρη Μιχάλη Παπαδάκη ή Πλακιανού.

Ο αδελφός της Παύλος σπουδαίος λαουτιέρης και τραγουδιστής ήταν συνεργάτης από το ξεκίνημα της.

Σε ηλικία 14 ετών κατασκευάζει μόνη της την πρώτη της λύρα και αρχίζει να μαθαίνει. Σε λίγους μήνες άρχιζε να παίζει τους πρώτους της σκοπούς. Βλέποντας η μητέρα της – ο πατέρας της είχε πεθάνει – ότι η Ασπασία είχε πάρει στα σοβαρά τη λύρα, άρχισε να αντιδρά λέγοντας ότι δεν είναι όμορφο για μια γυναίκα να παίζει λύρα και ότι η λύρα είναι μόνο για τους άντρες. Μάλιστα για να την μεταπείσει της αγοράζει ένα βιολί. Με αυτό το βιολί έμαθε να παίζει και μάλιστα συνέχισε μέχρι και το 1959.

Το 1960 έρχεται με τον αδερφό της Παύλο και μένουν μόνιμα στα Χανιά. Η ευκαιρία να ξαναπιάσει και πάλι τη λύρα της δόθηκε όταν καλεσμένη με τον αδερφό της του Ρ/Σ Χανίων για ηχογράφηση εκπομπής, τους απέκλεισαν γιατί ήθελαν συγκρότημα με λύρα και όχι με βιολί. Αυτό το περιστατικό ήταν η αρχή, γιατί στη συνέχεια η Ασπασία παρατάει το βιολί και πιάνει τη λύρα.

Έκτοτε αφιερώθηκε αποκλειστικά σ’ αυτήν.

Ηχογράφησε για πρώτη φορά το 1962 σε δίσκο 45″ το Συρτό με τίτλο Παράξενο Πουλί. Με τον αδερφό της Παύλο, που την συνοδεύει πάντα με το λαούτο, έχουν κάνει πολυάριθμες εμφανίσεις σε γάμους, πανηγύρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τον Βαγγέλη Ζαμπετουλάκη συνεργάστηκαν στους περισσότερους απο τους δίσκους του.

* Πηγή: Πατρίς