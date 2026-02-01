Το colpo grosso του Έλον Μασκ για συγχώνευση των εταιρειών του

Η SpaceX διερευνά συμφωνίες με άλλες εταιρείες υπό την ηγεσία Έλον Μασκ, αφήνοντας τους επενδυτές να αναλύουν τις πιθανές συνδυαστικές επιλογές μεταξύ διαστήματος, αυτόνομης οδήγησης και τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να προσδιορίσουν ποιος συνδυασμός είναι ο πιο λογικός.

Η SpaceX, εταιρεία που κατασκευάζει πυραύλους, βρίσκεται σε συζητήσεις για συγχώνευση με την xAI πριν από μια μεγάλη δημόσια προσφορά που έχει προγραμματιστεί για φέτος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Ο συνδυασμός θα φέρει τους πυραύλους του Μασκ, τους δορυφόρους Starlink, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X και το chatbot Grok κάτω από την ίδια στέγη, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει ενημερωθεί για το θέμα και δύο ρυθμιστικές καταθέσεις.

Προς το παρόν δεν έχουν προσδιοριστεί η αξία της συμφωνίας, το χρονοδιάγραμμα και πολύ περισσότερο οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση.

Η SpaceX εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο συγχώνευσης με την Tesla, την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων του Μασκ, σύμφωνα με το Bloomberg. «Πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό η (xAI) να καταλήξει σε μία από τις δύο εταιρείες», δήλωσε ο μέτοχος της Tesla Τζιν Μάνστερ, ο οποίος είναι διευθύνων εταίρος της Deepwater Asset Management, επενδυτικής εταιρείας της xAI.

Η SpaceX του Μασκ σκοπεύει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο φέτος

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, είναι διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI, η οποία ελέγχει την X. Διευθύνει επίσης την Tesla, την εταιρεία κατασκευής σηράγγων The Boring Co και την εταιρεία νευροτεχνολογίας Neuralink.

Η SpaceX σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο κάποια στιγμή φέτος με αποτίμηση πιθανώς άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων

«Αυτό που είναι σημαντικό για τον Έλον είναι να έχει ένα μεγαλεπήβολο όραμα που είναι πολύ μακριά και στο οποίο έχει ξεκινήσει νωρίς», δήλωσε ο Μάνστερ. Μια συναρπαστική προοπτική θα ήταν η Tesla να εξαγοράσει την xAI, κάτι που θα βελτίωνε τα σχέδια της κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων για ρομπότ και αυτόνομα αυτοκίνητα, πρόσθεσε.

Το κέντρο προβλέψεων Polymarket έθεσε αργά την Πέμπτη την πιθανότητα συγχώνευσης SpaceX-xAI μέχρι τα μέσα του έτους στο 48% και τη συγχώνευση Tesla-xAI στο 16%. Σημειώνεται ότι η τιμή της μετοχής της Tesla αυξήθηκε κατά 3% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο των αγορών.

Η SpaceX σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο κάποια στιγμή φέτος με αποτίμηση πιθανώς άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης. Είναι η ιδιωτική εταιρεία με τη μεγαλύτερη αξία στον κόσμο, που ανέρχεται σε 800 δισ. δολάρια σε πρόσφατη ιδιωτική πώληση μετοχών.

Η SpaceX θέλει να κερδίσει την μάχη του διαστήματος

Η xAI αποτιμήθηκε σε 230 δισεκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το Wall Street Journal. Η κεφαλαιοποίηση της Tesla είναι 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Για την SpaceX, μια τεράστια συμφωνία μπορεί να περιπλέξει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, αλλά θα δώσει ώθηση στις προσπάθειες για την εκτόξευση κέντρων δεδομένων σε τροχιά, ένας βασικός στόχος στον κλιμακούμενο αγώνα τεχνητής νοημοσύνης με εταιρείες όπως η OpenAI, η Meta Platforms και η Alphabet (μητρική της Google).

Η κατασκευή κέντρων δεδομένων στο διάστημα είναι μια επικίνδυνη πρόταση, δεδομένου ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ραγδαία και απρόβλεπτα

Ορισμένοι μέτοχοι της Tesla υποστηρίζουν εδώ και καιρό την ενοποίηση των εταιρειών του Μασκ. Το Bloomberg ανέφερε ότι οι επενδυτές προωθούν την ιδέα της ενοποίησης της SpaceX και της Tesla. «Ο Μασκ έχει πάρα πολλές ξεχωριστές εταιρείες», δήλωσε ο Ντένις Ντικ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στο Stock Trader Network.

«Ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την Tesla είναι ότι ο Μασκ έχει επεκτείνει υπερβολικά τις δραστηριότητές του. Ως μέτοχος της Tesla, επικροτώ την περαιτέρω ενοποίηση».

Δύο εταιρείες έχουν συσταθεί για να διευκολύνουν την συγχώνευση

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης SpaceX-xAI, οι μετοχές της xAI θα ανταλλάσσονται με μετοχές της SpaceX. Δύο οντότητες έχουν συσταθεί στη Νεβάδα για να διευκολύνουν τη διαδικασία, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει ενημερωθεί για το θέμα και ζήτησε να παραμείνει ανώνυμο, αναφέρει το Reuters.

Τα αρχεία έδειξαν ότι οι οντότητες αυτές ιδρύθηκαν στις 21 Ιανουαρίου, αλλά δεν περιγράφουν λεπτομερώς τον σκοπό ή το ρόλο τους σε οποιαδήποτε συμφωνία. Η μία αναφέρει την SpaceX και τον οικονομικό διευθυντή της, Μπρετ Τζόνσεν, ως διαχειριστικά μέλη. Η άλλη αναφέρει τον Τζόνσεν ως μοναδικό διευθυντικό στέλεχος.

Ορισμένα στελέχη της xAI θα μπορούσαν να έχουν την επιλογή να λάβουν μετρητά αντί για μετοχές της SpaceX ως μέρος της συμφωνίας, ανέφερε το πρόσωπο που ενημερώθηκε για το θέμα. Δεν έχει υπογραφεί τελική συμφωνία και ο χρόνος και η δομή της συμφωνίας παραμένουν αβέβαιοι, ανέφερε η πηγή του Reuters.

Κέντρα δεδομένων στο διάστημα

Η επεξεργασία τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα, που τροφοδοτείται από ηλιακή ενέργεια, έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής της υπολογιστικής ισχύος που λειτουργεί και εκπαιδεύει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Grok της xAI. Η Blue Origin του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος ανακοίνωσε ένα δίκτυο κορμού υψηλής χωρητικότητας με χιλιάδες δορυφόρους, ενώ η Google ερευνά τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα στο πλαίσιο του Project Suncatcher.

Μιλώντας στο Νταβός της Ελβετίας την περασμένη εβδομάδα, ο Μασκ – του οποίου οι προβλέψεις συνήθως δεν πραγματοποιούνται – δήλωσε ότι «ο φθηνότερος τόπος για την εγκατάσταση τεχνητής νοημοσύνης θα είναι το διάστημα. Και αυτό θα γίνει πραγματικότητα μέσα σε δύο χρόνια, το πολύ σε τρία».

Η κατασκευή κέντρων δεδομένων στο διάστημα είναι μια επικίνδυνη πρόταση, δεδομένου ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ραγδαία και απρόβλεπτα. Αναλυτές και στελέχη έχουν αμφισβητήσει αν οι προβλεπόμενες μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας αξίζουν το κόστος της προσαρμογής των συστημάτων για το διάστημα.

Το Starlink και η παραλλαγή του για τις ανάγκες των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας Starshield βασίζονται ήδη σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη

Η ενσωμάτωση της xAI θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει τις προοπτικές της SpaceX για συμβάσεις με το Πεντάγωνο, το οποίο έχει επιδιώξει να αυξήσει την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στα στρατιωτικά δίκτυα, δήλωσε ο Κέιλεμπ Χένρι της εταιρείας διαστημικής έρευνας και συμβουλευτικής Quilty Analytics.

Η συμφωνία της xAI με το Πεντάγωνο

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επισκέφθηκε αυτό το μήνα τις εγκαταστάσεις ανάπτυξης Starbase της SpaceX στο Τέξας, όπου δήλωσε ότι το γλωσσικό μοντέλο και η πλατφόρμα συνομιλίας Grok της xAI θα ενσωματωθούν στα στρατιωτικά δίκτυα ως μέρος μιας «στρατηγικής επιτάχυνσης της τεχνητής νοημοσύνης» με στόχο την επιτάχυνση της στρατιωτικής λήψης αποφάσεων και του στρατιωτικού σχεδιασμού.

Η xAI έχει υπογράψει σύμβαση αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια προϊόντων Grok στο Πεντάγωνο. Μέσω της xAI, ο Μασκ κατασκευάζει έναν υπερυπολογιστή για εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης στο Μέμφις του Τενεσί, με την ονομασία Colossus.

Το Starlink και η παραλλαγή του για τις ανάγκες των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας Starshield βασίζονται ήδη σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως για παράδειγμα για αυτοματοποιημένους δορυφορικούς ελιγμούς σε τροχιά. Το Starshield, στο πλαίσιο σύμβασης με αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, κατασκευάζει ένα δίκτυο εκατοντάδων απόρρητων δορυφόρων εξοπλισμένων με αισθητήρες, οι οποίοι αναμένεται να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση κινούμενων στόχων στη Γη.

Τελευταία συγχώνευση μεταξύ εταιρειών του Μασκ

Η συγχώνευση εταιρειών δεν είναι κάτι νέο για τον Μασκ. Το 2016, χρησιμοποίησε μετοχές της Tesla για να αγοράσει την εταιρεία ηλιακής ενέργειας SolarCity. Πέρυσι, συγχώνευσε την X με την xAI σε μια ανταλλαγή μετοχών που έδωσε στην startup τεχνητής νοημοσύνης πρόσβαση στα δεδομένα και τη διανομή.

Η xAI έλαβε επίσης μια δέσμευση επένδυσης 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την SpaceX ως μέρος μιας συγκέντρωσης κεφαλαίων 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal πέρυσι.

Αυτό το μήνα, η xAI συγκέντρωσε 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν αναθεωρημένο γύρο χρηματοδότησης Σειράς Ε, ξεπερνώντας τον στόχο των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, την Τετάρτη εξασφάλισε μια δέσμευση περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Tesla.

Ο Ρος Γκέρμπερ, CEO της Tesla και επενδυτής της xAI μέσω της Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, δήλωσε ότι μπορεί να φανταστεί έναν γάμο μεταξύ των επιχειρήσεων του Μασκ.

«Είναι σαν μια ομάδα υπερτιμημένων εταιρειών να συγχωνεύονται σε ένα μεγάλο υπερτιμημένο χάος που διευθύνεται από τον Έλον. Αλλά τώρα είναι ένα καθαρό παιχνίδι. Είναι σαν να λες, θέλεις να επενδύσεις στον Έλον; Ορίστε. Παίρνεις όλα αυτά. Και είναι πολύ πιο ελκυστικό, στην πραγματικότητα, ως επένδυση», κατέληξε.

