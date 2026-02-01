newspaper
Το colpo grosso του Έλον Μασκ για συγχώνευση των εταιρειών του
Κόσμος 01 Φεβρουαρίου 2026, 03:33

Το colpo grosso του Έλον Μασκ για συγχώνευση των εταιρειών του

«Είναι σαν μια ομάδα υπερτιμημένων εταιρειών να συγχωνεύονται σε ένα μεγάλο υπερτιμημένο χάος που διευθύνεται από τον Έλον Μασκ», δηλώνει ο CEO της Tesla

Σύνταξη
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Spotlight

Η SpaceX διερευνά συμφωνίες με άλλες εταιρείες υπό την ηγεσία Έλον Μασκ, αφήνοντας τους επενδυτές να αναλύουν τις πιθανές συνδυαστικές επιλογές μεταξύ διαστήματος, αυτόνομης οδήγησης και τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να προσδιορίσουν ποιος συνδυασμός είναι ο πιο λογικός.

Η SpaceX, εταιρεία που κατασκευάζει πυραύλους, βρίσκεται σε συζητήσεις για συγχώνευση με την xAI πριν από μια μεγάλη δημόσια προσφορά που έχει προγραμματιστεί για φέτος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Ο συνδυασμός θα φέρει τους πυραύλους του Μασκ, τους δορυφόρους Starlink, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X και το chatbot Grok κάτω από την ίδια στέγη, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει ενημερωθεί για το θέμα και δύο ρυθμιστικές καταθέσεις.

Προς το παρόν δεν έχουν προσδιοριστεί η αξία της συμφωνίας, το χρονοδιάγραμμα και πολύ περισσότερο οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση.

Η SpaceX εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο συγχώνευσης με την Tesla, την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων του Μασκ, σύμφωνα με το Bloomberg. «Πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό η (xAI) να καταλήξει σε μία από τις δύο εταιρείες», δήλωσε ο μέτοχος της Tesla Τζιν Μάνστερ, ο οποίος είναι διευθύνων εταίρος της Deepwater Asset Management, επενδυτικής εταιρείας της xAI.

Η SpaceX του Μασκ σκοπεύει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο φέτος

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, είναι διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI, η οποία ελέγχει την X. Διευθύνει επίσης την Tesla, την εταιρεία κατασκευής σηράγγων The Boring Co και την εταιρεία νευροτεχνολογίας Neuralink.

Η SpaceX σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο κάποια στιγμή φέτος με αποτίμηση πιθανώς άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων

«Αυτό που είναι σημαντικό για τον Έλον είναι να έχει ένα μεγαλεπήβολο όραμα που είναι πολύ μακριά και στο οποίο έχει ξεκινήσει νωρίς», δήλωσε ο Μάνστερ. Μια συναρπαστική προοπτική θα ήταν η Tesla να εξαγοράσει την xAI, κάτι που θα βελτίωνε τα σχέδια της κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων για ρομπότ και αυτόνομα αυτοκίνητα, πρόσθεσε.

Το κέντρο προβλέψεων Polymarket έθεσε αργά την Πέμπτη την πιθανότητα συγχώνευσης SpaceX-xAI μέχρι τα μέσα του έτους στο 48% και τη συγχώνευση Tesla-xAI στο 16%. Σημειώνεται ότι η τιμή της μετοχής της Tesla αυξήθηκε κατά 3% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο των αγορών.

Η SpaceX σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο κάποια στιγμή φέτος με αποτίμηση πιθανώς άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης. Είναι η ιδιωτική εταιρεία με τη μεγαλύτερη αξία στον κόσμο, που ανέρχεται σε 800 δισ. δολάρια σε πρόσφατη ιδιωτική πώληση μετοχών.

Η SpaceX θέλει να κερδίσει την μάχη του διαστήματος

Η xAI αποτιμήθηκε σε 230 δισεκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το Wall Street Journal. Η κεφαλαιοποίηση της Tesla είναι 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Για την SpaceX, μια τεράστια συμφωνία μπορεί να περιπλέξει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, αλλά θα δώσει ώθηση στις προσπάθειες για την εκτόξευση κέντρων δεδομένων σε τροχιά, ένας βασικός στόχος στον κλιμακούμενο αγώνα τεχνητής νοημοσύνης με εταιρείες όπως η OpenAI, η Meta Platforms και η Alphabet (μητρική της Google).

Η κατασκευή κέντρων δεδομένων στο διάστημα είναι μια επικίνδυνη πρόταση, δεδομένου ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ραγδαία και απρόβλεπτα

Ορισμένοι μέτοχοι της Tesla υποστηρίζουν εδώ και καιρό την ενοποίηση των εταιρειών του Μασκ. Το Bloomberg ανέφερε ότι οι επενδυτές προωθούν την ιδέα της ενοποίησης της SpaceX και της Tesla. «Ο Μασκ έχει πάρα πολλές ξεχωριστές εταιρείες», δήλωσε ο Ντένις Ντικ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στο Stock Trader Network.

«Ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την Tesla είναι ότι ο Μασκ έχει επεκτείνει υπερβολικά τις δραστηριότητές του. Ως μέτοχος της Tesla, επικροτώ την περαιτέρω ενοποίηση».

Δύο εταιρείες έχουν συσταθεί για να διευκολύνουν την συγχώνευση

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης SpaceX-xAI, οι μετοχές της xAI θα ανταλλάσσονται με μετοχές της SpaceX. Δύο οντότητες έχουν συσταθεί στη Νεβάδα για να διευκολύνουν τη διαδικασία, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει ενημερωθεί για το θέμα και ζήτησε να παραμείνει ανώνυμο, αναφέρει το Reuters.

Τα αρχεία έδειξαν ότι οι οντότητες αυτές ιδρύθηκαν στις 21 Ιανουαρίου, αλλά δεν περιγράφουν λεπτομερώς τον σκοπό ή το ρόλο τους σε οποιαδήποτε συμφωνία. Η μία αναφέρει την SpaceX και τον οικονομικό διευθυντή της, Μπρετ Τζόνσεν, ως διαχειριστικά μέλη. Η άλλη αναφέρει τον Τζόνσεν ως μοναδικό διευθυντικό στέλεχος.

Ορισμένα στελέχη της xAI θα μπορούσαν να έχουν την επιλογή να λάβουν μετρητά αντί για μετοχές της SpaceX ως μέρος της συμφωνίας, ανέφερε το πρόσωπο που ενημερώθηκε για το θέμα. Δεν έχει υπογραφεί τελική συμφωνία και ο χρόνος και η δομή της συμφωνίας παραμένουν αβέβαιοι, ανέφερε η πηγή του Reuters.

Κέντρα δεδομένων στο διάστημα

Η επεξεργασία τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα, που τροφοδοτείται από ηλιακή ενέργεια, έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής της υπολογιστικής ισχύος που λειτουργεί και εκπαιδεύει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Grok της xAI. Η Blue Origin του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος ανακοίνωσε ένα δίκτυο κορμού υψηλής χωρητικότητας με χιλιάδες δορυφόρους, ενώ η Google ερευνά τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα στο πλαίσιο του Project Suncatcher.

Μιλώντας στο Νταβός της Ελβετίας την περασμένη εβδομάδα, ο Μασκ – του οποίου οι προβλέψεις συνήθως δεν πραγματοποιούνται – δήλωσε ότι «ο φθηνότερος τόπος για την εγκατάσταση τεχνητής νοημοσύνης θα είναι το διάστημα. Και αυτό θα γίνει πραγματικότητα μέσα σε δύο χρόνια, το πολύ σε τρία».

Η κατασκευή κέντρων δεδομένων στο διάστημα είναι μια επικίνδυνη πρόταση, δεδομένου ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ραγδαία και απρόβλεπτα. Αναλυτές και στελέχη έχουν αμφισβητήσει αν οι προβλεπόμενες μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας αξίζουν το κόστος της προσαρμογής των συστημάτων για το διάστημα.

Το Starlink και η παραλλαγή του για τις ανάγκες των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας Starshield βασίζονται ήδη σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη

Η ενσωμάτωση της xAI θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει τις προοπτικές της SpaceX για συμβάσεις με το Πεντάγωνο, το οποίο έχει επιδιώξει να αυξήσει την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στα στρατιωτικά δίκτυα, δήλωσε ο Κέιλεμπ Χένρι της εταιρείας διαστημικής έρευνας και συμβουλευτικής Quilty Analytics.

Η συμφωνία της xAI με το Πεντάγωνο

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επισκέφθηκε αυτό το μήνα τις εγκαταστάσεις ανάπτυξης Starbase της SpaceX στο Τέξας, όπου δήλωσε ότι το γλωσσικό μοντέλο και η πλατφόρμα συνομιλίας Grok της xAI θα ενσωματωθούν στα στρατιωτικά δίκτυα ως μέρος μιας «στρατηγικής επιτάχυνσης της τεχνητής νοημοσύνης» με στόχο την επιτάχυνση της στρατιωτικής λήψης αποφάσεων και του στρατιωτικού σχεδιασμού.

Η xAI έχει υπογράψει σύμβαση αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια προϊόντων Grok στο Πεντάγωνο. Μέσω της xAI, ο Μασκ κατασκευάζει έναν υπερυπολογιστή για εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης στο Μέμφις του Τενεσί, με την ονομασία Colossus.

Το Starlink και η παραλλαγή του για τις ανάγκες των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας Starshield βασίζονται ήδη σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως για παράδειγμα για αυτοματοποιημένους δορυφορικούς ελιγμούς σε τροχιά. Το Starshield, στο πλαίσιο σύμβασης με αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, κατασκευάζει ένα δίκτυο εκατοντάδων απόρρητων δορυφόρων εξοπλισμένων με αισθητήρες, οι οποίοι αναμένεται να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση κινούμενων στόχων στη Γη.

Τελευταία συγχώνευση μεταξύ εταιρειών του Μασκ

Η συγχώνευση εταιρειών δεν είναι κάτι νέο για τον Μασκ. Το 2016, χρησιμοποίησε μετοχές της Tesla για να αγοράσει την εταιρεία ηλιακής ενέργειας SolarCity. Πέρυσι, συγχώνευσε την X με την xAI σε μια ανταλλαγή μετοχών που έδωσε στην startup τεχνητής νοημοσύνης πρόσβαση στα δεδομένα και τη διανομή.

Η xAI έλαβε επίσης μια δέσμευση επένδυσης 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την SpaceX ως μέρος μιας συγκέντρωσης κεφαλαίων 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal πέρυσι.

Αυτό το μήνα, η xAI συγκέντρωσε 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν αναθεωρημένο γύρο χρηματοδότησης Σειράς Ε, ξεπερνώντας τον στόχο των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, την Τετάρτη εξασφάλισε μια δέσμευση περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Tesla.

Ο Ρος Γκέρμπερ, CEO της Tesla και επενδυτής της xAI μέσω της Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, δήλωσε ότι μπορεί να φανταστεί έναν γάμο μεταξύ των επιχειρήσεων του Μασκ.

«Είναι σαν μια ομάδα υπερτιμημένων εταιρειών να συγχωνεύονται σε ένα μεγάλο υπερτιμημένο χάος που διευθύνεται από τον Έλον. Αλλά τώρα είναι ένα καθαρό παιχνίδι. Είναι σαν να λες, θέλεις να επενδύσεις στον Έλον; Ορίστε. Παίρνεις όλα αυτά. Και είναι πολύ πιο ελκυστικό, στην πραγματικότητα, ως επένδυση», κατέληξε.

Πηγή: ot.gr

World
Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

Vita.gr
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

World
America First, World Last: Πώς η πολιτική Τραμπ ωθεί Καναδά, ΕΕ σε άλλες… αγκαλιές

America First, World Last: Πώς η πολιτική Τραμπ ωθεί Καναδά, ΕΕ σε άλλες… αγκαλιές

Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία [βίντεο]
Ποια είναι αυτά 01.02.26

Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία

Η Ρωσία με την χρήση Starlink στα νέα drones BM-35, μετεξέλιξη των Geran-2 / Shahed 136, έχει καταστρέψει πολλά αεροπλάνα και ραντάρ στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα οι ουκρανοί να ζητήσουν λύση από τον Μασκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις
Κόσμος 01.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις

Υποχώρηση Τραμπ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή στις υπηρεσίες που ελέγχονται από το υπουργείο Εσωτερικών να παραμείνουν μακριά από διαδηλώσεις σε πολιτείες Δημοκρατικών

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον
Καρότο και μαστίγιο 01.02.26

Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον

Την ώρα Που ο αρχηγός του στρατού του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ιράν ότι η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί». Και πως ο στρατός είναι σε ύψιστη επιφυλακή.

Σύνταξη
Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία
Κόσμος 31.01.26

Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία

Στο σκοτάδι μεγάλο μέρος του Κιέβου, το Χάρκοβο και το Σούμι, μετά από βλάβη που έπληξε κυρίως την κεντρική Ουκρανία, αλλά και τις Ρουμανία και Μολδαβία. Όλα δείχνουν για τεχνική βλάβη λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE
Απογοήτευση στην πόλη 31.01.26

Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE

Παρά το γεγονός ότι η δικαστής αναγνώρισε πως οι τακτικές των πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη έχουν οδυνηρές συνέπειες, έκρινε ότι τα επιχειρήματα των εναγόντων δεν ήταν επαρκή για να εκδώσει εντολή.

Σύνταξη
Τορίνο: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές για το κλείσιμο κοινωνικού κέντρου – Στόχος επίθεσης συνεργείο της RAI
Σκληρή δήλωση Μελόνι 31.01.26

Βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στο Τορίνο - Τραυμάτισαν αστυνομικό, επιτέθηκαν σε συνεργείο της RAI

«Αυτό που συνέβη σήμερα στο Τορίνο, κατά τη διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας κατά της εκκένωσης του κτιρίου Askatasuna, είναι σοβαρό και απαράδεκτο», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν
Κόσμος 31.01.26

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν

Περίπου 3 εκατ. έγγραφα από την λίστα Έπσταϊν δημοσιεύθηκαν και κάποιοι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι ή ερευνώμενοι ήδη «χρεώνονται» πως είχαν αναφέρει ψευδώς πως είχαν κόψει σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια του Μαρντί Γκρα – Επτά τραυματίες ανάμεσά τους ένα παιδί [βίντεο]
Κόσμος 31.01.26

Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια του Μαρντί Γκρα - Επτά τραυματίες ανάμεσά τους ένα παιδί

Κατά τη διάρκεια παρέλασης - γιορτής για το Μαρντί Γκρα, το καρναβαλικό αντίστοιχο της Τσικνοπέμπτης, σημειώθηκαν πυροβολισμοί με 7 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί έξι ετών

Σύνταξη
Δανία: «Ζήτα συγγνώμη!» – Διαδήλωση κατά των δηλώσεων Τραμπ για την υπηρεσία στρατιωτών χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν
Κοπεγχάγη 31.01.26

Δανία: «Ζήτα συγγνώμη!» – Διαδήλωση κατά των δηλώσεων Τραμπ για την υπηρεσία στρατιωτών χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν

«Ο Τραμπ είναι τόσο ηλίθιος», έγραφε ένα πλακάτ που κρατούσε ένας διαδηλωτής, ενώ ένα άλλο, που κρατούσε ένα παιδί, έγραφε: «Τραμπ, ζήτα συγγνώμη!»

Σύνταξη
Σφαγές στο Πακιστάν: 92 μαχητές σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις στο Μπαλοχιστάν
Κόσμος 31.01.26

Σφαγές στο Πακιστάν: 92 μαχητές σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις στο Μπαλοχιστάν

Μια αιματηρή κλιμάκωση συγκλόνισε το Μπαλοχιστάν του Πακιστάν, με δεκάδες νεκρούς από συγκρούσεις μεταξύ μαχητών, δυνάμεων ασφαλείας και επιθέσεις σε αμάχους σε πολλές πόλεις της επαρχίας.

Σύνταξη
Εκατομμύρια, δαχτυλίδι 33 καρατίων και το «νησί των παιδόφιλων» σκόπευε να αφήσει ο Έπσταϊν στη σύντροφό του
Τεράστια κληρονομιά 31.01.26

Εκατομμύρια, δαχτυλίδι 33 καρατίων και το «νησί των παιδόφιλων» σκόπευε να αφήσει ο Έπσταϊν στη σύντροφό του

Στη διαθήκη του, ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε την πρόθεση να αφήσει 50 εκατομμύρια δολάρια και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στην τότε σύντροφο του

Σύνταξη
Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία
Έως το 2030 31.01.26

Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία

Ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας πρέπει να πάρει την τύχη του στα χέρια του, δήλωσε η Μισέλ Ο’Νιλ. Θύμησε ότι το Brexit έγινε χωρίς την έγκρισή του και δήλωσε ότι πρέπει να ψηφίσει ένωση με την Ιρλανδία.

Σύνταξη
Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων
364 έγγραφα 31.01.26

Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων

Ο Σλοβάκος διπλωμάτης φέρεται να είχε εκτεταμένη αλληλογραφία με τον Επστάιν και να του έχει ζητήσει χάρες. Αρνείται ότι γνώριζε για τα εγκλήματά του.

Σύνταξη
«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα
Πρώτες δηλώσεις 31.01.26

«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα

Οι Στιβ Γουίτκοφ και Κίριλ Ντμίτριεφ έκαναν τις πρώτες τους δηλώσεις με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ να δηλώνει πως η Ρωσία «επιδιώκει να εργαστεί για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Σύνταξη
Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω
Κοινωνική αποσύνδεση 31.01.26

Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω

Αποφάσεις που ανατίθενται σε τρίτους, chatbot φίλοι, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σύνδεση. Υπάρχει διέξοδος – αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία [βίντεο]
Ποια είναι αυτά 01.02.26

Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία

Η Ρωσία με την χρήση Starlink στα νέα drones BM-35, μετεξέλιξη των Geran-2 / Shahed 136, έχει καταστρέψει πολλά αεροπλάνα και ραντάρ στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα οι ουκρανοί να ζητήσουν λύση από τον Μασκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις
Κόσμος 01.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις

Υποχώρηση Τραμπ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή στις υπηρεσίες που ελέγχονται από το υπουργείο Εσωτερικών να παραμείνουν μακριά από διαδηλώσεις σε πολιτείες Δημοκρατικών

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον
Καρότο και μαστίγιο 01.02.26

Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον

Την ώρα Που ο αρχηγός του στρατού του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ιράν ότι η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί». Και πως ο στρατός είναι σε ύψιστη επιφυλακή.

Σύνταξη
Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)

Δώδεκα μήνες μετά το πιο σοκαριστικό trade στην ιστορία του NBA, το Λος Άντζελες και το Ντάλας βρίσκονται σε διαφορετικούς δρόμους και οι ισορροπίες της λίγκας έχουν αλλάξει ριζικά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία
Κόσμος 31.01.26

Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία

Στο σκοτάδι μεγάλο μέρος του Κιέβου, το Χάρκοβο και το Σούμι, μετά από βλάβη που έπληξε κυρίως την κεντρική Ουκρανία, αλλά και τις Ρουμανία και Μολδαβία. Όλα δείχνουν για τεχνική βλάβη λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE
Απογοήτευση στην πόλη 31.01.26

Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE

Παρά το γεγονός ότι η δικαστής αναγνώρισε πως οι τακτικές των πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη έχουν οδυνηρές συνέπειες, έκρινε ότι τα επιχειρήματα των εναγόντων δεν ήταν επαρκή για να εκδώσει εντολή.

Σύνταξη
Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)

Η Τσέλσι έκανε επική ανατροπή από 0-2 στο ημίχρονο, νίκησε 3-2 με σαρωτική εμφάνιση στο β’ μέρος όπου άναψαν και τα αίματα λίγο πριν από τη λήξη και έγινε χαμός μεταξύ των παικτών

Σύνταξη
Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ: Γιατί το νέο power couple της μόδας πολιορκεί το Παρίσι – «Εξαγορά»
Πλάνο 31.01.26

Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ: Γιατί το νέο power couple της μόδας πολιορκεί το Παρίσι – «Εξαγορά»

Η εντυπωσιακή παρουσία του Τζεφ Μπέζος και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ, στις πρώτες σειρές της πρόσφατης Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, ξεπέρασε τα όρια μιας κοσμικής επέλασης και έχει πυροδοτήσει φήμες για μια στρατηγική εξαγορά που θα αλλάξει τον χάρτη των media και της πολυτέλειας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τορίνο: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές για το κλείσιμο κοινωνικού κέντρου – Στόχος επίθεσης συνεργείο της RAI
Σκληρή δήλωση Μελόνι 31.01.26

Βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στο Τορίνο - Τραυμάτισαν αστυνομικό, επιτέθηκαν σε συνεργείο της RAI

«Αυτό που συνέβη σήμερα στο Τορίνο, κατά τη διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας κατά της εκκένωσης του κτιρίου Askatasuna, είναι σοβαρό και απαράδεκτο», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν
Κόσμος 31.01.26

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν

Περίπου 3 εκατ. έγγραφα από την λίστα Έπσταϊν δημοσιεύθηκαν και κάποιοι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι ή ερευνώμενοι ήδη «χρεώνονται» πως είχαν αναφέρει ψευδώς πως είχαν κόψει σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολυμπιακός ONEX – Καλαμάτα 3-0: Εύκολο βράδυ για τους Πειραιώτες (vid)
Άλλα Αθλήματα 31.01.26

Ολυμπιακός ONEX – Καλαμάτα 3-0: Εύκολο βράδυ για τους Πειραιώτες (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 σετ της Καλαμάτας για την 13η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τρομερή εμφάνιση από τον Σέντλατσεκ, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια του Μαρντί Γκρα – Επτά τραυματίες ανάμεσά τους ένα παιδί [βίντεο]
Κόσμος 31.01.26

Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια του Μαρντί Γκρα - Επτά τραυματίες ανάμεσά τους ένα παιδί

Κατά τη διάρκεια παρέλασης - γιορτής για το Μαρντί Γκρα, το καρναβαλικό αντίστοιχο της Τσικνοπέμπτης, σημειώθηκαν πυροβολισμοί με 7 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί έξι ετών

Σύνταξη
Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν
Όνειδος 31.01.26

Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν

Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί με αποτροπιασμό τις νέες λεπτομέρειες για τις σχέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματίας Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία βρίσκονται παγιδευμένες σε έναν εφιάλτη, βλέποντας τα πρόσωπά τους σε αρχεία που συνδέονται με το πιο σκοτεινό σεξουαλικό σκάνδαλο του αιώνα

Σύνταξη
Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Νέα νίκη για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Νέα νίκη για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη (vid)

Χάρη σε δύο γκολ του Τούπτα (έχασε και πέναλτι) η ΑΕΛ Novibet πήρε σπουδαίο διπλό με 2-0 κι έφτασε τις 3 σερί νίκες. Με δέκα ποδοσφαιριστές από το 36ο λεπτό, λόγω αποβολής του Κάργα οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
Δανία: «Ζήτα συγγνώμη!» – Διαδήλωση κατά των δηλώσεων Τραμπ για την υπηρεσία στρατιωτών χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν
Κοπεγχάγη 31.01.26

Δανία: «Ζήτα συγγνώμη!» – Διαδήλωση κατά των δηλώσεων Τραμπ για την υπηρεσία στρατιωτών χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν

«Ο Τραμπ είναι τόσο ηλίθιος», έγραφε ένα πλακάτ που κρατούσε ένας διαδηλωτής, ενώ ένα άλλο, που κρατούσε ένα παιδί, έγραφε: «Τραμπ, ζήτα συγγνώμη!»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια
Εξελίξεις 31.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια

«Ο Δούκας συμμετέχει στην εργολαβία υπονόμευσης και αποδόμησης του Νίκου Ανδρουλάκη», τονίζει σε σκληρή ανάρτησή του ο Σταύρος Τζεδάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Οι εσωκομματικοί τόνοι ανεβαίνουν επικίνδυνα, ενώ το γεγονός ότι θεωρείται εκ των έμπιστων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πυροδοτεί σενάρια πως ο Δούκας δρομολογεί ή οδηγείται στην έξοδο

Σύνταξη
«Βροχή» μηνυμάτων από το 112 – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Live η πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία εν όψει 31.01.26 Upd: 03:20

«Βροχή» μηνυμάτων από το 112 – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Live η πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για την κατηγορία περιοχές της χώρας που θα πληγούν περισσότερο. Σε δύο κύματα θα πλήξει η κακοκαιρία την Αττική. Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες.

Σύνταξη
Σφαγές στο Πακιστάν: 92 μαχητές σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις στο Μπαλοχιστάν
Κόσμος 31.01.26

Σφαγές στο Πακιστάν: 92 μαχητές σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις στο Μπαλοχιστάν

Μια αιματηρή κλιμάκωση συγκλόνισε το Μπαλοχιστάν του Πακιστάν, με δεκάδες νεκρούς από συγκρούσεις μεταξύ μαχητών, δυνάμεων ασφαλείας και επιθέσεις σε αμάχους σε πολλές πόλεις της επαρχίας.

Σύνταξη
LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα

LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έλτσε – Μπαρτσελόνα για την 22η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

