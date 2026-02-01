Οι αθλητικές μεταδόσεις (1/2): Πού θα δείτε το ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός, το Άρης – Παναθηναϊκός και όλα τα διεθνή
Το σημερινό (1/2) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με το ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός να ξεχωρίζει
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (1/2) ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Stoiximan Super League μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού, αλλά και το Άρης-Παναθηναϊκός για τη Stoiximan GBL και όχι μόνο…
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (1/2) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων και το ΑΕΚ – Ολυμπιακός που ξεχωρίζει:
10:30 Eurosport 1 Αλκαράθ – Τζόκοβιτς Τένις τελικός Australian Open
12:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μερκεζεφέντι – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μανρέσα – Μάλαγα ACB Liga
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Πανιώνιος GBL
13:15 Novasports Prime Εξέλσιορ – Άγιαξ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Λέτσε Serie A
14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Ντάρμσταντ Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
15:30 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Φέγενορντ Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ Premier League
16:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Αστέρας Aktor Super League
16:00 Novasports 5HD Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ Premier League
16:00 Novasports 4HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χιμπέρνιαν – Ρέιντζερς Scottish Premiership
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Αταλάντα Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – Παναθηναϊκός GBL
16:30 Novasports Start Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια Lega Basket Serie A
17:15 Novasports 1HD Μπέτις – Βαλένθια La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Κηφισιά Super League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League
18:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Ίντερ Serie A
19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός Super League
19:30 Novasports 1HD Χετάφε – Θέλτα La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Ναϊμά Roshn Saudi League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μούρθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Νασιονάλ Liga Portugal
20:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Ολυμπιακός Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Μπενφίκα Liga Portugal
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Μιλγουόκι Μπακς Μπάσκετ
23:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σαν Αντόνιο Σπερς – Ορλάντο Μάτζικ NBA
23:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold
