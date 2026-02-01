Εσπασε το «στοιχειωμένο» ρεκόρ του Κώστα Κεντέρη που κρατούσε 27 χρόνια
Ο Γιώργος Φρανκς είναι ο νέος κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στα 400 μ. ανδρών στον κλειστό στίβο μετά από 27 χρόνια.
Ο νεαρός αθλητής κατέλαβε την πέμπτη θέση στους κολεγιακούς αγώνες στο Φαγιατβίλ με 46.16 και βελτίωσε το 46.36 του Κώστα Κεντέρη, που κρατούσε από τις 12 Φεβρουαρίου 1999.
Νωρίτερα στη σεζόν, ο Φρανκς είχε βελτιώσει την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στα 300 μ. με 32.88, δίνοντας σαφή δείγματα της εξαιρετικής του κατάστασης. Ο 22χρονος είχε μέχρι πρότινος ατομικό ρεκόρ στον κλειστό στίβο 46.76 από το 2024.
Ο αθλητής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι στον ανοιχτό στίβο έχει ατομικό ρεκόρ 45.20 και πλέον θα κυνηγήσει τόσο το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ (45.25), όσο και το πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου (45.11).
