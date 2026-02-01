newspaper
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνέδριο ΚΚΕ: Ποιοι απαρτίζουν τη νέα Κεντρική Επιτροπή και τη νέα Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου
Επικαιρότητα 01 Φεβρουαρίου 2026, 13:03

Συνέδριο ΚΚΕ: Ποιοι απαρτίζουν τη νέα Κεντρική Επιτροπή και τη νέα Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα Γενικό Γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Spotlight

Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

 Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ:

1. Αβραμόπουλος Σωτήρης

2. Αγαθοκλέους ‘Αννα

3. Αλέπης Πέτρος

4. Αμπατιέλος Νίκος

5. Αναστασόπουλος Λουκάς

6. Ανδρεάδου Μαρία

7. Αρβανιτάκης Δημήτρης

8. Βαγενάς Ελισαίος

9. Βασιλειάδης Σάββας

10. Βιτάλης Δημήτρης

11. Γαβαλά Μαρία

12. Γαλανόπουλος Τάσος

13. Γκιόκας Γιάννης

14. Γκιώνης Θέμης

15. Γόντικας Δημήτρης

16. Δάγκα Βιβή

17. Δημάκης Ευθύμης

18. Δημόπουλος Βασίλης

19. Δημουλάς Τηλέμαχος

20. Διαμαντόπουλος Ορέστης

21. Ευαγγελίδης ‘Αρης

22. Ζαχαρόπουλος Νίκος

23. Ζορμπάς Αλέξης

24. Θάνος Αριστείδης

25. Ιωαννίδης Κυριάκος

26. Καλύβας Γιώργος

27. Κανάτσιος Γιάννης

28. Καπέτη Θεανώ

29. Καραθανασόπουλος Νίκος

30. Κατσώτης Χρήστος

31. Κλάδης Διονύσης

32. Κλιγκόπουλος Γρηγόρης

33. Κοιλάκος Δημήτρης

34. Κουρμούλης Περικλής

35. Κουτουμάνος Νίκος

36. Κουτσούμπας Δημήτρης

37. Κρητικός Γιώργος

38. Κωτσαντής Θοδωρής

39. Λαβράνου Μαρίνα

40. Λάππας Νίκος

41. Λιονής Γρηγόρης

42. Λουκάς Στέφανος

43. Λυμπερίδης Ζήσης

44. Μακρής Μάκης

45. Μανουσογιαννάκης Γιάννης

46. Μαρίνος Γιώργος

47. Μαρούδας Ρίζος

48. Μαρούπας Βαγγέλης

49. Μαυροκέφαλος Νίκος

50. Μηλιαρονικολάκη Ελένη

51. Μουγκογιάννης Κώστας

52. Μπασδέκης Κώστας

53. Μπάτσικας Κώστας

54. Μπεκρής Μάρκος

55. Μπέλλου Ελένη

56. Μποτζιολή Έλενα

57. Μπουντόλος Σωκράτης

58. Ναθαναηλίδης Τάσος

59. Ξεκαλάκης Δημήτρης

60. Παναγής Γιώργος

61. Παναγιωτακοπούλου Χριστίνα

62. Παπαγεωργόπουλος Παναγιώτης

63. Παπαδάκης Κώστας

64. Παπαδόπουλος Δημήτρης

65. Παπαδόπουλος Μάκης

66. Παπαρήγα Αλέκα

67. Παπασταύρου Κύριλλος

68. Παπατολίδης Δημήτρης

69. Παρασκευάς Κώστας

70. Παρίσης Σωτήρης

71. Παρρής Φάνης

72. Παφίλης Θανάσης

73. Πέρρος Γιώργος

74. Πλατανιά Βαγγελιώ

75. Πολίτης Παναγιώτης

76. Πρωτούλης Γιάννης

77. Ράζου Λουίζα

78. Ραπανάκης Μανώλης

79. Ρεμπάπης Νίκος

80. Σιδέρης Γιώργος

81. Σκαλούμπακα Χριστίνα

82. Σκολαρίκος Κώστας

83. Σοφιανός Νίκος

84. Στεφανάκης Γιώργος

85. Συρίγος Βάλσαμος

86. Τασιούλας Γιάννης

87. Τάτσης Γιώργος

88. Τέγος Νίκος

89. Τζίμας Θανάσης

90. Τριάντης Νεκτάριος

91. Τσιούτρας Γιάννης

92. Χαχάμη Ζωή

93. Χιώνης Θοδωρής

94. Χρηστίδης Θανάσης

95. Χριστάνης Νίκος

Υπενθυμίζεται ότι η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα, Γενικό Γραμματέα  τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

   Η Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου:

1. Γκολιανόπουλος Γιώργος

2. Κακουλίδου Χρύσα

3. Καραγιάννης Νίκος

4. Λάμπρου Στέλιος

5. Μητικάρη Ελένη

6. Παγώνης Αλέκος

7. Ραλλάτος Αντώνης

8. Σγούρος Θανάσης

9. Σκολαρίκος Θοδωρής

Η νέα Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου στην πρώτη συνεδρίασή της εξέλεξε πρόεδρο την Χρύσα Κακουλίδου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Τατόι: Στο ραντάρ ισχυρών επενδυτών το πρώην βασιλικό κτήμα

Τατόι: Στο ραντάρ ισχυρών επενδυτών το πρώην βασιλικό κτήμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Economy
Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
ΠΑΣΟΚ 01.02.26

Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

«Ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε δύο γραμμές να διαφοροποιηθεί ούτε από τη βιαστική δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου περί μη παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας στη Βιολάντα ούτε από τις εθνικά επικίνδυνες θεωρίες του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της
«Πλήρη διαλεύκανση» 30.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της

«Ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων απαιτεί αλήθεια και απαντήσεις. Πρέπει να έρθουν όλα στο φως, να μη μείνει το παραμικρό στοιχείο χωρίς διερεύνηση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό
Τι εξετάζεται 30.01.26

Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό

Στις άμεσες δράσεις της κυβέρνησης για το κυκλοφοριακό περιλαμβάνονται η μείωση των φορτηγών στον Κηφισό - αλλά όχι η πλήρης απαγόρευσή τους - και έξυπνα φανάρια

Κώστας Ντελέζος
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
Πολιτική 29.01.26

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη

Ο Aλέξανδρος Αυλωνίτης μιλά για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων» και αναφέρει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας μετατρέπεται σε ένα «αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα»

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ
Πολιτική 29.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ

«Στις θύελλες που έρχονται σε ένα κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας» ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου
Με απόφαση Μητσοτάκη 29.01.26

Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου

Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με τη διοργάνωση του πρώτου προσυνεδρίου της ΝΔ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Σύνταξη
Το in στην έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ – Κουτσούμπας: Οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλον
Επικαιρότητα 28.01.26 Upd: 21:17

Το in στην έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ – Κουτσούμπας: Οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλον

Το in στην εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου. Το κάλεσμα του ΚΚΕ για ένα κοινωνικο-πολιτικό μέτωπο, που θα έρθει σε σύγκρουση με το σύστημα, το κεφάλαιο και την εξουσία του.

Σύνταξη
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα
Θλίψη 28.01.26

Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα

Η Αριστέα Καζάκου ήτσν γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής του κόμματος στον νομό Μεσσηνίας

Σύνταξη
ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών
Επικαιρότητα 27.01.26

ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών

«Δεν πρόκειται για ένα 'μέτρο διευκόλυνσης', αλλά για μια επιλογή με βαθύτερες στοχεύσεις», υποστηρίζει το ΚΚΕ για το νομοσχέδιο που αφορά στην ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα
Επικαιρότητα 27.01.26

Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα

«Κατά τον κύριο Φλωρίδη, το αν ο δράστης επί 8 χρόνια είχε ή δεν είχε κατάλληλη ψυχιατρική υποστήριξη δεν ασκεί καμία ουσιαστική επιρροή στο έγκλημα που διαπράχθηκε», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διπλή τραγωδία στην οικογένεια του μπασκετμπολίστα που «έφυγε» στο γήπεδο: Ο αδερφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν 4 χρόνια!
Μπάσκετ 01.02.26

Διπλή τραγωδία στην οικογένεια του μπασκετμπολίστα που «έφυγε» στο γήπεδο: Ο αδερφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν 4 χρόνια!

Το αντίο του δήμαρχου Στυλίδας για τον Παναγιώτη Κρέτση που έφυγε από τη ζωή στα 33 του χρόνια κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ – Ο αδελφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2022.

Σύνταξη
Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl
Ισχυρό δίδυμο 01.02.26

Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl

Η συναισθηματικά φορτισμένη διαφήμιση της Squarespace, με τίτλο «Unavailable», σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της Έμα Στόουν στο Super Bowl. Για τον Γιώργο Λάνθιμο θα είναι η δεύτερη αφού ήδη έχει ετοιμάσει μία ακόμη διαφήμιση για τον «αγώνα των αγώνων».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγρίνιο: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά – Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες
Συναγερμός 01.02.26

Mεγάλη φωτιά στο κέντρο του Αγρινίου - Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες (Φωτογραφίες και βίντεο)

Η κινητοποίηση των Αρχών στο Αγρίνιο είναι τεράστια για τη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στη Στοά Παπαγιάννη - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
ΠΑΣΟΚ 01.02.26

Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

«Ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε δύο γραμμές να διαφοροποιηθεί ούτε από τη βιαστική δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου περί μη παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας στη Βιολάντα ούτε από τις εθνικά επικίνδυνες θεωρίες του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αποποίηση ευθυνών και επίθεση στην αντιπολίτευση για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
Κυριακάτικη ανάρτηση 01.02.26

Μητσοτάκης: Αποποίηση ευθυνών και επίθεση στην αντιπολίτευση για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης του πόνου των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους Τρίκαλα» - Παράλληλα πανηγυρίζει για την έγκριση του «εθνικού αμυντικού σχεδίου της Ελλάδας», που θα πληρώσουν ακριβά οι πολίτες

Σύνταξη
Κακοκαιρία: «Κόκκινη» προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση – Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Προσοχή 01.02.26

«Κόκκινη» προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κακοκαιρίας - Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι βροχοπτώσεις που φέρνει η κακοκαιρία εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια - Δείτε τις περιοχές που θα χτυπήσει

Σύνταξη
Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας
4 διαφορετικές γυναίκες 01.02.26

Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέττε-Μαρίτ, o Μάριους Μποργκ Χόιμπι, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκωτικά επιπλέον των κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεγάλη Βρετανία: «Ντροπή σου» – Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου
Κόσμος 01.02.26

«Ντροπή σου»: Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου

Οι νέες φωτογραφίες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ από την τελευταία δημοσιευμένη σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν κυριαρχούν στις εφημερίδες της Κυριακής.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή βροχόπτωση – Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι
Προσοχή στις μετακινήσεις 01.02.26

Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή κακοκαιρία - Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι

Σε εξέλιξη από τις 6:30 το πρωί της Κυριακής επιχείρηση καθαρισμού του δρόμου Πήδημα - Αρφαρά - Η καταρρακτώδης βροχή που έφερε η κακοκαιρία υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τους 30 τόνους ανά στρέμμα

Σύνταξη
Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό
Champions League 01.02.26

Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε με 3-1 της Άιντραχτ και συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Ποια ματς έχουν οι «ασπιρίνες» μέχρι τον Ολυμπιακό και τι γίνεται με τον τραυματισμό του Μαρκ Φλέκεν.

Σύνταξη
Κάτια Δανδουλάκη – Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο
Παλιά ιστορία 01.02.26

Κάτια Δανδουλάκη - Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο

Την Κάτια Δανδουλάκη φιλοξένησε στο «Τετ α Τετ» αυτής της εβδομάδας ο Τάσος Τρύφωνος. Η σπουδαία ηθοποιός ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής της, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του Νίκου Γαλανού και στον αρραβώνα τους που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο.

Σύνταξη
Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Ανώτατο όριο στα κόστη των ρόστερ, αυστηρές ποινές και στόχος η βιωσιμότητα – Τι σημαίνει το νέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο για τους συλλόγους της Bundesliga και το μέλλον του γερμανικού ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή
Ισορροπίες τρόμου 01.02.26

Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη αν και οι εκατέρωθεν δηλώσεις για πρόοδο στις προσπάθειες διεξαγωγής διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν θεωρείται ότι αποτελούν ένα «θετικό» σημάδι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών 01.02.26

Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών, «άστεγο» από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, σε κάθε έντονη βροχόπτωση «βλέπει» το ισόγειο του να πλημμυρίζει. Μιλούν στο in ο διευθυντής του σχολείου και ο αντιδήμαρχος υποδομών Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο