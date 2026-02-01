Συνέδριο ΚΚΕ: Ποιοι απαρτίζουν τη νέα Κεντρική Επιτροπή και τη νέα Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου

Παλιά ιστορία

Κάτια Δανδουλάκη - Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο

Την Κάτια Δανδουλάκη φιλοξένησε στο «Τετ α Τετ» αυτής της εβδομάδας ο Τάσος Τρύφωνος. Η σπουδαία ηθοποιός ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής της, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του Νίκου Γαλανού και στον αρραβώνα τους που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο.