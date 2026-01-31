22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα

Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα, Σάββατο, με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Η Κεντρική Επιτροπή, στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για τον Προγραμματισμό Δράσης ως το 23ο Συνέδριο

«Το Σάββατο 31 Γενάρη ολοκληρώθηκε, μετά από πλούσια συζήτηση δύο ημερών, το Α’ Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, που αφορούσε στον Απολογισμό Δράσης της Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου (ΚΕΟΕ) και τον Προγραμματισμό Δράσης ως το 23ο Συνέδριο», σημειώνει ο Περισσός.

Μίλησαν συνολικά 85 Σύνεδροι. Στη συζήτηση «εκφράστηκε η ουσιαστική συμφωνία με τις θέσεις και την εισήγηση της ΚΕ, μεταφέρθηκε σημαντική πείρα από τη δράση όλων των Οργανώσεων Περιοχής για τα εργατικά – λαϊκά προβλήματα».

Με αφετηρία τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, ο προβληματισμός επικεντρώθηκε στο κεντρικό θέμα του 22ου Συνεδρίου, που ήταν το πώς όλη η λειτουργία του κόμματος, η κατάσταση των δυνάμεών του θα εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς µε το επαναστατικό του πρόγραμμα και το καταστατικό του, ώστε να είναι πραγματικά «κόμμα παντός καιρού,κόμμα έτοιμο για όλα», ως στόχος που θα αποτυπώνεται στην καθημερινή του δράση και προσφορά, «συνεγείροντας τις εργατικές – λαϊκές συνειδήσεις, καθοδηγητής της πάλης του λαού µας για τον σοσιαλισμό».

Η εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής και η τελική ομιλία εκ μέρους της Κ.Ε. από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, υπερψηφίστηκαν ομόφωνα. Επίσης, ομόφωνα υπερψηφίστηκε και η εισήγηση της ΚΕΟΕ.

Το 22ο Συνέδριο υπερψήφισε επίσης ομόφωνα την Πολιτική Απόφαση του Συνεδρίου, με την οποία καθορίζονται τα καθήκοντα του κόμματος έως το 23ο Συνέδριο.