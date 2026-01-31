22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα
Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα, Σάββατο, με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου
- Η εμπορική συμφωνία ανάμεσα σε ΕΕ και Ινδία που αντιπροσωπεύει το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ
- Πώς το Maia 200 της Microsoft κάνει την τεχνολογία φθηνότερη και πράσινη
- Η σκιά της μαφίας απλώνεται πάνω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
- Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα
Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα, Σάββατο, με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.
Η Κεντρική Επιτροπή, στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για τον Προγραμματισμό Δράσης ως το 23ο Συνέδριο
«Το Σάββατο 31 Γενάρη ολοκληρώθηκε, μετά από πλούσια συζήτηση δύο ημερών, το Α’ Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, που αφορούσε στον Απολογισμό Δράσης της Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου (ΚΕΟΕ) και τον Προγραμματισμό Δράσης ως το 23ο Συνέδριο», σημειώνει ο Περισσός.
Μίλησαν συνολικά 85 Σύνεδροι. Στη συζήτηση «εκφράστηκε η ουσιαστική συμφωνία με τις θέσεις και την εισήγηση της ΚΕ, μεταφέρθηκε σημαντική πείρα από τη δράση όλων των Οργανώσεων Περιοχής για τα εργατικά – λαϊκά προβλήματα».
Με αφετηρία τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, ο προβληματισμός επικεντρώθηκε στο κεντρικό θέμα του 22ου Συνεδρίου, που ήταν το πώς όλη η λειτουργία του κόμματος, η κατάσταση των δυνάμεών του θα εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς µε το επαναστατικό του πρόγραμμα και το καταστατικό του, ώστε να είναι πραγματικά «κόμμα παντός καιρού,κόμμα έτοιμο για όλα», ως στόχος που θα αποτυπώνεται στην καθημερινή του δράση και προσφορά, «συνεγείροντας τις εργατικές – λαϊκές συνειδήσεις, καθοδηγητής της πάλης του λαού µας για τον σοσιαλισμό».
Η εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής και η τελική ομιλία εκ μέρους της Κ.Ε. από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, υπερψηφίστηκαν ομόφωνα. Επίσης, ομόφωνα υπερψηφίστηκε και η εισήγηση της ΚΕΟΕ.
Το 22ο Συνέδριο υπερψήφισε επίσης ομόφωνα την Πολιτική Απόφαση του Συνεδρίου, με την οποία καθορίζονται τα καθήκοντα του κόμματος έως το 23ο Συνέδριο.
- Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (31/1)
- Βενεζουέλα: Έφτασε στο Καράκας η νέα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας
- Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν
- Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Νέα νίκη για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη (vid)
- Δανία: «Ζήτα συγγνώμη!» – Διαδήλωση κατά των δηλώσεων Τραμπ για την υπηρεσία στρατιωτών χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν
- ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια
- Με μηνύματα από το 112 ξεκίνησε η νέα σφοδρή κακοκαιρία – Live η πορεία των έντονων φαινομένων
- Σφαγές στο Πακιστάν: 92 μαχητές σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις στο Μπαλοχιστάν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις