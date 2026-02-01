Έρχεται απεργία και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για το δυστύχημα στη «Βιολάντα»

Πανελλαδική απεργία στον κλάδο Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών κήρυξε η σχετική Ομοσπονδία για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, απαιτώντας μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, στο πλαίσιο του τραγικού δυστυχήματος στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα».

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «κλιμακώνεται ο αγώνας των συνδικάτων για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για να μπει τέρμα στο μακελειό, να γυρίζουμε ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας».

Παράλληλα, προστίθεται πως «δεν αποδεχόμαστε να ζούμε εμείς με την ανασφάλεια και τον φόβο της απόλυσης, με τα 6ήμερα και τα 13ωρα, την εντατικοποίηση και την ευελιξία, για να σπάνε αυτοί το ένα ρεκόρ κερδών μετά το άλλο».

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00, στο υπουργείο Εργασίας, ενώ συλλαλητήριο για τους ίδιους λόγους θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 19:00.

Συγκεντρώσεις τη μέρα της απεργίας

Τη μέρα της απεργίας στα Τρόφιμα – Ποτά, απεργιακές κινητοποιήσεις οργανώνονται από την Ομοσπονδία, κλαδικά και επιχειρησιακά συνδικάτα του κλάδου ως εξής:

– Αθήνα, στις 10 π.μ., στο υπουργείο Εργασίας.

– Τρίκαλα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

– Λάρισα, 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο

– Πάτρα, 11 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

– Γιάννενα, 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

– Ηγουμενίτσα, 11 π.μ. στην Επιθεώρηση Εργασίας

– Καλαμάτα, 11 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

– Λαμία, 11 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

– Ναύπλιο, 11 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

– Χαλκίδα, 10 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

– Πρέβεζα, 10.30 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

– Δράμα, στις 5 π.μ., έξω από την πύλη του εργοστασίου της Arivia και στις 7 μ.μ., στην πλατεία της πόλης.

– Χανιά, στις 10 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

– Καβάλα, 6 μ.μ., στην πλατεία Καπνεργάτη

Οι καταγγελίες των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι για μεγάλο διάστημα ανέφεραν ότι μύριζαν αέριο χωρίς να εισακουστούν με αποτέλεσμα την έκρηξη που σκόρπισε τον θάνατο, σκοτώνοντας πέντε εργαζόμενες.

«Μας καταγγέλθηκε ότι υπήρχε για αρκετές εβδομάδες μια μυρωδιά προπανίου, υγραερίου, δεν μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν οι εργαζόμενοι. Σε κάποιους χώρους, ειδικά στις τουαλέτες ήταν τόσο έντονα που έπρεπε να καλύψουν μέχρι και τη μύτη τους για να πάνε» ανέφερε στην ΕΡΤ, o γενικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης.

Οι ποινικές ευθύνες

Ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου από την πλευρά του, τόνισε η ποινική μεταχείριση των υπεύθυνων του εργοστασίου θα κριθεί από το αν είχε προβλεφθεί ο κίνδυνος. Όπως εξήγησε, εφόσον αποδειχθεί ότι αγνοήθηκαν σαφή προειδοποιητικά σημάδια, η δίωξη μπορεί να λάβει κακουργηματικό χαρακτήρα με ενδεχόμενο δόλο.

Από την πλευρά του, ο πρώην διευθυντής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Μιχάλης Αυγουλέας επισήμανε ότι το προπάνιο, όταν εξορύσσεται, είναι άοσμο και έχει τη δυνατότητα να διεισδύει σε υπόγειους χώρους από κάθε διαθέσιμο άνοιγμα.

Ο καθηγητής αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαΐδης, τόνισε ότι το προπάνιο σε αυτήν την περίπτωση δεν γινόταν αντιληπτό επειδή η εγκατάσταση των σωληνώσεων ήταν κάτω από το έδαφος. Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η οσμή σημαίνει ότι το έδαφος είχε πλέον υπερκορεστεί .