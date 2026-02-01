DO’S: Καλό μήνα με full on τη δημιουργικότητα! Εύγε! Αξιοποίησε την έμπνευση που έχεις, για να μπορέσεις να εκφραστείς με έναν πιο alternative τρόπο. Αυτό είναι κάτι που θα σου δώσει εναλλακτικές επιλογές στα πάντα. Είδες τι γίνεται, όταν- επιτέλους- χαλαρώνεις και τα βλέπεις όλα με άλλο μάτι; Life’s good! Στα ερωτικά, φλέρταρε με τον τρόπο σου.

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου μέσα στην παρέα και μην παρασυρθείς από την ένταση που μπορεί να προκληθεί εκεί. Ίσως να δεις και διάφορα περίεργα, αλλά μην τα πάρεις κατάκαρδα! Μην αφήσεις κάποιες συζητήσεις να εξελιχθούν σε αντιπαραθέσεις ή έως και ολόκληρους καυγάδες. Μην επιμένεις να έχεις πάντα εσύ τον τελευταίο λόγο!