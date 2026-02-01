Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 01.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία
- Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία
- «Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE
- Η σκιά της μαφίας απλώνεται πάνω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Καλό μήνα με full on τη δημιουργικότητα! Εύγε! Αξιοποίησε την έμπνευση που έχεις, για να μπορέσεις να εκφραστείς με έναν πιο alternative τρόπο. Αυτό είναι κάτι που θα σου δώσει εναλλακτικές επιλογές στα πάντα. Είδες τι γίνεται, όταν- επιτέλους- χαλαρώνεις και τα βλέπεις όλα με άλλο μάτι; Life’s good! Στα ερωτικά, φλέρταρε με τον τρόπο σου.
DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου μέσα στην παρέα και μην παρασυρθείς από την ένταση που μπορεί να προκληθεί εκεί. Ίσως να δεις και διάφορα περίεργα, αλλά μην τα πάρεις κατάκαρδα! Μην αφήσεις κάποιες συζητήσεις να εξελιχθούν σε αντιπαραθέσεις ή έως και ολόκληρους καυγάδες. Μην επιμένεις να έχεις πάντα εσύ τον τελευταίο λόγο!
Ταύρος
DO’S: Αν είναι να ακούσεις κάποιον σήμερα, τότε προτείνω αυτό να είναι το ένστικτό σου, καθώς είναι αρκετά δυνατό. Έτσι θα μπορέσεις να αντιληφθείς καλύτερα τα πράγματα γύρω σου. Προσπάθησε να διαβάσεις πίσω από τις όμορφες και κομψές λέξεις που ακούς, καθώς έτσι θα μπορέσεις να ξεκλειδώσεις και κάποιες περίεργες συμπεριφορές.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην εκνευριστείς από την ένταση που υπάρχει από τις έξτρα ευθύνες που προκύπτουν. Μη γίνεις έντονος ή ωμός σε όσα λες λόγω του ότι νιώθεις ότι ορισμένοι σου αναθέτουν περισσότερα από όσα μπορείς και πρέπει να διεκπεραιώσεις. Ούτε το να γίνεις ανταγωνιστικός είναι κάτι το ωφέλιμο, άρα θα σου πω να μη γίνεις!
Δίδυμοι
DO’S: Σήμερα είναι μια ωραία μέρα, για να κάνεις συζητήσεις και νέες γνωριμίες. Κοινώς μπορείς να διευρύνεις τον κύκλο σου και να γίνεις πιο κοινωνικός. Αυτό ίσως βοηθήσει και τα αισθηματικά σου, καθώς όλο και κάποιος μπορεί να σε «τραβήξει» ερωτικά. Ψάξε κάτι καινούργιο με το οποίο θα γουστάρεις να ασχοληθείς, καθώς πρέπει να ανανεωθείς.
DON’TS: Μην ξεφύγεις και μην αρχίσεις τις βλακείες, αν πάρεις μέρος σε συζητήσεις. Μην αφήνεις το πείσμα να σε καθοδηγεί, καθώς αυτό μπορεί να φέρει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά σου, ειδικά αν ακούς πράγματα που δεν σου αρέσουν. Μη δυσκολεύεις τον εαυτό σου με απλά πράγματα. Μην λες μεγάλα λόγια, ειδικά όταν έχεις νεύρα.
Καρκίνος
DO’S: Σήμερα μπορείς εύκολα να ανοιχτείς και να συζητήσεις κάποια θέματα που είναι αρκετά σημαντικά για εσένα. Υπάρχει αρκετά ανάλαφρη διάθεση από την πλευρά σου. Άρα μπορείς να διαχειριστείς και κάποια επαγγελματικά θέματα που είναι επίσης σημαντικά. Διαχειρίσου με ώριμο και άνετο τρόπο τα οικονομικά σου, για να πάνε καλά.
DON’TS: Μην αγχωθείς από κάποιες ξαφνικές αλλαγές. Ούτε η πίεση είναι κάτι που θέλω να υπάρχει στο λεξιλόγιο σου σήμερα. Μην αντιδράς με έντονο τρόπο νομίζοντας πως έτσι θα πάρεις ξανά εσύ τον έλεγχο στα χέρια σου. Μην είσαι απρόσεκτος στο τι λες. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Κοινώς μην ξεφεύγεις και μην ξοδεύεις αλόγιστα.
Λέων
DO’S: Η σημερινή μέρα σε βοηθάει να βγάλεις τα ιδανικά σου προς τα έξω, καθώς επίσης και τη φιλοσοφία σου. Αυτό μπορεί να φανεί μέσα από τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις σημαντικά θέματα. Δεν αποκλείεται να ενισχύσει και την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Βάλε τα όνειρά σου σε προτεραιότητα. Ή τώρα ή ποτέ, που λέμε!
DON’TS: Μην εκνευριστείς και μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν, αν δεις ότι κάποια από τα πράγματα που λες δημιουργούν αντιδράσεις ή αν ακούσεις και κάποια σχόλια παραπάνω. Ελευθερία λόγου υπάρχει, να σου θυμίσω! Στα επαγγελματικά, μην έρθεις σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους σου και μην τους απαντήσεις χωρίς ψυχραιμία.
Παρθένος
DO’S: Φρόντισε να πάρεις χρόνο για σένα, για να μπορέσεις να χαλαρώσεις. Αφού ξεμπερδέψεις με τις εκκρεμότητες που έχεις στο πρόγραμμα, ασχολήσου και με κάτι πιο διασκεδαστικό. Έτσι θα μπορέσεις να αποβάλλεις το περιττό στρες που έχεις συσσωρεύσει μέσα σου. Άκου το ένστικτό σου και αποστάσεις, για να να τα καταλάβεις όλα σωστά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος, γιατί υπάρχουν αρκετές καταστάσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. Αν, τώρα, πρόκειται για κάτι που καθόλου δεν σε αφορά, τότε μην πάρεις μέρος, νομίζοντας πως έτσι θα βοηθήσεις. Στο λέω αυτό, γιατί εύκολα χάνεις το μέτρο και ξεκινάς τις υποδείξεις, κάτι που κανείς δεν θέλει- πίστεψέ με!
Ζυγός
DO’S: Για να ενισχύεις περισσότερο την καλή διάθεση που έχεις ήδη από το πρωί, μπορείς να δεις τους φίλους σου και να περάσεις όμορφες κι εποικοδομητικές στιγμές μαζί τους. Αυτό μπορεί να σου αυξήσει την έμπνευση και τη δημιουργικότητα κι έτσι να μπορέσεις να εκφραστείς άνετα. Ωστόσο να ξέρεις πως τα ερωτικά σου απαιτούν προσοχή.
DON’TS: Είναι λογικό να υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που σε ενοχλούν. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως έχεις το ελεύθερο να ανοίξεις το στόμα σου και να ξεχάσεις να το κλείσεις, λέγοντας πολλά κι αχρείαστα! Μη γίνεσαι πεισματάρης, γιατί γίνεσαι και πιεστικός κι αυτό φέρνει συγκρούσεις. Άρα μην είσαι απρόσεκτος ως προς αυτό σου το κομμάτι.
Σκορπιός
DO’S: Βάλε στο πρόγραμμα ό,τι σημαντικό υπάρχει και το έχεις αφήσει στην άκρη. Όμως πρέπει να βρεις ωφέλιμους τρόπος να τα δρομολογήσεις, καθώς καλή η θεωρία, αλλά θέλουμε πράξεις, έτσι; Όταν το ένστικτό σου σε προειδοποιεί για το πώς πρέπει να χειριστείς ορισμένες καταστάσεις, φρόντισε να το ακούς, για να αποφύγεις τους μπελάδες!
DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι από συμπεριφορές που βλέπεις και δεν ανήκουν σε εσένα. Στα επαγγελματικά, υπάρχει κάποια πίεση, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως εσύ μπορείς να γίνεις έντονος κι εκρηκτικός. Όμως έμμεσα μπορείς να περάσεις το μήνυμα που θες στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Μην είσαι απρόσεκτος, όμως, στον τρόπο που το κάνεις.
Τοξότης
DO’S: Για να μπορέσεις να διαφυλάξεις την καλή σου διάθεση, προτείνω να χαλαρώσεις λίγο τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα γύρω σου. Μάλιστα έτσι θα μπορέσεις να προχωρήσεις τα πλάνα σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά θα καταφέρεις να βρεις και κάποιες εναλλακτικές λύσεις στα θέματα που σε ζορίζουν (αρκετά) τελευταία. Μπράβο!
DON’TS: Στα ερωτικά, μην λες «όχι» στις νέες γνωριμίες, γιατί όλο και κάποια από αυτές μπορεί να σου τραβήξει την προσοχή. Στα επαγγελματικά, μην χάνεις την ψυχραιμία σου, όταν συζητάς για τα εκεί θέματα. Μη γίνεις έντονος και αντιδραστικός λόγω του άγχους που έχεις. Μη γίνεσαι ούτε υπερβολικός, αλλά ούτε και πεισματάρης. Έλεος κάπου!
Αιγόκερως
DO’S: Αν θες να βρεις λύσεις στα ζητήματα που σε απασχολούν, τότε δεν έχεις παρά να ακολουθήσεις το δρόμο που σου χαράζει το ένστικτό σου. Βέβαια πρέπει να σταματήσεις να τραβάς από τα μαλλιά τα γεγονότα, έτσι; Πρέπει να διαχειριστείς ανάλαφρα, άνετα και ήπια το συναισθηματικό σου κομμάτι, το οποίο δίνει και παίρνει σήμερα. Εγκρίνω!
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο κάνεις οικονομικές διαπραγματεύσεις. Μην αφήσεις τα πράγματα να ξεφύγουν, καθώς, η αλήθεια είναι, πως υπάρχουν αρκετές διαφορές. Μην εκνευριστείς από αυτούς που θέλουν να κάνουν σκληρά παζάρια, καθώς αν διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, θα καταφέρεις να αποφύγεις τα χειρότερα.
Υδροχόος
DO’S: Υπάρχει μεγάλη έμπνευση την οποία μπορείς να εκφράσεις μέσα από διάφορες δραστηριότητες ή κι από συζητήσεις που κάνεις. Στα επαγγελματικά, έλα σε επαφή με τους συναδέλφους σου, καθώς μπορούν να σου δώσουν όμορφες ιδέες, για να προχωρήσεις άνετα τις δουλειές σου. Στα ερωτικά, άσε τη ρομαντική διάθεση να υπερισχύσει.
DON’TS: Μη γίνεις επιθετικός στα σχόλια που ακούς ή σε συμπεριφορές που βλέπεις και σου κάνουν εντύπωση. Η αλήθεια είναι πως σήμερα πολλοί συμπεριφέρονται με εκρηκτικό τρόπο κι αυτό δεν σου αρέσει! Όταν το κάνεις εσύ είναι καλά; Στα ερωτικά, μη φοβηθείς να προσεγγίσεις εσύ την άλλη πλευρά, εκτός αν έχεις κάνει χοντρή μαλ@κία!
Ιχθύες
DO’S: Στα επαγγελματικά, κάνε ήρεμες συζητήσεις, για να βρεις τρόπους να κάνεις τις δουλειές σου άνετα, χωρίς πίεση και χωρίς άγχος. Μάλιστα δεν αποκλείεται κάποια από αυτές τις συζητήσεις να σου προσφέρει ευκαιρίες και για κάποιο εξτραδάκι, στα οικονομικά. Not bad! Προτίμησε να διοχετεύσεις την έντασή σου σε κάτι το εποικοδομητικό.
DON’TS: Μη βασίζεσαι μόνο σε λόγια και σε υποσχέσεις, αν δε δεις πράξεις πρώτα. Μην αγνοήσεις τα όσα λέγονται μέσα σε κάποιους καυγάδες που γίνονται, καθώς εκεί θα καταλάβεις αν συζητιούνται παρασκηνιακά θέματα που σε αφορούν. Όμως αν δεν ξέρεις ότι όντως αυτό συμβαίνει, τότε μη λειτουργήσεις έντονα. Κοινώς μην αρχίσεις τις φωνές!
- Τι ισχύει για τους εργαζομένους σε περίπτωση σφοδρής κακοκαιρίας
- Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις
- Bloomberg: Το Bitcoin έπεσε κάτω από τις 80.000$ – Εντείνεται η πτώση των κρυπτονομισμάτων
- Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον
- Έλτσε – Μπαρτσελόνα 1-3: Διπλό και +4 για τους Μπλαουγκράνα
- Τελετή μνήμης για τον Άλκη Καμπανό, τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του – Άναψαν συμβολικά 19 κεριά (pics)
- Λίβερπουλ – Νιουκάστλ 4-1: Τρίποντο με ανατροπή και «ανάσα» για τους Reds
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 01.02.2026]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις